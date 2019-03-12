ສະພາອັງກິດ ແມ່ນໄດ້ເລີ້ມໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ການລົງຄະແນນສຽງ ເປັນເວລາ
3 ມື້ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເພື່ອທີ່ຈະຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບວ່າຈະດຳເນີນງານຕໍ່ໄປ
ແບບໃດ ໃນການຖອນຕົວອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼື ອີຢູ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ພາກັນລົງຄະແນນສຽງໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ກ່ຽວກັບ
ແຜນ ການສະບັບຫຼ້າສຸດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານນາງເທຣີຊາ
ເມ, ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງໄດ້ບັນລຸກັນກັບທາງ ອີຢູ
ໃນປີກາຍນີ້.
ແຜນການທີ່ວ່ານີ້ ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຫຼາຍປານໃດໃນການ
ລົງຄະແນນສຽງເທື່ອທຳອິດ ແຕ່ທ່ານນາງເມ ໄດ້ເດີນທາງຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໄປຍັງ
ເມືອງ Strasbourg ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອປ່ຽນເງື່ອນໄຂບາງຢ່າງໃນການໂອ້ລົມ
ກັບປະທານສະພາຄະນະກຳມາທິການອີຢູ ທ່ານ Jean-Claude Juncker
ທີ່ທ່ານນາງຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກພວກຝ່າຍຄ້ານຂອງ
ທ່ານນາງນັ້ນ.
ທ່ານນາງເມ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ Juncker ໄດ້ປະກາດ “ການປ່ຽນແປງທີ່ມີຜົນ
ບັງຄັບຕາມກົດໝາຍ” ທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາມາເປັນເວລາດົນ
ນານ ທີ່ພົວພັນກັບເລື້ອງຊາຍແດນລະຫວ່າງເຂດໄອຣ໌ແລນເໜືອ ຂອງອັງກິດ
ກັບປະເທດໄອຣ໌ແລນ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງອີຢູ ນັ້ນ.
ຂໍ້ຕົກລົງອັນດັ້ງເດີມນັ້ນ ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ເປັນການຕົກລົງທີ່ຈະມີຂຶ້ນ
ຕ່າງຫາກລະຫວ່າງອັງກິດແລະອີຢູ ຈົນກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ
ສະບັບໃໝ່. ຝ່າຍຄ້ານໃນສະພາອັງກິດ ແມ່ນເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ກ່ຽວກັບການບັງ
ຄັບໃຫ້ອັງກິດປະຕິບັດຕາມ ກົດລະບຽບການຂອງອີຢູ ແທນທີ່ຈະແມ່ນການເຂົ້າ
ຄວບຄຸມນະໂຍບາຍທາງການຄ້າທັງໝົດຂອງຕົນ.
ທ່ານນາງເມ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກົດລະບຽບການໃໝ່ນີ້ ແມ່ນໄດ້ຕົກລົງໃນວັນຈັນວານນີ້
ທີ່ຈະຄ້ຳປະກັນຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງຫາກກັບອີຢູນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນພາກສ່ວນຖາວອນໃນ
ການຖອນຕົວຂອງອັງກິດ ອອກຈາກອີຢູ.
ພັກແຮງງານຊຶ່ງເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ແຜນການດັ່ງກ່າວ ໂດຍກ່າວວ່າ
ມັນຍັງຈະບໍ່ທັນໄດ້ໄປໄກພຽງພໍ ທີ່ຈະເປັນການບັນເທົາຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນີ້.
ທ່ານ Juncker ໄດ້ເຕືອນອັງກິດວ່າ ທາງເລືອກກຳລັງຈະໝົດລົງໃນການຖອນຕົວ
ອອກຂອງອັງກິດແລ້ວ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃສ່ວັນທີ 29 ມີນາຈະມານີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ