ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປິດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກັບຜູ້ນໍາອາຟຣິກາ 50 ທ່ານໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານອາດຈະໄປຢ້ຽມຢາມເຂົາເຈົ້າ, ຫລັງຈາກທ່ານໄດ້ກ່າວເນັ້ນອີກເທື່ອນຶ່ງ ເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາອັນເລິກເຊິ່ງ ຂອງລັດຖະບານຂອງທ່ານຕໍ່ອາຟຣິກາ.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນຳສະຫະລັດ-ອາຟຣິກາໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ດ້ວຍການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫລື 55 ຕື້ໂດລາ, ແລະນີ້ເປັນຄຳເວົ້າຈາກທ່ານໄບເດັນ.
"ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບບາງທ່ານໄປແລ້ວ - ທ່ານໄດ້ເຊື້ອເຊີນຂ້າພະເຈົ້າໄປປະ ເທດຂອງທ່ານ". ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າ, ‘ຈົ່ງລະວັງ ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານປາຖະຫນາຢາກໃຫ້ເກີດໄວ້ເດີ້ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະໄປປາກົດໂຕ ໃຫ້ເຫັນໂລດ. ພີ່ນ້ອງຜູ້ທຸກຍາກມັກໄປປາກົດຕົວໃຫ້ເຫັນຢູ່ສະເໝີ. ຜູ້ຮັ່ງຜູ້ມີບໍ່ເຄີຍໄປຫາ. ຄົນທຸກ ຍາກມາຫາທ່ານ ແລະພວກເຂົາກໍກິນອາຫານຂອງທ່ານ ແລະກໍຢູ່ດົນນານ ແບບບໍ່ສົມ ຄວນ. ເອີຈັ່ງໃດ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ພົບບັນດາທ່ານຫຼາຍຄົນຢູ່ໃນປະເທດ ຂອງທ່ານ."
ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆກ່ຽວກັບການເດີນທາງ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ທີ່ວ່ານັ້ນ.ມັນເປັນເລື່ອງຕະຫລົກທີ່ໜ້າສົນໃຈຈາກຜູ້ນໍາຂອງປະເທດທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາສ່ວນ ຫລາຍ ໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ປະກາດແຜນການຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຈະສົ່ງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ 55 ຕື້ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ ທະວີບທີ່ປະສົບກັບຄວາມບໍ່ຫມັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ, ຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບ ແລະສິ່ງຫລົງເຫລືອອັນແສນ ເຈັບປວດຈາກການເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນ.
ແຕ່ຖ້າເອົາເລື້ອງຕະຫຼົກອອກໄປແລ້ວ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈໍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ການເດີນທາງຂອງປະທານາທິບໍດີ ຈະມີຜົນກະ ທົບອັນໃຫຍ່ຫລວງ.
"ອັນນີ້ຈະເປັນໂອກາດທີ່ປະຊາຊົນອາຟຣິກາ ບໍ່ວ່າປະເທດໃດກໍຕາມ ຖ້າທ່ານປະທາ ນາທິບໍດີ ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເຊັ່ນນັ້ນ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າກໍຈະເຫັນໄດ້ ເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງລິນດາ ໂທມັສ-ກຣີນຟຽວ (Linda Thomas-Greenfield) ທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດ.
ການສະແດງທ່າທີອັນສຳຄັນ ແລະຄຳໝັ້ນສັນຍາອັນໃຫຍ່ຫຼວງເຫຼົ່ານີ້ອອກມາ ແມ່ນ ກົງກັນຂ້າມ ກັບວິທີການທູດທີ່ງຽບສະຫງົບ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງນີ້, ເຊິ່ງລວມມີການຍາດກັນລົມ ລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ກັບຜູ້ນຳຂອງເອທິໂອເປຍ ແລະຄອງໂກ - ທັງສອງເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນຢູ່. ຢູ່ໃນການໂອ້ລົມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີເອທິໂອເປຍນັ້ນ ສະຫະລັດ "ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເລັ່ງລັດການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ” ທີ່ເຊັນບໍ່ດົນ ຜ່ານມານີ້ ແລະ "ໃຫ້ເອົາຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງເຂດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນແກ່ຜູ້ຕິດຕາມສິ້ງຊອມດ້ານສິດທິມະນຸດສາກົນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ.ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ