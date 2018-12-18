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​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ ​ສ​ປ​ຊ ​ຮັບ​ຜ່ານ​ຮ່າງວຽກ​ງານ ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ ການຮັບ​​ມື ກັບວິ​ກິດ​ການ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳ​ຫຼວດ​ເຊີ​ຣ໌​ເບຍ ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ວາງ​ແຜນ ພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ລົງ​ທະ​ບຽນ ໃນ​ສູ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ທີ່​ແພຣ​ໂຊ​ໂວ (Presevo), 16 ກັນ​ຍາ 2015.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເກືອບ​ວ່າ ເປັນ​ເອກກະ​ສັນ
ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ເພື່ອ​ຮັບ​ຜ່ານ​ຮ່າງວຽກ​ງານ ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍການຮັບມືຂອງນາໆ
​ຊາດ ​ຕໍ່ວິ​ກິດ​ການ​ພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຮັງ​ກາ​ຣີ ແມ່ນ​ພຽງ 2 ປະ​ເທດ ທີ່​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່ຮ່າງ​ກົດ​
ລະ​ບຽບ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ອົບ​ພະ​ຍົບຂອງທົ່ວ​ໂລກ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ 181 ປະ​ເທດ ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ
​ສຽງຮັບ​ເອົາ. ປະ​ເທດ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດໂດ​ເມ​ນິກັນ, ເອ​ຣີ​ເ​ທ​ຣຍ ແລະ​ລີ​ເບຍ ບໍ່​ອອກ​ສຽງ.

“ມັນ​ແມ່ນ​ການ​ໝາຍ​ໝັ້ນ​ຕັ້ງ​ໃຈ ໃ​ນ​ທົ່ວ​ໂລກ ທີ່​ຈະ​ກ້າວ​ຂຶ້ນ​ແລະ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບຂອງ
​ພວກເຮົາ ຕໍ່​ພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ເພື່ອ​ຈະ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ ທີ່​ຈະ​ເຄົາ​ລົບສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ
​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄ​ວາມ​ຫວັງ​ແກ່​ພວກ​ເຂົາເຈົ້າ ແລະ​ເພື່ອ​ຮັບ​ຮູ້​ເຖິງ​ຄວາມ​
ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ຊອບ​ທຳ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄວາມ​ປົກ​ປ້ອງ ແລະ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ,”
ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ ຂອງ​ຮອງ​ເລ​ຂາທິ​ການສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ
ອາ​ມີ​ນາ ໂມ​ຮາ​ແມດໃນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນສຽງເຫັນພ້ອມ​ນຳ​ນັ້ນ.

​ຮອງ​ເລ​ຂາທິ​ການສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ອາ​ມີ​ນາ ໂມ​ຮາ​ແມດ (ຊ້າຍ) ກ່າວ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ, 10 ສິງ​ຫາ 2017 ໃນອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທີ່​ນິວຢອກ.
​ຮອງ​ເລ​ຂາທິ​ການສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ອາ​ມີ​ນາ ໂມ​ຮາ​ແມດ (ຊ້າຍ) ກ່າວ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ, 10 ສິງ​ຫາ 2017 ໃນອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທີ່​ນິວຢອກ.


ທ່ານ​ນາງ ໂມ​ຮາ​ແມດ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັ​ນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ປະ​ເທດ​ທັງ​ຫຼາຍໃຫ້ ​ເລີ້ມ​ຈັດ​ຕັ້ງ​
ປະ​ຕິ​ບັດຮ່າງ​ລະ​ບຽບ​ ໃຫ້​ໄວ ເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໄດ້.

ໃ​ນ​ຮອບ 18 ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ ຫຼາຍໆ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຮວມ​ຢູ່​ກັບ​ອົງ​ການ​ອົບ​ພະ​ຍົບສະ​ຫະປະ​ຊາ
​ຊາດ ທີ່​ໄດ້​ຕໍ່​ລອງເອກ​ກະສານ​ທີ່​ບໍ່​ຜູກ​ມັດ, ທີ່​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ເພື່ອ​ຈະ​ຜ່ອນ​ຄາຍຄວາມ​ກົດ
​ດັນຕໍ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເຈົ້າ​ພາບ​ທີ່​ພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ແລະ​ສະໜັບ​ສະ​ໜຸນສະ​ພາບ​ການ
ຂອງພວ​ກປະ​ເທດ ທີ່​ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ທີ່ຫ​ລົບ​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ຕົນ ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ
​ເມືອ​ບ້ານ.

ມີພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ​ຫຼາຍກວ່າ 25 ລ້ານ​ຄົນ ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກແລະ​ມີພຽງ 10 ປະ ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​
ເຈົ້າ​ພາບ 60 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເຈົ້າ​ພາບ ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ
ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ແມ່ນ​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ປານ​ກາງ​ແລະ​ຕ່ຳ ແລະ​ຮວມ​ຊຸດ​ທີ່​ສະ​ແຫວງ​ຫາ ຄວາມ​ເທົ່າ
​ທຽມທີ່​ກະ​ຈາຍ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ທີ່​ແບ່ງ​ປັນ ແລະ​ຊ່ອຍ​ໃຫ້​ພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ມີ​ຄວາມ​
ເພິ່ງ​ພາຕົວ​ເອງ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.

​ຂ້າ​ຫຼວງ​ໃຫຍ່​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ເລື້ອງ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ທ່ານ​ຟິ​ລິບ​ໂ​ປກ​ຣານ​ດີ
ໄດ້​ຍິນ​ດີ​ຮັບ​ຜ່ານ, ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດທ່ານ​ໄດ້​ເຫັນ​ພວກ​ປະ​ເທດ ທີ່​ຮັບ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ
​ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ ແລະ​ກວ້າງ​ອອກ ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ແຕ່​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ເວົ້າ​
ທີ່​ຮຸນ​ແຮງ ຕໍ່​ພວກ​ປະ​ເທດ​ທີ່ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ພວກ​ໜີ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ແລະ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ຢ່າງ​ໜັກ​ໜາ
​ສາ​ຫັດ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

​ຂ້າ​ຫຼວງ​ໃຫຍ່​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ເລື້ອງ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ທ່ານ​ຟິ​ລິບ​ໂ​ປກ​ຣານ​ດີ ກ່າວ​ພ້ອມ​ທັງ​ໃຊ້​ພາ​ສາ​ກາຍ ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ໃນ​ເບ​ຣຸຕ, ເລ​ບາ​ນອນ, 31 ສິງ​ຫາ 2018.
​ຂ້າ​ຫຼວງ​ໃຫຍ່​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ເລື້ອງ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ທ່ານ​ຟິ​ລິບ​ໂ​ປກ​ຣານ​ດີ ກ່າວ​ພ້ອມ​ທັງ​ໃຊ້​ພາ​ສາ​ກາຍ ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ໃນ​ເບ​ຣຸຕ, ເລ​ບາ​ນອນ, 31 ສິງ​ຫາ 2018.

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