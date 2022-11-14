ຍານອະວະກາດພະລັງງານແສງຕາເວັນ ທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ລົງຈອດແລ້ວ ລຸນຫຼັງໃຊ້ເວລາບິນ 908 ມື້

ຍານອະວະກາດທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ໄດ້ລົງຈອດໃນຕອນເຊົ້າວັນເສົາແລ້ວນີ້ ລຸນຫຼັງທີ່ໃຊ້ເວລາບິນເປັນປະຫວັດການ 908 ມື້ ບິນຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນເພື່ອດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບການທົດລອງທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະການປະຕິບັດພາລະກິດຄັ້ງທີ 6 ຂອງຍານດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ຍານທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ເຊິ່ງມີລັກສະນະເປັນຍານອະວະກາດໄປກັບ ຂະໜາດນ້ອຍ ໄດ້ລົງຈອດຢູ່ສູນກາງອະວະກາດເຄນເນດີ ຂອງອົງການນາຊາ,ເຊິ່ງພາລະກິດກ່ອນໜ້ານີ້ ແມ່ນໃຊ້ເວລາ 780 ມື້.
ທ່ານຈິມ ຊີລຕັນ (Jim Chilton) ຮອງປະທານອະວຸໂສຂອງບໍລິສັດໂບອິ້ງ ແລະເປັນຜູ້ພັດທະນາຍານອະວະກາດນີ້ກ່າວວ່າ “ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມີການສົ່ງຍານ X-37B ເທື່ອທໍາອິດ ໃນປີ 2010, ມັນໄດ້ທໍາລາຍສະຖິຕິ ແລະໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ດີເລີດແກ່ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ ໃນການທົດລອງແລະລວບ ລວມເທັກໂນໂລຈີອັນໃໝ່ຂຶ້ນມາໃນທັນທີທັນໃດ.”
ນີ້ແມ່ນເທື່ອທໍາອິດ ທີ່ຍານອະວະກາດ ໄດ້ບັນທຸກອຸບປະກອນການທົດລອງສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າ ໃນຫ້ອງປະຕິບັດການທາງກອງທັບເຮືອ, ສະຖາບັນການສຶກສາທາງກອງທັບອາກາດສະຫະລັດ ແລະພາກສ່ວນ ອື່ນໆ. ຫຼັກສູດການສຶກສາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແຍກອອກມາຈາກຍານພາຫະນະ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ມັນມີຄວາມປອດໄພ ກ່ອນລົງຈອດ.
ໃນພາກການທົດລອງນັ້ນ ປະກອບມີລະບົບດາວທຽມທີ່ມີຊື່ວ່າ ຟອລຄອລແຊັດ-8 (FalconSat-8), ເຊິ່ງຖືກອອກແບບ ແລະສ້າງຂຶ້ນມາໂດຍສະຖາບັນການສຶກສາຂອງນັກຮຽນທະຫານ ທີ່ເປັນຮຸ້ນສ່ວນດຽວກັນ ກັບຫ້ອງປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ້າຂອງກອງທັບອາກາດ. ມັນໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໄປໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2021, ແລະຍັງຄົງບິນຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນ.
ການທົດລອງອື່ນໆ ແມ່ນການປະເມີນຈາກຜົນກະທົບຂອງເຄື່ອງວັດແສງຢູ່ໃນອະວະກາດໄລຍະຍາວ.
ປັດຈຸບັນ, ຍານອະວະກາດ X-37B ແມ່ນໄດ້ບິນຫຼາຍກວ່າ 1 ພັນ 300 ລ້ານໄມລ໌ ແລະໃຊ້ເວລາລວມທັງໝົດຢູ່ໃນອະວະກາດ 3,774 ມື້.