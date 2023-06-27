ສະມາຊິກຂອງອົງການ UNESCO ຈະຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບການກັບຄືນເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ສະຫະລັດ

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການ UNESCO ຈະພົບປະກັນໃນທ້າຍອາ ທິດນີ້ ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ທີ່ຈະເຂົ້າ ຮ່ວມອົງການທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະວັດທະນະທໍາຂອງອົງການສະ ຫະປະຊາຊາດອີກຄັ້ງ ເຊິ່ງມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງປາຣີຄືນອີກ, ເຊິ່ງການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ຈະອັດສີດເງິນສະໜັບສະໜຸນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານ ໂດລາ ເຂົ້າໃນກອງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະໃຫ້ສະຫະລັດ ມີປາກສຽງໃນການປັບຮູບຮ່າງຂອງໂຄງການຕ່າງໆ ໂດຍມີຕັ້ງແຕ່ການປ່ຽນແປງທາງ ສະພາບອາກາດ ໄປຮອດລະບົບການສຶກສາ ແລະປັນຍາປະດິດ.
ມີພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ຄາດວ່າ ຜົນອອກມາຈະເປັນທີ່ປະຫຼາດໃຈ, ເຊິ່ງ ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມພາກພິເສດຂອງອົງການ UNESCO ໃນວັນພະ ຫັດ ແລະ ວັນສຸກທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ຍັງບໍ່ມີລາຍງານກ່ຽວກັບ ການຄັດຄ້ານທີ່ຈິງ ຈັງໂດຍສະມາຊິກ 193 ຄົນຂອງອົງການ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍ ຈະມີການສະເໜີໃນບາງບັນຫາ ແລະການເຕືອນບາງຢ່າງກໍຕາມ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງວ່າຈະມີຫຼາຍໆຄົນຍິນດີສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ວໍຊິງຕັນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຄືນ ຍ້ອນຄວາມກັງວົນທີ່ຜູ້ແຂ່ງຂັນເຊັ່ນ ຈີນ ກໍາລັງຈະມາທົດແທນນັ້ນ, ຜູ້ສັງເກດການບາງຄົນມີຄວາມສົງໄສວ່າ ດົນປານໃດທີ່ການ ຕ້ອນຮັບນັ້ນຈະຍັງຄົງຢູ່. ການເລຶອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທີ່ກໍາລັງຈະມີ ຂຶ້ນໃນປີໜ້ານີ້, ອາດຈະນໍາເອົາລັດຖະບານອື່ນໆທີ່ເປັນສັດຕູຕໍ່ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແລະເປັນສັດຕູຕໍ່ການເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການ UNESCO ເຂົ້າມາ.
ແຕ່ປະເທດອື່ນໆໄດ້ສະເໜີແນະວ່າ ອິສຣາແອລ, ເຊິ່ງໄດ້ທຳການຕັດທຶນ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍອອກຈາກອົງການໄປນັ້ນ, ຄວນເດີນຕາມບາດກ້າວຂອງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອກັບເຂົ້າມາຮ່ວມອີກຄັ້ງ.
ສໍາລັບອົງການ UNESCO ເອງ ແມ່ນມີຄວາມເຫັນດີຢ່າງກະຕືລືລົ້ນທີ່ສຸດ ຕໍ່ການຂໍຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ຈະກັບເຂົ້າມາຮ່ວມອີກຄັ້ງໃນຕົ້ນເດືອນນີ້. ເລຂາທິ ການໃຫຍ່ ທ່ານອູເດຣ ອາຊູເລ, ຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະລຶບລ້າງແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າ UNESCO ມີແນວຄິດຕໍ່ຕ້ານ ອິສຣາແອລ ແລະຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ ສະຫະລັດກັບຄືນເຂົ້າມາຮ່ວມນັ້ນ ໄດ້ຮ້ອງສິ່ງນີ້ວ່າ “ເປັນຊ່ວງເວລາແຫ່ງປະ ຫວັດສາດ.”