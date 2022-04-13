ເກືອບ 40 ປະເທດມີແຜນທີ່ຈະນຳສະເໜີຮ່າງຍັດຕິຕໍ່ສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງໃຫ້ຫ້າປະເທດສະມາຊິກຖາວອນຢູ່ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ສາມາດໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງ ຫຼືວີໂຕໄດ້ນັ້ນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເວລາເຂົາເຈົ້າໃຊ້ສິດດັ່ງກ່າວ.
ຖ້າຫາກມີການຮັບຮອງເອົາ ຮ່າງຍັດຕິດັ່ງກ່າວຈະບັງຄັບໃຫ້ສະມັດຊາໃຫຍ່ເປີດປະຊຸມ ເວລານຶ່ງໃນບັນດາສະມາຊິກຖ້າວອນຫ້າປະເທດ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຊຶ່ງປະກອບມີ ອັງກິດ ຈີນ ຝຣັ່ງ ຣັດເຊຍ ຫຼືສະຫະລັດ ໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງເພື່ອຂັດຂວາງການຮັບຮອງເອົາຮ່າງຍັດຕິຢູ່ໃນສະພາດັ່ງກ່າວ.
ແລັກເຊັນສໄຕນ໌ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຳໜ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວ ກ່າວຢູ່ໃນບັນຊີທວີດເຕີ້ຂອງຕົນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ບັນດາປະເທດທີ່ຮ່ວມສະເໜີ ຈະຍື່ນຍັດຕິສະບັບນີ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນອາທິດໜ້າ ໂດຍຫວັງວ່າ ຄົງຈະມີການຮັບຮອງເອົາຢ່າງໄວວາຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ.
ແລັກເຊັນສໄຕນ໌ ກ່າວວ່າ “ຮ່າງຍັດຕິນີ້ ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນເພື່ອມອບອຳນາດໃຫ້ສະມັດຊາໃຫຍ່ ແລະເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ນະໂຍບາຍການຕົກລົງກັນຈາກຫຼາຍຝ່າຍ.”
ເມື່ອໄວໆມານີ້ ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດແມ່ນໄດ້ມີບົດບາດອັນສຳຄັນຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສຸກເສີນພິເສດ ແລະໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳໃຫ້ເຫັນການສ້າງຄວາມໂດດດ່ຽວຂອງສາກົນໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍ ໃນການເຮັດສົງຄາມຢູ່ຢູເຄຣນ.
ໃນການລົງຄະແນນສຽງ 2 ຄັ້ງຢູ່ສະມັດຊາໃຫຍ່ ມົສກູພົບວ່າ ຕົນໄດ້ຖືກປະນາມໃນການຮຸກຮານຢູເຄຣນ ແລະໄດ້ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ
ທາດ້ານມະນຸດສະທຳເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ. ການລົງຄະແນນສຽງທັງ 2 ຄັ້ງໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກຣັດເຊຍ ໄດ້ທຳການຂັດຂວາງຢູ່ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຊຶ່ງນຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນການໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງ ແລະເທື່ອທີ 2 ແມ່ນຂູ່ວ່າຈະໃຊ້ສິດດັ່ງກ່າວ.
ໃນການລົງຄະແນນສຽງຄັ້ງທີ 3 ເມື່ອອາທິດແລ້ວ ສະມັດຊາໃຫຍ່ໄດ້ເອົາບາດກ້າວທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນກັນ ດ້ວຍການສັ່ງໃຫ້ຣັດເຊຍໂຈະການເປັນສະມາຊິກຊົ່ວຄາວຢູ່ໃນສະພາສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ໃນຄຳປາໄສຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດເມື່ອນຶ່ງອາທິດກ່ອນ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສ໌ກີ ໄດ້ຮ້ອງໃສ່ສະມາຊິກ 15 ປະເທດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ ທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ຂອງຕົນ ໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງລະຫວ່າງປະເທດ ແລະທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະປະຊາຊາດທຳການປະຕິຮູບ ຫຼືບໍ່ກໍໃຫ້ຍຸບ.
ສະຫະລັດໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຍັດຕິ ທີ່ນຳສະເໜີ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງແລັກເຊັນສໄຕນ໌ ແລະເປັນປະເທດນຶ່ງຢູ່ໃນກຸ່ມ ທີ່ຮ່ວມສະເໜີຍັດຕິດັ່ງກ່າວ.
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