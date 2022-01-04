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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ອົງການອາຫານແລະຢາ ສະຫະລັດ ອະນຸມັດຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ ເຂັມບູສເຕີ ສຳລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 12 ຫາ 15 ປີ

ນັກຮຽນມັດທະຍົມຜູ້ນຶ່ງ ກຳລັງສະແດງອາການ ຫຼັງຈາກໄດ້ສັກຢາວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ຢູ່ໃນນະຄອນນິວຢອກ, ເມື່ອວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2021.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງລະ​ບຽບ​ການດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອຂະຫຍາຍການມີສິດໄດ້ສັກຢາວັກຊີນເຂັມເພີ້ມ ຫຼື ບູສເຕີ ກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຂອງບໍລິສັດຟາຍເຊີ-ໄບໂອເອັນ ເທັກ (Pfizer-BioNTech).

ອົງການອາຫານແລະຢາ ຫຼື FDA ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 12 ຫາ 15 ປີ ສາ ມາດສັກຢາເຂັມດັ່ງກ່າວໄດ້ ອັນເປັນພາສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ແນໃສ່ການປົກປ້ອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ບັນດາໂຮງຮຽນທັງຫຼາຍ ພະຍາຍາມທີ່ຈະເປີດຄືນໃໝ່ ຫຼື ເປີດຢູ່ ທ່າມກາງການເພີ້ມສູງຂຶ້ນຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ໂອໄມຄຣອນ ຢູ່ນັ້ນ.

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ອົງການ FDA ໄດ້ກ່າວວ່າ ໝົດທຸກຄົນຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຢ່າງໜ້ອຍ 12 ປີ ສາມາດສັກເຂັມບູສເຕີໄດ້ຫຼັງຈາກ 5 ເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນເຂັມທີສອງຂອງຟາຍເຊີ-ໄບໂອເອັນເທັກແລ້ວ ເມື່ອປຽບທຽບກັບການລໍຖ້າໄລຍະ 6 ເດືອນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້. ອົງການນີ້ ຍັງໄດ້ອະນຸມັດເຂັມບູສເຕີ ສຳລັບພວກເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປີ ຫາ 11 ປີ ຜູ້ທີ່ມີລະບົບພູມຕ້ານທານທີ່ບົກຜ່ອງ.

ການອະນຸມັດຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ບັດນີ້ໄດ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ມີການທົບທວນຄືນໂດຍສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດ ຫຼື CDC ແລະຄະນະທີ່ປຶກສາຢູ່ພາຍນອກຂອງຕົນ ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້. ໂດຍການສັນນິຖານວ່າ ຄະນະດັ່ງກ່າວຕົກລົງເຫັນດີກັບການປະເມີນຜົນຂອງອົງການ FDA ຊຶ່ງ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງອົງການ CDC ທ່ານນາງ ໂຣແຊລ ວໍເລັນສ໌ກີ (Rochelle Walensky) ອາດຈະແນະນຳໃຫ້ເປັນການນຳໃຊ້ຢາພວກນັ້ນ ຢ່າງເປັນທາງການໃນມື້ດຽວກັນຕາມທີຫຼັງ ກໍເປັນໄດ້.

ທ່ານປີເຕີ ມາກສ໌ (Peter Marks) ຜູ້ອຳນວຍການສູນກາງດ້ານການວິໄຈແລະຄົ້ນຄວ້າຊີວະວິທະຍາ ຂອງອົງການ CDC ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການວ່າ “ເຂັມບູສເຕີຂອງໂດສວັກຊີນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ອາດຊອ່ຍສະໜອງການປ້ອງກັນຕໍ່ທັງ ໄວຣັສສາຍພັນ ແດລຕາ ແລະໂອໄມຄຣອນ ໄດ້. ໂດຍສະເພາະ ໄວຣັສສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ ປາກົດວ່າ ຈະຕ້ານທານໜ້ອຍນຶ່ງກວ່າ” ຕໍ່ຢາວັກຊີນສອງໂດສໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງຢາວັກຊີນທີ່ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດ ຟາຍເຊີ ແລະໂມເດີຣນາ.

ໂຮງຮຽນບາງສ່ວນໃນສະຫະລັດ ລວມທັງບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ສຳຄັນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ຢ່າງໜ້ອຍເປັນການຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ຫັນປ່ຽນໄປເປັນການສິດສອນທາງໄກ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສັດັ່ງກ່າວ. ສ່ວນໂຮງຮຽນຂອງເມືອງຕ່າງໆ ແມ່ນສືບຕໍ່ການເຂົ້າຮ່ຳຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ໃຫ້ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກຢ່າງເຂັ່ງຄັດ.

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