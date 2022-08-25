ຫົວໜ້າດ້ານສິດທິມະນຸດອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ ມິແຊລ ບາເຊີເລ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ໄດ້ຮຽກຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໃຫ້ “ຢຸດການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດຕໍ່ ຢູເຄຣນ.”
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ ນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງ ໄດ້ແກ່ຍາວມາເຖິງ 6 ເດືອນນັ້ນ, ທ່ານນາງ ບາເຊີເລ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງສະຖານະການ ກ່ຽວກັບ ໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ຊາໂປຣິສເຊຍ ໂດຍເວົ້າວ່າການຕໍ່ສູ້ໃນເຂດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດ “ຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ສາມາດຄິດໄດ້” ຕໍ່ພົນລະເຮືອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ກັນແລະກັນສຳລັບການໂຈມຕີຢູ່ໃກ້ໂຮງໄຟຟ້ານັ້ນ, ແລະ ອົງການປະລະມະນູສາກົນໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສົ່ງທີມເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງມັນ.
ທ່ານນາງ ບາເຊີເລ ຍັງໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າກອງກຳລັງຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ຕ້ອງເຄົາລົບກົດໝາຍສິດທິມະນຸດສາກົນ, ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຄົມສາກົນຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການລ່ວງລະເມີດຕ່າງໆ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟໃສ່ສະຖານີລົດໄຟໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 25 ຄົນຫຼັງຈາກສົບຜູ້ເສຍຊີວິດອີກຫຼາຍສົບໄດ້ຖືກພົບເຫັນໃນຊາກຫັກພັງຢູ່ເມືອງ ຊາປລີນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ “ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງ ຣັດເຊຍ ໃສ່ສະຖານີລົດໄຟທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພົນລະເຮືອນແມ່ນເຂົ້າກັບຮູບແບບພຶດຕິກຳທີ່ປ່າເຖື່ອນ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່, ຮ່ວມກັນກັບຄູ່ຮ່ວມຈາກທົ່ວໂລກ, ຢືນຄຽງຂ້າງກັບ ຢູເຄຣນ ແລະ ພະຍາຍາມນຳເອົາພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຣັດເຊຍ ມາລົງໂທດ.”
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຍົກຍ້ອງ “ຄວາມກ້າຫານເປັນພິເສດ ແລະ ການອຸທິດຕົນເພື່ອເສລີພາບ” ຂອງປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ ໃນການປ້ອງກັນພວກນັກລົບ ຣັດເຊຍ, ໃນຂະນະດຽວກັນໄດ້ປະກາດການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານຄັ້ງໃໝ່ມູນຄ່າເກືອບ 3 ຕື້ໂດລາ.
ໃນວັນປະກາດເອກະລາດຂອງ ຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍຄົບຮອບ 31 ປີນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຫຼົບໜີອອກຈາກການປົກຄອງຂອງ ໂຊຫວຽດ ໃນປີ 1991 ນັ້ນ, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າວັນທີ່ວ່ານັ້ນ “ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ກ່ຽວກັບ ອະດີດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເປັນການຢືນຢັນທີ່ຊັດເຈນວ່າ ຢູເຄຣນ ຈະຍັງຄົງ ແລະ ກໍຈະຄົງເປັນປະເທດທີ່ມີອຳນາດອະທິປະໄຕ ແລະ ເອກະລາດຢ່າງພາກພູມໃຈ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ