ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຢ່າງເປັນເອກກະສັນ ຕໍ່ການສົ່ງຄະນະສັງເກດການ ຫຼາຍເຖິງ 75 ຄົນໄປຍັງເມືອງທ່າໂຮເດດາຂອງເຢເມນ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງນາໆຊາດເພື່ອໃຫ້ມີການຢຸດຍິງຕໍ່ໄປ. Margaret Besheer ນັກຂ່າວວີໂອເອມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງໄພສານຈະນຳ ເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການປະຕິບັດງານ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງໂຮໄດດາ ຈະເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ເປັນເວລາຫົກເດືອນ. ຄະນະສັງເກດການດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະໄປສົມທົບກັບຄະນະສັງເກດການຈຸນ້ອຍໆ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພົນຕີ ພາຕຣິກ ຄຳແມກ ຈາກເນເທີແລນທີ່ຖືກສົ່ງລ່ວງໜ້າ ໄປຍັງເມືອງທ່າດັ່ງກ່າວ ໃນທ້າຍເດືອນແລ້ວນີ້.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອັງກິດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊດ ທ່ານນາງ ແຄເຣັນ ພຽດສ໌ ຊຶ່ງຄະນະຜູ້ແທນຂອງທ່ານນາງ ໄດ້ຮ່າງມະຕິສະບັບດັ່ງກ່າວ ເວົ້າວ່າ ການປະຕິບັດງານນີ້ ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍ ຕໍ່ຄວາມສຳເລັດແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ພັກຝ່າຍຕ່າງໆ ໄດ້ເຫັນດີເຫັນພ້ອມນຳກັນ ທີ່ນະຄອນສະຕັອກໂຮມ ປະເທດສະວີເດັນ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້. ທ່ານນາງພຽດສ໌ ກ່າວວ່າ:
“ຫວັງວ່າ ດ້ວຍການສົ່ງ ຄະນະສັງເກດການ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາຈະເລີ້ມສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ຢູ່ໃນພາກພື້ຶ້ນດິນ.”
ມະຕິສະບັບນີ້ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄະນະສັງເກດການສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະກຳກັບເບິ່ງການຢຸດຍິງບໍ່ພຽງແຕ່ໃນເມືອງໂຮເດດາ ແຕ່ໃນທົ່ວທຸກບ່ອນຂອງແຂວງດັ່ງກ່າວນຳ ຕະຫຼອດທັງ ກວດສອບເບິ່ງ ການເຄື່ອນຍ້າຍກຳລັງຂອງພັກຝ່າຍຕ່າງໆ ວ່າສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ຕົກລົງຫຼືບໍ່.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ຄະນະຜູ້ແທນ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ ລັດຖະບານ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ອັບດູ ຣາບູ ແມນຊົວ ຮາດີ ແລະພວກກະບົດຮູຕີ ໄດ້ພົບປະກັນ ພາຍໃຕ້ຄວາມອຸບປະຖຳ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃກ້ໆນະຄອນສະຕັອກໂຮມ ປະເທດສະວີເດັນ ໃນການເຈລະຈາຮອບທຳອິດ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຍຸຕິບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ດຳເນີນມາໄດ້ເກືອບ 4 ປີແລ້ວນັ້ນ. ພັກຝ່າຍຕ່າງໆໄດ້ຕົກລົງກັນ ທີ່ຈະໃຫ້ມີການຢຸດຍິງຢູ່ຕາມທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆໃນເມືອງໂຮເດດາ ຕະຫຼອດທັງການຍົກຍ້າຍພວກນັກລົບ ໄປຍັງບ່ອນທີ່ໄດ້ມີການຕົກລົງກັນໄວ້ແລ້ວຢູ່ນອກເມືອງ.
ການຢຸດຍິງຢູ່ຕາມທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນອັນທຳອິດ ເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມສະຫງົບ ໃນທົ່ວປະເທດເຢເມນ ທີ່ປະສົບກັບໄພສົງຄາມ. ເສດຖະກິດຂອງເຢເມນພວມຕົກຮວບລົງຢ່າງບໍ່ເປັນຂະບວນ ຊຶ່ງຫຼາຍກວ່າ 24 ລ້ານຄົນ ຫຼື 80 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນ ແມ່ນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ.
ແນວໂຮມພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ເລີ້ມຖິ້ມລະເບີດໃສ່ພວກກະບົດຮູຕີທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານເຢເມນ ໃນເດືອນມີນາ ປີ 2015. ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກະປະມານວ່າ ມີ 10,000 ຄົນແລ້ວໄດ້ເສຍຊີວິດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງກຳລັງແນວໂຮມ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ