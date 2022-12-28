ຍີ່ປຸ່ນ ໃນເດືອນນີ້ໄດ້ເອົາບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນການຍັບຢັ້ງທະຫານຫຼັງສົງຄາມຂອງເຂົາເຈົ້າ, ດ້ວຍການເປີດຕົວນະໂຍບາຍໃໝ່ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ປະເທດທີ່ມີອຳນາດໃນເອເຊຍນັ້ນມີບົດບາດທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນພາກພື້ນ ແລະ ບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພໂລກ.
ພາຍໃຕ້ແຜນຍຸດທະສາດຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດສະບັບໃໝ່ ແລະ ເອກະສານອີກສອງສະບັບທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນກາງເດືອນທັນວານີ້, ຍີ່ປຸ່ນຈະຂະຫຍາຍການໃຊ້ຈ່າຍທາງທະຫານປະມານສອງເທົ່າໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ແລະ ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຈະສົ່ງລູກສອນໄຟທີ່ສາມາດຍິງໃສ່ເປົ້າໝາຍໃນປະເທດອື່ນໆ.
ນະໂຍບາຍທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ທຳລາຍຂໍ້ຫ້າມຫຼາຍທົດສະວັດໃນຍີ່ປຸ່ນ, ເຊິ່ງໄດ້ໃຊ້ທ່າທີການປ້ອງກັນປະເທດທີ່ຂ້ອນຂ້າງຖືກຄວບຄຸມພາຍໃຕ້ລັດຖະທຳມະນູນຕໍ່ຕ້ານສົງຄາມທີ່ຖືກຮ່າງຂຶ້ນໂດຍ ສະຫະລັດ ລຸນຫຼັງການປະລາໄຊໃນສົງຄາມຄັ້ງທີສອງຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ.
ທ່ານ ໂທບາຍອັສ ແຮຣິສ (Tobias Harris), ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານການເມືອງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຢູ່ກອງທຶນ ມາຊອລ (Marshall) ເຢຍຣະມັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ດ້ວຍການສຳນຶກເຖິງວິໄສທັດທີ່ຖືກອະທິບາຍໃນເອກະສານສາມສະບັບນັ້ນ, ຍີ່ປຸ່ນ ໃນທີ່ສຸດອາດກາຍເປັນ “ປະເທດທີ່ປົກກະຕິ” ໃນແງ່ຂອງຄວາມສາມາດທີ່ຈະປ້ອງກັນຕົນເອງ.”
ທ່ານ ແຮຣິສ ໄດ້ກ່າວໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງໃນອິນເຕີແນັດວ່າ “ແຕ່ເອກະສານທີ່ວ່ານີ້ແມ່ນຜົນຂອງຂັ້ນຕອນໄລຍະຍາວໃນການຄິດ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ.”
ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຂະຫຍາຍກອງທັບທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ ກອງກຳລັງປ້ອງກັນຕົວ ຍີ່ປຸ່ນ, ໂດຍສະເພາະ ຈີນ ໄດ້ກາຍມາມີອຳນາດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ດຸຮ້າຍກັບເພື່ອນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ຫຼື ປະມານນັ້ນ.
ແຕ່ການຫ້າມຕາມລັດຖະທຳມະນູນທີ່ຖືກກຳນົດເອງຂອງຍີ່ປຸ່ນນັ້ນ ໝາຍຄວາມ ວ່າອຳນາດທາງທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ພິສູດຄວາມສາມາດພິເສດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຍີ່ປຸ່ນ ມີເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສາມຂອງໂລກ, ເຂົາເຈົ້າມີຕຳແໜ່ງອັນດັບ 9 ໃນການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດໃນໂລກ.
ນັ້ນອາດປ່ຽນແປງໃນໄວໆນີ້. ແຜນການໃໝ່ດັ່ງກ່າວຈະຂະຫຍາຍການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດເປັນ 2 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 1 ເປີເຊັນຕາມທຳນຽມ, ໃນ 5 ປີຂ້າງໜ້າ. ຍີ່ປຸ່ນ ຫຼັງຈາກນັ້ນມີແຕ່ຈະຕາມຫຼັງ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ໃນການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດໂດຍລວມ, ນອກຈາກການປ່ຽນແປງອື່ນໆໃນການຈັດຕຳແໜ່ງໂລກ.