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ພັກຝ່າຍ​ທີ່​ທຳ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັນ ​ໃນ ຊູ​ດານ ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ຈະ​ຢຸດ​ຍິງ​ໝົດ​ອາ​ທິດ​ ຄັ້ງ​ໃໝ່

  • ວີໂອເອ
ນາງ ຟັດ​ມາ ດາ​ຮັບ ອຸ​ສ​ມານ, ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຊາວ ຊູ​ດານ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້ຫຼົບ​ໜີ​ຈາກ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ລາວ, ຊາຍ​ຊາ ແລະ ເຂົ້າ​ປຽນ​ເຂົ້າ​ໃຫ້​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ຢູ່​ໃກ້​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ລະ​ຫວ່າງ ຊູ​ດານ ແລະ ແຊັດ, ເມືອງ ຄູ​ຟ​ຣູນ, ປະ​ເທດ ແຊັດ, 1 ພຶດ​ສະ​ພາ 2023.

ພັກຝ່າຍ​ທີ່​ທຳ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັນ​ຂອງ ຊູ​ດານ ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້, ສຳ​ລັບ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ໝົດ​ອາ​ທິດ​ຄັ້ງ​ໃໝ່​ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້​ອື່ນ, ອີງ​ຕາມ​ກາ​ນ​ປະ​ກາດ​ຂອງ ຊູ​ດານ​ໃຕ້, ແນວ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ ແລະ ການ​ຍິງ​ກັນ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ຄາຣ໌​ທູມ ຫຼາຍກວ່າ​ເກົ່າ​ແມ່ນ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່​ໄປ ​ເຊິ່ງໄດ້​ທຳ​ລາຍ​ສັນ​ຍາ​ຢຸດ​ຍິງ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດນີ້.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຊູ​ດານ​ໃຕ້ ທ່ານ ຊາ​ລ​ວາ ເຄຍ ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ສັນ​ຍາ​ຢຸດ​ຍິງ​ທີ່​ດົນ​ກວ່າ​ເກົ່າ ແລະ ໄດ້​ແຕ່​ຕັ້ງ​ທູດ​ພິ​ເສດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ເຊິ່ງ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ເຫັນ​ດີ.

ແຕ່​ຜົນ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຢຸດ​ຍິງ​ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 4 ຫາ 11 ຂອງ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ​ລະ​ຫວ່າ​ງ​ຫົວ​ໜ້າ​ກອງ​ທັບ​ບົກ ຊູ​ດານ ນາຍ​ພົນ ອັບ​ແດ​ລ ຟັດ​ທາ ເບີ​ຮານ ແລະ ນາຍ​ພົນ ໂມ​ຮາ​ເມັດ ນຳ​ດານ ດາ​ກາ​ໂລ ຂອງກອງ​ກຳ​ລັງ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ວ່ອງ​ໄວ​ ແມ່ນບໍ່​ຊັດ​ເຈນ ຍ້ອນ​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ທີ່​ໄດ້​ທຳ​ລາຍ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຢຸດ​ຍິງ​ຄັ້ງ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ທີ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ຈາກ 24 ຫາ 72 ຊົ່ວ​ໂມງ.

ດ້ວຍ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ໄດ້​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ອາ​ທິດ​ທີ​ສາມ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້, ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ດັ່ງ​ກ່າ​ວ​ໄດ້​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ 100,000 ຄົນຫຼົບ​ໜີ​ອອກ​ຈາກ ຊູ​ດານ ໄປ​ຫາ​ບ່ອນ​ທີ່​ປອດ​ໄພ ແລະ ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ວິ​ກິດ​ການ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ ໃນບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໃກ້​ຄຽງ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ, ອີງ​ຕາມ​ກາ​ນ​ກ່າວ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອີ​ຈິບ ທ່ານ ອັບ​ແດ​ລ ຟັດ​ທາ ແອ​ລ-ຊິ​ສ​ຊີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ເຈ​ລ​ະ​ຈາ​ໃນ ຊູ​ດານ ລະ​ຫວ່າງ ພັກຝ່າຍ​ທີ່​ຕໍ່​ສູ້​ກັນ​ແຕ່​ກໍ​ໄດ້ “ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ ກ່ຽວ​ກັບ ການບໍ່​ເຂົ້າ​ແຊກ​ແຊງ​ໃນ​ບັນ​ຫາ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ການ​ສຳ​ພາດ​ເມື່ອ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້​ກັບ​ໜັງ​ສື​ພິມ ຍີ່​ປຸ່ນ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທູດ​ພິ​ເສດ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຈາກຫ້ອງ​ການຫົວ​ໜ້າ​ກອງ​ທັບ​ບົກ​ຂອງ ຊູ​ດານ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ອີ​ຈິບ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ໄຄ​ໂຣ ວ່າ “ທົ່ວ​ພາກ​ພື້ນ​ອາດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ.”

ໂຄງ​ການ​ອາ​ຫານ​ໂລກ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ວຽກ​ງານ​ໃນ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ປອດ​ໄພ​ຂອງ ຊູ​ດານ ຫຼັງ​ໄດ້​ຢຸດ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ໃນ​ຕອນ​ຕົ້ນໆ​ຂອງ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ ຫຼັງ​ຈາກ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ບາງ​ຄົນ​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ.

ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເວົ້າ ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ ເມື່ອ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ອາ​ຫານ​ແມ່ນ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໃນ​ລັດ ເກ​ດາ​ເຣັ​ຟ, ຄາ​ສ​ຊາ​ລາ ແລະ ໄວ​ທ໌ ໄນ​ລ໌ ໃນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ວັນ​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້ ເພື່ອ​ສະ​ໜອງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ກູ້​ຊີ​ວິດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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