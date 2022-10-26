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ວັນພຸດ, 26 ຕຸລາ 2022
ເອເຊຍ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມາເລເຊຍ ຍຸຕິສົ່ງບັນດາຜູ້ຂໍລີ້ໄພກັບຄືນ ມຽນມາ

ແຟ້ມ-ຊາວຜູ້ອົບພະຍົບໂຣຮິງຢາ ກໍາລັງຢືນລໍຖ້າຮັບອາຫານຈາກບັນດາອາສາສະໝັກ, ໃນຊ່ວງມີຄໍາສັ່ງອອກມາກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ (COVID-19), ໃນນະຄອນຫຼວງກົວລາລໍາເປີ, ປະເທດມາເລເຊຍ, ວັນທີ 7 ເມສາ 2020.

ອົງການອົບພະຍົບ ສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNHCR ແມ່ນກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງມາເລເຊຍ ຈົ່ງຍຸຕິບັງຄັບຜູ້ລີ້ໄພທີ່ມາຈາກມຽນມາ ກັບຄືນເມືອປະເທດບ້ານເກີດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການນັ້ນກ່າວວ່າ ຊີວິດຂອງພວກເຂົາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ. ລິຊາ ສໄລນ໌ ມີລາຍງານໃຫ້ VOA ຈາກນະຄອນເຈເຈວາ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ການຮຽກຮ້ອງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການສົ່ງຜູ້ຂໍລີ້ໄພກັບຄືນມຽນມາ ຂອງລັດຖະບານມາເລເຊຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ອົງການອົບພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNHCR ກ່າວວ່າ ການບັງຄັບໃຫ້ກັບຄືນປະເທດຈາກມາເລເຊຍ ໄດ້ມີຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ຊ່ວງເດືອນເມສາຕົ້ນປີນີ້. ຫຼາຍກວ່າສອງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການ UNHCR ລາຍງານວ່າ ມີປະຊາຊົນ ມຽນມາ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຖືກສົ່ງກັບເມືອປະເທດດ້ວຍຄວາມບໍ່ເຕັມໃຈ.

ໂຄສົກຂອງອົງການ UNHCR ທ່ານນາງ ຊາເບຍ ມາຕູ (Shabia Mantoo) ກ່າວວ່າ ເຫດການຫຼ້າສຸດແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມານີ້, ເມື່ອເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງປະເທດມາເລເຊຍ ໄດ້ຂັດຂວາງຄວາມພະຍາຍາມຂອງອົງການ ແລະໄດ້ເນລະເທດຜູ້ຂໍລີ້ໄພຄົນນຶ່ງທີ່ໄດ້ຖືກກັກໂຕໄວ້ກັບຄືນເມືອປະເທດ.

ທ່ານນາງ ແມນຕູ ກ່າວວ່າການຈັດສົ່ງຜູ້ຊອກຫາການປົກປ້ອງໃນຕ່າງປະເທດກັບຄືນເມືອມຽນມາ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງພົບກັບອັນຕະລາຍ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.

ທ່ານນາງແມນຕູ ກ່າວວ່າ:

“ຫຼັກການສໍາຄັນຂອງການບໍ່ສົ່ງຜູ້ຂໍລີ້ໄພກັບຄືນເມືອປະເທດຕົນເອງ ແມ່ນພື້ນຖານອັນສໍາຄັນຂອງກົດໝາຍສາກົນ ແລະກໍເຊື່ອມໂຍງກັນໃນທຸກໆປະເທດ. ສະຖານະການທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນມຽນມາ ໄດ້ບີບບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນພະຍາຍາມຊອກຫາຄວາມປອດໄພລະຫວ່າງປະເທດ ແລະຂ້າມຊາຍແດນ. ພວກເຮົາບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງວ່າມັນເກີດຫຍັງຂຶ້ນຕໍ່ຜູ້ຂໍລີ້ໄພເຫຼົ່ານີ້ເມື່ອພວກເຂົາເດີນທາງມາເຖິງ. ເພາະສະນັ້ນ, ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາຈຶ່ງຍັງຄົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຍຸຕິການສົ່ງຜູ້ລີ້ໄພທັງຫຼາຍກັບຄືນເມືອປະເທດ ໂດຍທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຕັມໃຈ.”

ອົງການ UNHCR ໄດ້ຂຶ້ນຖະບຽນຜູ້ອົບພະຍົບ ແລະ ຜູ້ລີ້ໄພຢູ່ໃນປະເທດມາເລເຊຍຫຼາຍກວ່າ 183,000 ຄົນ, ເຊິ່ງລວມມີປະຊາຊົນຊາວໂຣຮິງຢາ 106,000 ຄົນ ແລະ ຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍອື່ນໆທີ່ຫຼົບໜີຈາກສະຖານະການຄວາມຂັດແຍ້ງ ແລະການຂ້າຟັນກັນປະມານ 52,000 ຄົນ.

ບັນດານັກສັງເກດການກ່າວວ່າ ມີປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 17,500 ຄົນຖືກກັກໂຕຢູ່ສູນກັກຂັງຄົນເຂົ້າເມືອງ 21 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ, ເຊິ່ງລວມເຖິງເດັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ຄົນ. ອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ ຫຼື Human Rights Watch ລາຍງານວ່າປະເທດມາເລເຊຍ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນ ມຽນມາ ກັບຄືນໄປປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງໃນຊ່ວງສອງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.

ທ່ານນາງແມນຕູກ່າວວ່າອົງການ UNHCR ຍັງບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າດ້ວຍເຫດໃດການເນລະເທດກັບຄືນເມືອປະເທດຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນໃນເວລານີ້. ແຕ່ທ່ານນາງໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດວ່າອົງການຂອງທ່ານນາງມີຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາທີ່ປະຊາຊົນເຫຼົ່ານັ້ນຈະໄດ້ຮັບຜົນຈາກເລື້ອງນີ້.

ທ່ານນາງແມນຕູ ກ່າວວ່າ:

“ພວກເຮົາຍັງຄົງສືບຕໍ່ການສົນທະນາ ແລະພົວພັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ກ່ຽວກັບປະເດັນນີ້, ແລະນີ້ຄືການເຂົ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງດໍາເນີນການຢູ່, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຂໍ້ສະເໜີໃດໆຫຼາຍກວ່າເລື້ອງນີ້ອີຫຼີ. ພວກເຮົາຍັງຄົງເຂົ້າໄປແຊກແຊງກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການທັງຫຼາຍ ແລະກໍຫວັງວ່າ ສິ່ງນີ້ມັນຈະຢຸດລົງ.”

ອົງການອົບພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວຢໍ້າການຮຽກຮ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ ປະເທດອື່ນໆຢູ່ໃນພູມິພາກ ເພື່ອສືບຕໍ່ສະໜອງການປົກປ້ອງຕໍ່ປະຊາຊົນມຽນມາທີ່ຫຼົບໜີເພື່ອຄວາມປອດໄພ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຂອງປະເທດມາເລເຊຍ ຈົ່ງຍຸຕິກັກຂັງບັນດາຜູ້ລີ້ໄພ ແລະ ອົບພະຍົບຈາກປະເທດມຽນມາໃນທັນທີ.

ລາຍງານຫຼ້າສຸດໂດຍຫ້ອງການສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວຫາວ່າ ຜູ້ນໍາກອງທັບທະຫານຂອງມຽນມາ ໄດ້ດໍາເນີນການຈັບໂຕປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນ ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກທໍລະມານທາງຮ່າງກາຍ, ການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ, ແລະ ການທໍລະມານ, ບາງຄັ້ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການເສຍຊີວິດ.

ລັດຖະບານທະຫານຂອງມຽນມາ ບໍ່ໄດ້ສະແດງປະຕິກິລິຍາໃດໆຕໍ່ບົດລາຍງານຫຼ້າສຸດນີ້, ແຕ່ໄດ້ປະຕິເສດກ່ຽວກັບບົດລາຍງານຕ່າງໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ.

ອ່ານບົດລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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