ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະ
ເຈລະຈາ ກັບກຸ່ມຕາລິບານໃນອັຟການິສຖານ ໂດຍປະຕິຍານວ່າ ຈະກຳຈັດພວກເຂົາ
ຫຼັງຈາກໄດ້ມີຄື້ນຟອງການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ທີ່ສັງຫານຜູ້ຄົນ
ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ.
ໃນການພົບປະກັບຄະນະທູດພິເສດຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ທີ່ ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຍົກເອົາບັນຫາ ທີ່ວ່າ
“ແມ່ນຫຍັງ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຫລາຍກວ່ານີ້ ເພື່ອເອົາຊະນະ” ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ
ນີ້ ແລະທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຈະບໍ່ມີການເຈລະຈາໃດໆກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຕາລິບານ,”
ຊຶ່ງທ່ານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະເປັນການສິ້ນສຸດ ໃນການແກ້ໄຂທາງການທູດຕໍ່ບັນຫາ
ຂັດແຍ້ງພາຍໃນທີ່ຍືດເຍື້ອຍາວນານຂອງອັຟການິສຖານ.
“ພວກເຂົາໄດ້ສັງຫານຜູ້ຄົນໄປທົ່ວ. ພວກຜູ້ຄົນທີ່ບໍລິສຸດ ແມ່ນໄດ້ຖືກສັງຫານ ທັງທາງ
ຊ້າຍແລະຂວາ,” ທ່ານທຣຳ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມບັນດານັກການທູດ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວເພີ່ມ
ຕື່ມວ່າ “ການລະເບີດ, ທີ່ໄດ້ສັງຫານຜູ້ຄົນໃນທົ່ວອັຟການິສຖານ. ເພາະສະນັ້ນພວກ
ເຮົາບໍ່ຢາກເຈລະຈາກັບພວກຕາລີບານ. ມັນອາດຈະມີເວລານັ້ນ ແຕ່ວ່າ ມັນຈະໃຊ້
ເວລານານ.”
ເຊີນຊົມ: ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບອັຟການິສຖານ
ປີກາຍນີ້ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຕ່າວປີ້ນການສັ່ງການ ຂອງທ່ານໂອບາມາ ທີ່ຫຼຸດຈຳນວນ
ຂອງທະຫານອາເມຣິກັນທີ່ມີໜ້າໃນອັຟການິສຖານ ລົງ, ດ້ວຍການສົ່ງກຳລັງທະຫານ
ສະຫະລັດໄປຍັງບັນດາປະເທດໃນເຂດເອເຊຍກາງ ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເພີ່ມການ
ຊ່ອຍເຫຼືອໃຫ້ກັບກອງກຳລັງອັຟການິສຖານຕື່ມ.
ທ່ານທຣຳ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານຄິດຫຍັງຢູ່ ແຕ່ ແນະນຳວ່າ
ການຕອບຮັບທາງທະຫານທີ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນສຳຄັນ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ອັນທີ່
ຜູ້ໃດບໍ່ໄດ້ສາມາດສຳເລັດເສັດສິ້ນພາລະກິດນັ້ນ ພວກເຮົາກໍຈະສາມາດເຮັດມັນໄດ້.”
ໃນກອງປະຊຸມລັບ ປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດໃນ
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການມ້ວນທ້າຍກົດດັນໃຫ້
ເຕຫະຣ່ານໃນຢູ່ໃນສັນຍາກ່ຽວກັບໂຄງການນິວເຄລຍອີຣ່ານ ປີ 2015 ອັນທີ່ທ່່ານເອີ້ນວ່າ
ແມ່ນ“ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຂີ້ຮ້າຍນັ້ນ.”
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເລື່ອນການເຈລະຈາໃນຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ
ໂດຍຜູ້ນຳຄົນກ່ອນທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ, ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານອາດຈະຍົກເລີກມັນ
ນອກເສຍວ່າ ລັດຖະສະພາແລະບັນດາພັນທະມິດຢູໂຣບ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນຕື່ມ
ພາຍໃນເດືອນພຶດສພາຈະມາເຖິງນີ້. ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນໂອກາດສຸດທ້າຍ
ແລ້ວ, ຈະໃຫ້ແກ້ໄຂຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຂີ້ຮ້າຍດັ່ງກ່າວນີ້ ຫຼືບໍ່ ກໍແມ່ນວ່າ ສະຫະລັດ ຈະຖອນ
ຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງທີ່ວ່ານີ້.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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