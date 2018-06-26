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​ສປຊ ບໍ່ໄດ້ຮັບ​ທຶນ ກ້ອນ​ໃໝ່ ​​ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ​ ອົບ​ພະ​ຍົບ ປາແລສໄຕນ໌

ພວກເດັກນ້ອຍປາແລສໄຕນ໌ ພາກັນຖືແຜ່ນເຂົ້າຈີ່ ເພື່ອປະທ້ວງ ການຕັດທຶນຊ່ວຍເຫຼຶອ ຢູ່ທີ່ແຫຼມກາຊາ.

ອົງການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ສະຫະປະຊາ​ຊາດ ທີ່​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼຶອ​ແກ່​ອົບ​ພະ​ຍົບ ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນ​
ທຶນກ້ອນ​ໃໝ່ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ ກັບ​ການຖືກ​ລົບ​ກວນ ຄັ້ງ
ໃຫຍ່ ຕໍ່​ໂຄງການ​ຂອງຕົນ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັດ​ທຶນ​ຢ່າງ​ຫຼວງຫຼາຍ​ຈາກ​ລັດຖະບານ​ທ່ານ​
ທຣໍາ.

​ໃນ​ເດືອນ​ກໍລ​ະກົດ​ທີ່​ຜ່ານມາ ລັດຖະບານ​ໄດ້​ບອກ​ໃຫ້ ​ອົງການ​ບັນ​ເທົາ​ທຸກ​ສະຫະ​ປະ
ຊາ​ຊາດ ​ແລະ​ອົງການ​ທີ່​ເຮັ​ດວຽກ ​ໃຫ້​ແກ່​ຊາວອົບ​ພະຍົບ​ປາ​ແລສໄຕນ໌ ທີ່​ຮູ້ກັນ​ໃນຊື່
UNRWA ນັ້ນ ວ່າ​ຕົນ​ຈະ​ບໍລິ​ຈາກ 60 ​ລ້ານ​ໂດ​ລາໃຫ້​ແກ່ງົບປະມານສຳລັບໂຄງການ
​ປີ 2018 ຫຼຸດ​ລົງ​ຈາກ​ຫຼາຍກວ່າ 300 ລ້ານ​ໂດລາໃນ​ປີ​ 2017.

ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອອາຫານ ທີ່ສູກາງເກັບມ້ຽນຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ທີ ແຫຼມກາຊາ ທີ 14 ມັງກອນ 2018.
ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອອາຫານ ທີ່ສູກາງເກັບມ້ຽນຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ທີ ແຫຼມກາຊາ ທີ 14 ມັງກອນ 2018.

ຄະນະກຳມາ​ທິການ​ທົ່ວ​ໄປຂອງອົງການ UNWRA ທ່ານ​ປີແອ ກຣາ​ເຮັນ​ບູລ ກ່າວ​ຕໍ່
​ບັນດາ​ຜູ້​ບໍລິຈາກ​ວ່າ “ໃນການປະ​ເຊີ​ນໜ້າ​ກັບ​ວິ​ກິດ​ການດ້ານ​ທຶນຮອນ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຢູ່​
ໃນ​ປະຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄ​ດ້​ມີ​ເວລາເຫັນ​ຄວາມ​ຂີ້​ຮ້າຍ​ໄປ​ກວ່າ​ນີ້ ຫຼື
​ການ​ບໍ່​ສາມາດ​ຕັດສິນ​ໃຈ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດໄດ້ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​. ​ການເລີ້ມ​ຍຸດທະ​ສາດ ​ໃນ​
ທຸ​ກດ້ານ​ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ ​ເພື່ອ​ຂົນຂວາຍ​ການ​ສະ ໜັບສະໜູນ ອູ້ມຊູ​ໂຄງການ​ຂອງ​
ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ຢູ່​ຄາ​ທີ່ ​ແລະ​ປ້ອງ​ກັນ​ວິ​ກິດ​ການ​ມະນຸດ​ສະ​ທໍາ​ຈາກການການ​ແຜ່​ລາມ​
ຜ່ານ​ຂົງ​ເຂດທີ່​ບໍ່ມີຄວາມທຸ່ນທ່ຽງ.”

ພວກເຈົ້າໜ໊າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ພາກັນຍ່າງໄປຫາສະຖານທູດສະຫະລັດ ໃນນຄະຄອນ ເຈຣູຊາແລັມ ທີ 13 ພຶດສະພາ 2018.
ພວກເຈົ້າໜ໊າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ພາກັນຍ່າງໄປຫາສະຖານທູດສະຫະລັດ ໃນນຄະຄອນ ເຈຣູຊາແລັມ ທີ 13 ພຶດສະພາ 2018.

ຫຼັງ​ຈາກ​ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຈາກ​ສຸກ​ເສີນ​ໃນ​ເດືອນ​ມີນາ ທີ່​ຫາ​ເງິນ​ໄດ້ 100 ລ້ານ​ໂດ​ລາ
​ແລະ​ໄດ້ຮັບການ​ບໍລິຈາກເພີ້ມຂຶ້ນ ຈາກ​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາຣາ​ເບຍ ​ແລະ​ກາ​ຕາ 50 ລ້ານ​ໂດ​ລາ
​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ບ່ອນ ອົງການດັ່ງກ່າວ​ຍັງ​ຊອກ​ຫາອີກ 250 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ເພື່ອ​ຮັກສາ​ໂຄ​ງການ
​ຕ່າງໆໃຫ້ຢູ່​ໄດ້​ໃນ​ການຊ່ວຍ​ເຫຼື​ອຊາວອົບ​ພະຍົບ​ປາ​ແລສ​ໄຕນ໌ ຫຼາ​ຍກວ່າ 5 ລ້ານ 3 ​
ແ​ສນຄົນ​ຢູ່​ແຫຼມ​ກາ​ຊາ ເຂດ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນຕົກ ຂອງ​ແມ່​ນໍ້າ ຈໍ​ແດນ ​ເລ​ບາ​ນອນ ​ແລະ
​ຊີ​ເຣ​ຍ.

ທ່ານ​ກຣາ​ເຮັນ​ບູລ ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ “ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ເພື່ອ​ຄໍ້າ ປະກັນ​ວ່າ​
ບັນດາ​ໂຮງຮຽນ​ຈະ​ເປີດ​ກົງ​ເວລາ ໃນ​ເດືອນ​ສິງຫາ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້. ອົງການ UNRWA ​
ໃຫ້ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອດ້ານ​ການ​ສຶກສາແກ່​ເດັກນ້ອຍຫຼາຍ​ກວ່າ 5 ແສນ​ຄົນ​ທີ່ເປັນນັກຮຽນ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ້​ມອີກ​ວ່າ “​ໃນ​ການ​ຂາດ​ເຂີນ​ເງິນ​ທຶນ​ໃໝ່​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ພວ​ກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຫາລືກ່ຽກວັບວິ​ກິດ​ການ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຍາກ​ລຳບາກ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍລະກົດທີ່​ເປັນ​ຜົນ ​ກະທົບ​ຕໍ່
ລະ​ດັບ​ການ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ ພ້ອມທັງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ປະມານ 90​ ​ເປີ​ເຊັນ
​ຂອງ​ພະນັກງານ ອົງການ UNRWA ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອງ​ກໍ່​ແມ່ນ​ອົບ​ພະ​ຍົບປາ​ແລສ​ໄຕ​ນ໌.
ທ່ານ​ກ່າ​ວວ່າ ການ​ຕັດ​ເງິນ​ທຶນ ຈະ​ເປັນ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ສຸກ​ເສີນ ​ຢູ່ເຂດ
​ແຄມ​ຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນຕົກ ຂອງ​ແມ່​ນໍ້າ ຈໍ​ແດນ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ອັນຕະລາຍ​ຕໍ່ການ

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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