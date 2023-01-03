ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ທູດພິເສດຂອງຕົນຢູ່ອັຟການິສຖານໄດ້ກົດດັນໃຫ້ຄະນະປົກຄອງຕາລີບານ ຕ່າວປີ້ນການຫ້າມໃນການເຮັດວຽກແລະການສຶກສາຂອງພວກແມ່ຍິງແລະເດັກຍິງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປະເທດ ທີ່ພວມເກີດວິກິດການດັ່ງກ່າວ ຖືກໂດດດ່ຽວເພີ້ມຕື່ມ.
ທ່ານມາກັສ ພັອດແຊລ (Markus Potzel) ຮັກສາການຫົວໜ້າໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນອັຟການິສຖານ ຫຼື UNAMA ຖ່າຍທອດຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ໃນລະຫວ່າງການພົບປະທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ ກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຂອງຕາລີບານ ທ່ານຊີຣາຈຸດດິນ ຮັກການີ.
ອົງການ UNAMA ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ລຸນຫຼັງການພົບປະວ່າ “ການຫ້າມຕໍ່ບັນດາພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງອັຟການິສຖານຈະເຮັດໃຫ້ວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳຮ້າຍແຮງຕື່ມຂຶ້ນໂດຍຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກທໍລະມານທາງດ້ານເສດຖະກິດເພີ້ມຂຂຶ້ນແລະອັຟການິສຖານຈະຖືກໂດດດ່ຽວໜັກຂຶ້ນ.”
ໃນປີກາຍນີ້ ຄະນະປົກຄອງຕາລີບານ ທີ່ມີແຕ່ພວກຜູ້ຊາຍລ້ວນໆໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ໂຈະການໃຊ້ພະນັກງານແມ່ຍິງຊາວອັຟການິສຖານ ໃນທັນທີ ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃສ່ຜ້າປົກຫົວແລະບໍ່ໄດ້ແຍກກັນທາງເພດຕາມຂໍ້ບັງຄັບຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ.
ປະຊາຄົມສາກົນໄດ້ພາກັນປະນາມ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໃນທັນທີ ໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນຈະສົ່ງ “ຜົນຕິດຕາມມາທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດໃນທັນທີ” ຕໍ່ຊາວອັຟການິສຖານທັງໝົດ.
ຫ້ອງການຂອງທ່ານຮັກການີ ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບຖະແຫຼງການ ລຸນຫຼັງການພົບປະກັບທ່ານພັອດແຊລໂດຍກໍໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງທ່ານໃນເລື້ອງການສຶກສາຂອງພວກແມ່ຍິງ ແລະການຈຳກັດຮັດແຄບອື່ນໆ.
ຖະແຫຼງການໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີຄົນສຳຄັນຂອງຕາລີບານທີ່ກ່າວຕໍ່ຄະນະຜູ້ແທນຂອງສະຫະປະຊາຊາດວ່າ “ພວມມີການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຫ້າທາງແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຢູ່” ແລະກ່າວວ່າ “ການແກ້ໄຂທີ່ມີເຫດຜົນ ແລະຖາວອນພວມຫາທາງຕົກລົງກັນຢູ່ ແມ່ນຫຍັງທີ່ທຽບເທົ່າກັບກົດໝາຍຊາເຣຍ ແລະວັດທະນະທຳຂອງປະຊາຊົນພວກເຮົາ.”
ທ່ານຮັກການີຢືນຢັດວ່າ ຄະນະນຳພາຂອງຕາລີບານ “ພວມຄິດສຳລັບຄວາມຢູ່ດີເປັນສຸກຂອງປະຊາຊົນ ແລະມີຄວາມໝັ້ນໝາຍຕໍ່ສິ່ງນັ້ນ.”