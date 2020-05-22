ສຫລ ປະກາດໃຫ້ທຶນ 3 ລ້ານໂດລາ ສະໜັບສະໜຸນວຽກງານ ຮັບມືກັບ ໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ

ທ່ານ ປອ ປີເຕີ ເຮມອນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈໍາ ສປປ ລາວ ປະກາດໃຫ້ທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມ ເພື່ອຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃນການຮັບມືກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຫຼື ພະຍາດ COVID-19. ສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ໃນການໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມ ຈໍານວນ 3 ລ້ານ 1 ແສນ 7 ໝື່ນໂດລາ ຊຶ່ງເປັນເງິນທຶນສະໜັບສະໜູນຮ່ວງໃໝ່ ໂດຍຜ່ານສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດຫລື USCDC ເພື່ອວັດຖຸປະສົງຂອງວຽກງານປ້ອງກັນ ກຽມພ້ອມ ແລະຮັບມືກັບພະຍາດ COVID-19 ໃນ ສປປ ລາວ. ຊັບພະຍາ
ກອນທີ່ສະໜອງໃຫ້ໃນຄັ້ງນີ້ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງ ການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຂອງຫ້ອງວິເຄາະ ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອ ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນ ການຮັບມືກັບສະຖານະການສຸກເສີນ ແລະ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານວັກຊີນ.
ທ່ານ ທູດ ເຮມ໋ອນ ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດອາເມຣິກາມີຄວາມຍີນດີ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບທົ່ວໂລກ ເພື່ອຮບມ້່ກັບພະຍາດ COVID-19. ຄຽງຄູ່ກັບການປະກາດທືນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈະມອບໃຫ້ໂດຍສູນກາງຄວບຄຸມ ແລະປ້ອງກັນພະຍາດ ຂອງສະຫະລັດ ໃນຄັ້ງນີ້ ພວກເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ເພີ່ມການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ ຫຼາຍກ່ວາສອງເທົ່າ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.”
ການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼ້າສຸດນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນການຮ່ວມມືທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໃນໄລຍະຍາວ ຂອງສະຫະລັດ ໃນ ສປປ ລາວ. ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມນີ້ ສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ ສປປ ລາວ ມາແຕ່ປີ 2006 ໂດຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃນການກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ຮັບມືກັບການລະບາດຂອງພະຍາດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊັ່ນ ພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ແລະ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ແລະໃນເວລານີ້ ກໍ່ຄືການລະບາດ ຂອງພະຍາດ COVID-19. ການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:
11 ປີ ໃນການຝຶກອົບຮົມນັກລະບາດວິທະຍາ (disease detectives) ໃນຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມການລະບາດວິທະຍາພາກສະໜາມ (FET) ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຂົາມີທັກສະຄວາມສາມາດ ຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອດໍາເນີນການເກັບລວບ ລວມ ວິເຄາະ ແລະ ແປຜົນຂໍ້ມູນ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ມູນຈຳເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການການຕັດສິນໃຈຂອງການນຳສາທາລະນະສຸກ.
ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ ສູນປະຕິບັດງານ ເຫດການສຸກເສີນທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ (PHEOC) ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງສູນປະຕິບັດການສຸກເສີນ ທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ທີ່ເປັນໜ່ວຍປະຕິບັດງານຂັ້ນສູງແລະດໍາເນີນການໃນຖານະທີ່ເປັນ “ຫ້ອງຄວບຄຸມ” ການຕອບໂຕ້ພະຍາດ COVID-19.
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານໃນຫ້ອງວິເຄາະ ການປ້ອງກັນ ແລະຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອ ການກວດຄັດກອງ ໃນຈຸດດ່ານຂາເຂົ້າ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະການຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງພະຍາດ.
ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຄວາມຍືນຍົງຂອງແຜນງານແຫ່ງຊາດດ້ານການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່.
“ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ ສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດ ໂດຍສະເພາະໃນການສືບຕໍ່ຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ ທາງດ້ານສຸຂະພາບໃນທົ່ວໂລກ ແລະເຊື້ອເອຈໄອວີ/ພະຍາດເອດສ໌ (HIV/AIDS)” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ ອໍານວຍການແຜນການ USCDC-Laos ດຣ ຈອນ ແມັກອາເທີ (Dr. John MacArthur) ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ເງິນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍສູນກາງຄວບຄຸມ ແລະປ້ອງກັນພະ ຍາດຂອງສະຫະລັດຈະປະກອບເພີ້ມເຂົ້າກັບການສະໜອງອຸປະກອນການແພດ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ ແລະການຝຶກອົບຮົມທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ (USAID) ແລະ USCDC ແກ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນຕົ້ນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ. ການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ຖືກຕິດຕາມດ້ວຍ ການປະກາດໃນເດືອນມີນາ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ເງິນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ຈໍານວນເກືອບ $2 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງຢູ່ໃນຮ່ວງເງິນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ USAID ສໍາລັບ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ອົງການ UNICEF ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ (Save the Children) ທີ່ປະຕິບັດງານ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອຂະຫຍາຍວຽກງານໂຄງການສາທາລະນະສຸກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19.
ເປົ້າໝາຍຂອງການຮັບມືທາງດ້ານສຸຂະພາບໃນທົ່ວໂລກຂອງສູນກາງຄວບຄຸມ ແລະປ້ອງກັນພະຍາດຫຼື CDC) ແມ່ນຈໍາກັດການແຜ່ເຊື່ອ COVID-19 ຈາກຄົນສູ່ຄົນ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນທົ່ວໂລກ ຜ່ານການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ບັນດາໜ່ວຍງານຫຼັກຂອງລັດຖະບານ ແລະຄູ່ຮ່ວມງານ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງໃນການກຽມຄວາມພ້ອມ. ເງິນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຖືກປະກາດໃນມື້ນີ້ ແມ່ນມາຈາກເງິນຈໍານວນ $300 ລ້ານ ທີ່ຖືກອະນຸມັດສໍາລັບການຮັບມືກັບພະຍາດ COVID-19 ໃນທົ່ວໂລກຂອງສູນກາງຄວບຄຸມ ແລະປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດ.
ໃນ ສປປ ລາວ ສະຫະລັດ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດ ຮ່ວມກັບລັດຖະບານແລະ ປະຊາຊົນລາວ ໃນຫຼາຍໂຄງການ ເພື່ອປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ. ບັນດາໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ ຄວາມພະຍາຍາມໃນໄລຍະຍາວເພື່ອປັບປຸງທາງດ້ານໂພຊະນາການ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານສຸຂະພາບແມ່ແລະ ເດັກ ແລະວຽກງານປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນລະອຽດເພີ້ມກ່ຽວກັບພະຍາດ COVID-19, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່: https://www.cdc.gov/covid19
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ