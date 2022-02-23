ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດການເອົາບາດກ້າວຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະອຸດສາຫະກຳເອກະຊົນທີ່ລັດຖະບານີ້ກ່າວວ່າ ຈະຊຸກຍູ້ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ການສະໜອງສິນຄ້າສຳລັບແຮ່ທາດທີ່ຫາຍາກ ແລະແຮ່ທາດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດອື່ນໆ ທີ່ໃຊ້ໃນເທັກໂນໂລຈີ ນັບຕັ້ງແຕ່ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະເຄື່ອງເອເລັກ ໂຕຣນິກຕ່າງໆໄປເຖິງລະບົບປ້ອງກັນປະເທດ. ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າບາດກ້າວ ເຫຼົ່ານີ້ຈະຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສຂອງປະເທດຊາດຕໍ່ຈີນ ທີ່ເປັນຜູ້ຜະລິດອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້.
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວຈາກທຳນຽບຂາວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ "ຈີນຄວບຄຸມຕະຫຼາດໂລກສ່ວນໃຫຍ່ໃນດ້ານແຮ່ທາດເຫຼົ່ານີ້." "ພວກເຮົາບໍ່ສາ ມາດສ້າງອະນາຄົດທີ່ຜະລິດສິນຄ້າຢູ່ໃນອາເມຣິກາໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າພວກ ເຮົາເອງຍັງເພິ່ງພາອາໄສປະເທດຈີນ ສໍາລັບວັດຖຸທີ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ແກ່ຜະລິດຕະພັນໃນມື້ນີ້ແລະມື້ອື່ນ."
ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວລວມມີສັນຍາ 35 ລ້ານໂດລາກັບບໍລິສັດ MP Materials ເພື່ອປຸງແຕ່ງອົງປະກອບຂອງແຮ່ທາດ ທີ່ຫາຍາກອັນໜັກໜ່ວງ ຢູ່ສະຖານທີ່ ຜະລິດຂອງບໍລິສັດທີ່ເມືອງ Mountain Pass, ລັດຄາລິຟໍເນຍ- ໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງ ແລະແຍກປະເພດແຮ່ທາດແຫ່ງທໍາອິດໃນສະຫະລັດ.
ໃນປີ 2020, ລັດຖະບານໄດ້ມອບເງິນ 9 ລ້ານ 6 ແສນໂດລາໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງບໍ່ແຮ່ທີ່ຫາຍາກຂອງອາເມຣິກາທີ່ມີພຽງແຫ່ງດຽວ. ການປະກາດ ເງິນ 35 ລ້ານໂດລາໃນວັນອັງຄານຈະໄປເພີ້ມເຂົ້າໃສ່ມູນຄ່າ 700 ລ້ານໂດລາ ທີ່ບໍລິສັດ MP Materials ຈະລົງທຶນໃນປີ 2024 ເພື່ອສ້າງການລະບົບສະ ຫນອງແມ່ເຫຼັກແຮ່ທາດທີ່ຫາຍາກຂອງອາເມຣິກາ, ອີງຕາມຫົວບໍລິຫານ ຫລື CEO ຂອງບໍລິສັດ, ທ່ານເຈມສ໌ ລີທິນສກີ (James Litinsky), ຜູ້ທີ່ກ່າວຢູ່ ໃນງານ ທີ່ຈັດຂຶ້ນທາງອອນລາຍຂອງທໍານຽບຂາວ.
ເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງທ່ານໄບເດັນ, ຄະນະລັດຖະບານໄດ້ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານກ່ຽວກັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງສິນຄ້າ, ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າມີການເພິ່ງພາອາໄສຈີນ ຫລາຍເກີນໄປສໍາລັບແຮ່ທາດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ປັດຈຸບັນ, ຈີນຄວບຄຸມ 87 ເປີເຊັນຂອງຕະຫຼາດແມ່ເຫຼັກຖາວອນໃນທົ່ວໂລກ, ພ້ອມທັງ 55 ເປີເຊັນຂອງກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ຫາຍາກແລະ 85 ເປີເຊັນຂອງການປຸງແຕ່ງມັນ.
ທ່ານເພືອເບ ມູນ (Phoebe Moon), ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກທີ່ກຳລັງຂຽນບົດວິທະຍານິພົນຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ, ເມືອງເອີວາຍນ໌ (Irvine) ກ່າວວ່າ ສິ່ງທີ່ປັກກິ່ງກໍາລັງກຳຢູ່ໃນຕອນນີ້ ແມ່ນສໍາຄັນ, ຊຶ່ງເນັ້ນໃສ່ລະບົບ ຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງສິນຄ້າທົ່ວໂລກ ແລະໃຊ້ເສດຖະກິດເປັນການທູດ.
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