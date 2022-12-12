ໃນການປາກົດຕົວຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການວຽກງານຕ່າງປະເທດຂອງສະພາຕ່ຳສະຫະລັດໃນອາທິດຜ່ານມານີ້ ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໄດ້ຍົກເອົາຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຂອງຈີນ ຢູ່ສ່ວນເທີງຂອງແມ່ນ້ຳຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຮັດໃຫ້ສະພາບດິນຟ້າອາກາດປ່ຽນແປງ ແລະກະທົບໃສ່ ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ນັບມື້ນັບຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ:
“ອຸນນະພູມທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະການປ່ຽນແປງປະລິມານ ຫລື ຄວາມແຮງຂອງນ້ຳຝົນ ກຳລັງທຳລາຍບ້ານເຮືອນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະການປະມົງ. ລະດັບນໍ້າທະເລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ກໍຄາດວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ມີນ້ຳເຄັມເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ມີນໍ້າຖ້ວມ ໃນເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນໍ້າຂອງ, ເຊິ່ງຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ພືດພັນໃນ ເຂດທີ່ມີຜົນຜະລິດຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ. ຍ້ອນວ່າພາກພື້ນນີ້ ຜະລິດເຂົ້າປະມານ 50 ລ້ານໂຕນຕໍ່ປີ, ການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມດັ່ງກ່າວອາດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງໂລກ. ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ທ່າອ່ຽງທີ່ເປັນບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຍ້ອນເຂື່ອນທີ່ລັດຖະບານຈີນທີ່ໄດ້ສ້າງມາຫຼາຍສິບປີ ຢູ່ເຂດເທີງຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ.” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເກຣກ ໂພລິງ (Greg Poling) ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສ ແລະອຳນວຍການໂຄງການເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງສູນກາງສຶກສາດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະສາກົນ."
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ: “ການບໍລິຫານເຂື່ອນຂອງປັກກິ່ງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພາໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງຕໍ່ລະດັບຂອງນ້ຳໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນໃນປີ 2019 ການກັກນ້ຳໄວ້ຂອງເຂື່ອນຢູ່ເຂດເທີງແມ່ນ້ຳຂອງ ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງຢູ່ປະເທດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ເຖິງແມ່ນວ່າມີຝົນຕົກຫລາຍເກີນລະດັບສະເລ່ຍ, ມີຫິມະເປື່ອຍ ຢູ່ໃນສ່ວນເທີງຂອງແມ່ນ້ຳຂອງກໍຕາມ.”
ທັງໝົດນີ້ ມັນສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ປະຊາຊົນ 60 ລ້ານກວ່າຄົນຢູ່ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ລວມມີ ລາວ, ໄທ, ມຽນມາ, ກໍາປູເຈຍ ແລະຫວຽດນາມ.