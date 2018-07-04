ຄະນະລັດຖະບານທ່ານທຣໍາ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດ ZTE ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດໂທລະຄົມ
ມະນາຄົມຍັກໃຫຍ່ຂອງຈີນ ສາມາດເຮັດທຸລະກິດບາງຢ່າງໄດ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃນຂະ
ນະທີ່ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ກໍາລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະກັບຄືນມາດໍາເນີນທຸລະກິດໄດ້ ອີກຢ່າງ
ເຕັມສ່ວນ ພາຍຫລັງທີ່ຖືກສະຫະລັດລົງໂທດຈົນເກືອບວ່າ ຕ້ອງໄດ້ປິດບໍລິສັດໄປ.
ກະຊວງການຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດ ZTE ຮັກສາເຄືອຂ່າຍ ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນໄວ້ ໃນຕະຫລອດ
ເດືອນກໍລະກົດນີ້.
ບໍລິສັດນີ້ ໄດ້ໄລ່ບັນດາຜູ້ຈັດການໃນລະດັບສູງອອກ ແລະໄດ້ປ່ຽນຄະນະບໍລິຫານງານ
ຂອງບໍລິສັດໃໝ່ ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂນຶ່ງໃນຫລາຍໆເງື່ອນໄຂທີ່ວາງໄວ້
ກ່ອນບໍລິສັດຈະກັບຄືນມາດໍາເນີນງານຢ່າງເຕັມສ່ວນໄດ້.
ບໍລິສັດ ZTE ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າປັບໄໝ 1 ຕື້ໂດລານຳ ທັງຕ້ອງໄດ້ເອົາເງິນໄວ້
ໃນຄັງຄໍ້າປະກັນ 400 ລ້ານໂດລາເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍຄ່າປັບໃໝໃດໆທີ່ອາດມີຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.
ກະຊວງການຄ້າ ໄດ້ຕັດສິນຄ້າສົ່ງອອກໄປໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ZTE ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ.
ບໍລິສັດ ZTE ຖືກຈັບໄດ້ວ່າ ເປັນ “ຜູ້ເອົາໃຫ້ພວກມືແດງ” ຫລື "red-handed" ເອີ້ນຕາມ
ຄໍາເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງ ຢູ່ໃນລັດຖະບານຂອງ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍໄດ້ເອົາສິ້ນສ່ວນ
ປະກອບທີ່ຜະລິດຢູ່ສະຫະລັດໃສ່ໃນສິນຄ້າທາງໂທລະຄົມຂອງຕົນ ແລະຂາຍສິນຄ້າ
ເຫລົ່ານັ້ນ ໃຫ້ແກ່ປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນ ການເກືອດຫ້າມ ທາງການຄ້າຂອງສະຫະລັດ
ຊຶ່ງລວມທັງອີຣ່ານ ແລະເກົາຫລີເໜືອ.
ບໍລິສັດ ZTE ແມ່ນອີງອາໄສຕໍ່ສິນຄ້າສົ່ງອອກ ຈາກສະຫະລັດ ແລະການຕັດການສົ່ງ
ອອກສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດນີ້ຫລົ້ມລະລາຍໄປ.
ແຕ່ວ່າ ພຽງແຕ່ບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກະ ຊວງການຄ້າ
ຂອງສະຫະລັດຫາຊ່ອງທາງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ZTE ດໍາເນີນທຸລະກິດໄດ້ຄືນອີກ ໂດຍ
ເວົ້າວ່າ ມັນເຮັດໃຫ້ຄົນຈີນເສຍວຽກເຮັດງານທໍາຫລາຍເກີນໄປ.
ພວກຜູ້ແທນຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ພາກັນຂັດຂວາງ ການດໍາເນີນ
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານທຣໍາໄວ້ ໂດຍເອີ້ນການເຮັດການຄ້າຂອງບໍລິສັດ ZTE ກັບ
ເກົາຫລີເໜືອ ແລະອີຣ່ານວ່າ ລະເມີດຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ.
ພວກເພິ່ນຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງທ່ານທຣໍາ ຈຶ່ງເປັນຫ່ວງ ຕໍ່ການເສຍວຽກເຮັດງານທໍາ
ຂອງຄົນຈີນ ເມື່ອທ່ານໄດ້ກ່າວຫາຈີນວ່າໄດ້ລັກເອົາວຽກເຮັດງານທໍາໃນດ້ານການຜະ
ລິດອຸດສາຫະກໍາຂອງສະຫະລັດໄປແຕ່ດົນມາແລ້ວ.
The Trump administration has allowed Chinese telecommunications giant ZTE to carry on some business in the U.S. as it works to resume full operations after U.S. sanctions nearly shut it down.
The Commerce Department is letting ZTE maintain existing networks in the U.S. through all of July
The company has already fired top management and replaced its board of directors, meeting one of the conditions to fully get back into business.
ZTE must still pay a $1 billion fine and place $400 million more in escrow to cover any possible future penalties.
The Commerce Department cut off exports to ZTE in April. ZTE was caught -- in the words of one Trump official -- "red-handed" putting U.S.-built components in its telecommunications products and selling those goods to countries under a U.S. trade embargo, including Iran and North Korea.
ZTE depends on U.S. exports and the cutoff practically put the company out of business.
But just weeks later, President Donald Trump ordered the U.S. Commerce Department to look for a way to get ZTE running again, saying too many Chinese jobs have been lost.
Republican and Democratic lawmakers balked at Trump's efforts, calling ZTE's trade with North Korea and Iran a violation of U.S. national security.
They were also perplexed by Trump's concern over Chinese jobs when he has long accused China of stealing U.S. manufacturing jobs.
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