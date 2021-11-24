ສະຫະລັດ ແລະ 5 ປະເທດອື່ນໆໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີແຜນທີ່ຈະໃຊ້ຄັງນໍ້າ ມັນຍຸດທະສາດຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອກັ່ນເປັນນໍ້າມັນແອັດຊັງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພະລັງງານອື່ນໆ ໃນຄວາມພະຍາຍາມປະສານກັນເພື່ອຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນ ທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກຂອງເຂົາເຈົ້າກຳລັງຈ່າຍນັ້ນ.
ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນຈະມາເຖິງນີ້ຮອດເດືອນເມສາ 2022, ສະຫະລັດ ຈະຜະລິດນໍ້າມັນ 50 ລ້ານຖັງ ຈາກຄັງນໍ້າມັນເປໂຕຣລຽມຍຸດທະສາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຂາຍໃຫ້ໂຮງກັ່ນ ທີ່ປັດຈຸບັນນີ້ມີ 621 ລ້ານຖັງໃນຖໍ້າເກືອ 4 ແຫ່ງຢູ່ຕາມຊາຍຝັ່ງທະເລອ່າວ ເມັກຊິໂກ.
ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ, ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວວ່າ, ມັນແມ່ນການນຳໃຊ້ຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຈາກຄັງນໍ້າມັນ ແຕ່ໄດ້ເຕືອນວ່າ “ມັນຈະໃຊ້ເວລາ” ສຳລັບນັກຂັບຂີ່ຍານພາຫະ ນະທີ່ຈະຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການຫຼຸດລາຄານໍ້າມັນ ໃດໆຢູ່ປໍ້າຕ່າງໆ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໂດຍຖິ້ມໂທດໃສ່ປະເທດທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີດ້ວຍນໍ້າມັນສຳລັບການບໍ່ຂະຫຍາຍການຜະລິດໃຫ້ພໍພຽງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໂລກວ່າ “ນີ້ບໍ່ແມ່ນບັນຫາສຳລັບ ສະຫະ ລັດ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ສຳລັບທົ່ວໂລກ.”
ການປ່ອຍນໍ້າມັນຂອງ ສະຫະລັດ ເອງ ແລະ ແຜ່ອອກໄປຫຼາຍເດືອນນັ້ນ ອາດຈະບໍ່ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຫຍັງຫຼາຍ ໃນລາຄານໍ້າມັນແອັດຊັງທີ່ຜູ້ຂັບຂີ່ຍານພາ ຫະນະ ອາເມຣິກັນ ກຳລັງຊື້ໃນເວລານີ້, ເຊິ່ງຄ່ານໍ້າມັນແຫ່ງຊາດ ສະເລ່ຍ 3 ໂດລາ 40 ເຊັນຕໍ່ 3.8 ລິດ, ສູງທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2014.
ແຕ່ການຫຼຸດຄ່ານໍ້າມັນທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນອາດຈະບໍ່ຖືກຄິດໄລ່ໃນທັນທີ ຍ້ອນວ່າເຂົາ ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າສີ່ປະເທດອື່ນໆໄດ້ແກ່ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ອັງກິດ ມີແຜນທີ່ຈະປ່ອຍນໍ້າມັນອອກຈາກຄັງຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍປານໃດ. ອິນເດຍ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າຈະປ່ອຍ 5 ລ້ານຖັງ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຜູ້ຜະລິດນໍ້າມັນທີ່ສຳຄັນໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ, ທີ່ນໍາພາໂດຍອົງການຂອງປະ ເທດສົ່ງອອກນໍ້າມັນ ເປໂຕຣລຽມ ທີ່ມີສະມາຊິກ 13 ປະເທດນັ້ນ, ອາດຕັດການຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າລົງ ເພື່ອຊົດເຊີຍນໍ້າມັນໃໝ່ໃນຕະຫຼາດໂລກຈາກ 6 ປະເທດດັ່ງກ່າວ.
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