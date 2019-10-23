ຫົວໜ້ານັກການທູດສະຫະລັດ ໃນຢູເຄນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະພາຕ່ຳໃນ
ວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ທຳນຽບຂາວຈະປ່ອຍເງິນການ
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານ ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ກໍຕໍ່ເມື່ອປະເທດດັ່ງກ່າວປະກາດໃຫ້ຄຳ
ໝັ້ນສັນຍາຢ່າງເປີດເຜີຍທີ່ຈະສືບສວນສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະອະດີດ
ຮອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ແລະລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ.
ທ່ານ ວິລລຽມ ບ. ເທເລີ (William B. Taylor) ຮັກສາການເອກອັກຄະລັດ
ຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳຢູເຄຣນ ໄດ້ໃຫ້ການແບບປິດລັບກ່ຽວກັບການສືບສວນ
ຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ແມ່ນການຂັດແຍ້ງໂດຍກົງກັບການກ່າວ
ຢ້ຳ ທີ່ປະທານາທິບໍດີໄດ້ປະກາດວ່າ ບໍ່ມີການ "ແລກປ່ຽນ” ຫຍັງກັບຢູເຄຣນ.
ທ່ານເທເລີ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳ ເຖິງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງທ່ານ ທີ່ວ່າ ມັນຄື “ບ້າ” ທີ່ຈະ
ເອົາການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຂອງກີຢິບ ທີ່ຈະສືບສວນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໂດຍ
ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນແລະພັກເດໂມແຄຣັດ ມາເປັນເງື່ອນໄຂໃນ
ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານ ທີ່ຕ້ອງການທີ່ສຸດ ສຳລັບຢູເຄຣນ.
ທ່ານເທເລີ ກ່າວໃນການເປີດຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການວ່າ ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ
ກັບ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳຢູໂຣບ ແລະຜູ້ບໍລິຈາກເງິນໃນການ
ໂຄສະນາຫາສຽງໃຫ້ແກ່ທ່ານທຣຳ ຄືທ່ານກໍດັອນ ຊັນແລນດ໌ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການ
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
“ໃນລະຫວ່າງການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຊັນ
ແລນດ໌ (Sondland) ບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ບອກໃຫ້
ທ່ານເວົ້າວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຢາກໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດິເມຍ
ເຊເລັນສກີ (Volodymyr Zelenskiy) ກ່າວຢ່າງເປີດເຜີຍວ່າ ຢູເຄຣນຈະສືບ
ສວນບໍລິສັດບູຣິສມາ (Burisma) ແລະກ່າວຫາວ່າ ຢູເຄຣນແຊກແຊງເຂົ້າ
ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ ປີ 2016.”
ທ່ານຮັນເຕີ ລູກຊາຍ ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ຢູ່ໃນຄະນະກຳ
ມະການ ຂອງບໍລິສັດບູຣິສມາ (Burisma) ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດແກັສ ຂອງຢູເຄຣນ.
ທ່ານທຣຳກ່າວຫາວ່າ ເວລາທ່ານໄບເດັນ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານໄດ້ຂົ່ມ
ຂູ່ທີ່ຈະກັກ ເງິນກູ້ຢືມທີ່ໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນແກ່ຢູເຄຣນ ນອກຈາກວ່າຢູເຄຣນ
ຈະຢຸດເຊົາການສືບສວນກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງກ່ອນໜ້ານີ້ຕໍ່ບໍລິສັດບູຣິສມາ.
ແຕ່ວ່າບໍ່ເຄີຍມີຫລັກຖານໃດໆກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງໂດຍພວກພໍ່ລູກໄບເດັນ.
ການກ່າວຫາວ່າຢູເຄຣນ ໄດ້ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ
2016 ໃນນາມພັກເດໂມແຄຣັດ ແມ່ນອີງຕາມທິດສະດີ ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ
ທີ່ພິສູດໄປແລ້ວວ່າບໍ່ມີຄວາມຈິງນັ້ນ.
ທ່ານເທເລີ ກ່າວວ່າ ທ່ານຊັນແລນດ໌ ບອກທ່ານວ່າ ທ່ານທຣຳຕ້ອງການຢາກ
ໃຫ້ທ່ານເຊເລັນສກີ“ກ່າວຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ ໂດຍອອກຄຳ
ສັ່ງໃຫ້ທຳການສອບສວນດັ່ງກ່າວ.”
ອີງຕາມທ່ານເທເລີແລ້ວ ທ່ານຊັນແລນດ໌ ຍອມຮັບວ່າທ່ານໄດ້ “ກະທຳຜິດ”
ເວລາທ່ານບອກພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນວ່າ ການພົບປະຢູ່ທຳນຽບຂາວ ກັບ
ປະທານາທິບໍດີທຣຳແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງທ່ານເຊເລັນສກີ
ຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະທຳການສືບສວນດັ່ງກ່າວ.
Acting U.S. Ambassador William B. Taylor's closed-door testimony in the Trump impeachment inquiry directly contradicts the president's assertion that there was no "quid pro quo" with Ukraine.
Taylor repeated his belief that it was "crazy" to make badly needed military aid to Ukraine contingent on Kyiv's promise to investigate alleged corruption by presidential candidate Joe Biden and the Democratic Party.
Taylor said in his opening statement that he had a telephone conversation with U.S. Ambassador to the EU and Trump campaign donor Gordon Sondland, who testified last week.
"During that phone call, Ambassador Sondland told me that President Trump had told him that he wants (Ukrainian) President Volodymyr Zelenskiy to state publicly that Ukraine will investigate Burisma and alleged Ukrainian interference in the 2016 election."
Former U.S. Vice President Joe Biden's son, Hunter, sat on the board of Burisma, a Ukrainian gas company. Trump alleges that when Biden was vice president, he threatened to hold up loan guarantees to Ukraine unless it stopped an earlier corruption probe of Burisma.
But there has never been any evidence of corruption by the Bidens. Allegations that Ukraine interfered in the 2016 presidential election on behalf of Democrats was based on a debunked conspiracy theory.
Taylor said Sondland told him Trump wanted Zelenskiy "in a public box by making a public statement about ordering such investigations."
According to Taylor, Sondland admitted he made a "mistake" when he told Ukrainian officials that only a White House meeting with Trump depended on Zelenskiy publicly promising investigations.
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