ຈຳນວນຜູ້ສະໝັກລົງແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີ ສຫລ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຫຼຸດລົງເມື່ອ 2 ຄົນ ຖອນຕົວ

ບັນດາກຸ່ມຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ສືບຕໍ່ຫລຸດໜ້ອຍລົງ. ຜູ້ຍອມແພ້ຄົນຫຼ້າສຸດ ແມ່ນສະມາຊິກສະພາສູງ ຈາກລັດຄາລີຟໍເນຍ ທ່ານນາງ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກການແຂ່ງຂັນ ປີ 2020 ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ. ກ່ອນໜ້ານີ້ ຜູ້ປົກຄອງລັດມອນຕານາ ທ່ານສຕີບວ໌ ໂບລລອກ ກໍໄດ້ຍຸຕິການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ. ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກຳລັງນຳໜ້າ ກຸ່ມບັນດາຂູ່ແຂ່ງ ຈຳນວນສີ່ທ່ານ ທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນນຳຢ່າງໃກ້ຊິດ ຈາກການຢັ່ງຫາງສຽງມະຫາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ຫາກແຕ່ ຍັງມີຄວາມບໍ່ໝັ້ນໃຈຫຼາຍປານໃດ ກ່ຽວກັບວ່າ ການແຂ່ງຂັນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ຈະມຸ້ງໜ້າໄປໃນທິດທາງໃດ ໃນຂະນະທີ່ ການໂຄສະນາຫາສຽງ ພວມຮ້ອນແຮງຂຶ້ນ. ນັກຂ່າວແຫ່ງຊາດຂອງວີໂອເອ ຈິມ ມາໂລນ ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງ
ໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນອາທິດນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນຂີດໝາຍ ການສິ້ນສຸດເສັ້ນທາງຂອງການໂຄສະນາຫາສຽງ ສຳລັບ ທ່ານນາງ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ສະມາຊິກສະພາສູງ ຈາກລັດຄາລີຟໍເນຍ.
ທ່ານນາງ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ໄດ້ປະກາດວ່າ “ເລື້ອງມັນກໍເປັນຈັ່ງຊີ້ ທ່ານທັງ ຫຼາຍເອີ້ຍ ການໂຄສະນາຫາສຽງເພື່ອເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແທ້ຈິງແລ້ວ ບໍ່ມີແຫລ່ງທຶນ ແລະແຫລ່ງທຶນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ ເພື່ອທີ່ຈະສືບຕໍ່ໄປໄດ້.”
ທ່ານນາງ ແຮຣິສ ໃນຕອນຕົ້ນໆ ໄດ້ມີບົດບາດທີ່ດີ ໃນການລົງແຂ່ງຂັນ ແລະໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຢູ່ເລື້ອຍໆ ໃນການໂຕ້ວາທີຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ.
ຊຶ່ງທ່ານນາງແຮຣິສ ກ່າວໃນການໂຕ້ວາທີ ເຖິງທ່ານທຣຳ ວ່າ “ເພິ່ນໄດ້ໃຊ້ຄວາມກຽດຊັງ ການຂົ່ມຂູ່ ຄວາມຢ້ານກົວ ແລະການຕົວະ 12 ພັນເທື່ອ ອັນເປັນວິທີທາງເພື່ອດຶງຄວາມສົນໃຈ ໄປຈາກນະໂຍບາຍທີ່ລົ້ມແຫລວຕ່າງໆຂອງເພິ່ນ ແລະຄຳໝັ້ນສັນຍາທັງຫຼາຍ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.”
ແຕ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທົ່ວປະເທດ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສະໜັບສະໜຸນຂອງທ່ານນາງແຮຣິສ ຫລຸດລົງເຫຼືອພຽງ ບໍ່ຮອດສິບເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ແລະໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາຜ່ານຂຶ້ນໄປຢູ່ໃນຂັ້ນນຳ ຮ່ວມກັບບັນດາຜູ້ສະໝັກຈາກພັກເດໂມແຄຣັດຄົນອື່ນໆ ຊຶ່ງນຳໜ້າໂດຍອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ.
ທ່ານໄບເດັນ ຍັງໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ທ່ານທຣຳ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຊາວອາເມຣິກາ ໄດ້ຮູ້ສຶກມີຄວາມສຳນຶກແບບໃດແບບນຶ່ງ ກັບຊາຍຜູ້ນີ້ ເພາະວ່າ ບັດນີ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ຮັບຮູ້ແລ້ວວ່າ ແມ່ນຫຍັງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສູນເສຍໄປ ແລະແມ່ນຫຍັງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຫຼິງເຫັນວ່າ ຈະສູນເສຍໄປຕື່ມອີກ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ເຊື່ອວ່າ ອັນນັ້ນ ຈະເສີມກຳລັງໃຫ້ທັງປະເທດໃນທາງໃດທາງນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນ.”
ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນຂັ້ນນຳກັບ ທ່ານໄບເດັນ ກໍມີ ເຈົ້າຄອງກຳແພງເມືອງເຊົ້າເບັນ ໃນລັດອິນດີອານາ ທ່ານ ປີເຕີ ບູຕີເຈັດ, ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດແມັສຊາຈູເສັດສ໌ ທ່ານນາງເອລີຊາເບັດ ວໍເຣນ ແລະ ສະມາຊິກສະພາສູງ ຈາກລັດເວີມອນ ທ່ານເບີນີ ແຊນເດີສ໌.
ທ່ານບູຕີເຈັດ ເຮັດໄດ້ດີຫຼາຍ ໃນການລົງຄະແນນສຽງຂັ້ນຕົ້ນ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ຢູ່ລັດໄອໂອວາ ແລະລັດນິວແຮມເຊີ ແຕ່ການແຂ່ງຂັນ ຍັງຄົງຄາດການບໍ່ໄດ້ເທື່ອ ຊຶ່ງການລົງຄະແນນສຽງອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນລັດໄອໂອວາ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 3 ກຸມພາ ຈາມາເຖິງນີ້.
ທ່ານທອມມັສ ຊະວອຣສ໌ ນັກວິເຄາະຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ແວນເດີບິລຕ໌ ກ່າວວ່າ “ຍັງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຄົນຜູ້ອື່ນ ອາດຈະປາກົດຕົວຂຶ້ນມາ ໃນກອງປະຊຸມພັກ ຢູ່ໃນລັດໄອໂອວາ ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດວ່າ ມັນກໍບໍ່ແນ່ນອນ. ມັນຍັງແມ່ນການແຂ່ງຂັນຂອງ ທ່ານໂຈ ຜູ້ທີ່ອາດຈະເສຍໄຊ ໃນທາງໃດທາງນຶ່ງກໍເປັນໄດ້. ແຕ່ເພິ່ນ ກໍບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ແບບທີ່ທ່ານນາງຮີລາຣີ ຄລິນຕັນ ໄດ້ຮັບໃນປີ 2016.”
ໃນເວລານີ້ ຜູ້ມີສິດອອກສຽງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດທັງຫຼາຍ ປາກົດວ່າ ແບ່ງອອກເປັນສອງກຸ່ມ ລະຫວ່າງ ຝ່າຍບັນດາຜູ້ສະໝັກນິຍົມແນວທາງປານກາງ ເຊັ່ນທ່ານໄບເດັນ, ທ່ານບູຕີເຈັດ ແລະສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານນາງ ເອມີ ໂຄລບູຊາຣ ແລະ ບັນດາຜູ້ສະໝັກຫົວເສລີນິຍົມຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຊັ່ນ ທ່ານນາງວໍເຣັນ, ທ່ານແຊນເດີສ໌ ແລະສະມາຊິກສະພາສູງ ຈາກລັດນິວເຈີຊີ ທ່ານຄໍຣີ ບຸກເກີ.
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍອັນນັ້ນ ເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າ ຈະມີບົດບາດໃນການລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ຈະເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ໃນເດືອນກຸມພານີ້ ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານຈອນ ຟໍຕີເຍ ນັກວິເຄາະດ້ານການເມືອງ ຈາກສູນກາງຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຂອງສອງພັກການເມືອງ.
ທ່ານຟໍຕີເຍ ກ່າວວ່າ “ມັນຈະເປັນການປຽບທຽບຂອງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ສຳລັບ ບາງສ່ວນຂອງຝ່າຍນຶ່ງ ທີ່ອາດຈະຢາກໄດ້ຜູ້ທີ່ຢູ່ປານກາງຫຼາຍກວ່າ ຂອງພັກ ແລະອີກສ່ວນນຶ່ງ ທີ່ຊອກຫາຜູ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັບທ່ານນາງ ເອລີຊາເບັດ ວໍເຣັນ ຜູ້ທີ່ມີຫົວອຽງຊ້າຍຫຼາຍກວ່າ.”
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງແຮຣິສ ຖອນຕົວອອກຈາກການແຂ່ງຂັນ ອີກສອງຄົນຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ກໍໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ ໃນສອງສາມປະດາບໍ່ດົນມານີ້ ກໍຄື ອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດແມັສຊາຈູເສັດສ໌ ທ່ານເດີວອລ ແພດທຣິກ ແລະອະດີດເຈົ້າຄອງນະຄອນນິວຢອກ ແລະທັງເປັນມະຫາເສດຖີພັນລ້ານ ທ່ານໄມໂກລ ບລູມເບີກ.
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