ຈາກບັນດາປະເທດທີ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາດ້ວຍຕົນເອງທີ່ຈະທຳຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງໃໝ່ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື COP26 ເມື່ອປີທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ມີພຽງຈຳນວນນ້ອຍເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັນຍາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອີງຕາມລາຍງານທີ່ເປີດເຜີຍໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນພຸດວານນີ້.
ແຕ່ລະປະເທດຂອງ 193 ປະເທດທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ COP26 ໄດ້ສ້າງແຜນການສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວ, ເຊິ່ງກັກອາຍຮ້ອນໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ. ໃນການນຳສະເໜີດ້ວຍຫຼັກຖານທີ່ວ່າແຜນການໃນປັດຈຸບັນຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນບໍ່ພຽງພໍເພື່ອປ້ອງກັນໂລກຈາກການອຸ່ນຂຶ້ນຫຼາຍ ກວ່າ 1.5 ອົງສາແຊລຊຽດ ເໜືອລະດັບກ່ອນຍຸກອຸດສາຫະກຳ, ເຊິ່ງແມ່ນຈຸດທີ່ບັນດານັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງຄັ້ງຫາຍະນະຈະກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ນັ້ນ, ບັນດາປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະທຳການທົບທວນມັນ.
ລາຍງານດັ່ງກ່າວຖືກເປີດເຜີຍວັນພຸດວານນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ເກັບເອົາແຜນດຳເນີນການ, ໄດ້ພົບວ່າຈາກປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ 193 ປະເທດ, ມີພຽງ 24 ປະເທດທີ່ໄດ້ເອົາບາດກ້າວເພື່ອຂະຫຍາຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນອາຍແກັສພິດ.
ທ່ານ ໄຊມອນ ສຕີແອລ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງຫ້ອງການສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການທີ່ຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ຢູ່ກອງປະຊຸມສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ສະຫະປະຊາຊາດໃນນະຄອນຫຼວງ ກລາສໂກ ປະເທດ ສກັອດແລນ ໃນປີກາຍນີ້, ທຸກປະເທດໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະທົບທວນຄືນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍແຜນການສະພາບອາກາດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຂໍ້ເທັດຈິງກໍແມ່ນວ່າມີພຽງ 24 ແຜນການໃໝ່ ຫຼື ປັບປຸງໃໝ່ຖືກມອບໃຫ້ນັບຕັ້ງແຕ່ COP26 ແມ່ນໜ້າຜິດຫວັງ. ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການດຳເນີນການຂອງລັດຖະບານຕ້ອງສະທ້ອນເຖິງລະດັບຂອງຄວາມຮີບດ່ວນ, ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ພວກເຮົາກຳລັງປະເຊີນຢູ່, ແລະ ຄວາມສັ້ນຂອງເວລາທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຜົນຕາມາທີ່ຫາຍະນະຂອງສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງທີ່ຄວບຄຸມບໍ່ຢູ່.”