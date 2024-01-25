ຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ ດ້ານອົບພະຍົບ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກັງວົນວ່າ ສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ກໍາລັງຈະຖືກລືມ

ຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ດ້ານອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNHCR ກ່າວວ່າ ທ່ານມີຄວາມກັງວົນວ່າ ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນໄດ້ຖືກລືມ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍາລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ປີທີ 2 ຂອງສົງຄາມນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກໂຈມຕີ ຢູເຄຣນ ຢ່າງເຕັມອັດຕາຂອງ ຣັດເຊຍ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ຫົວໜ້າອົງການ UNHCR ທ່ານຟີລິບໂປ ແກຣນດີ (Filippo Grandi) ຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AP ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ສໍາພາດວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ຈະເຕືອນປະຊາຄົມນາໆຊາດວ່າ ຊາວຢູເຄຣນຍັງມີຊີວິດຜ່ານຊ່ວງເວລາແຫ່ງສົງຄາມທີ່ໂຫດຮ້າຍຢູ່ ເຖິງແມ່ນວິກິດການອື່ນໆຂອງໂລກ ຈະກາຍມາເປັນຈຸດເດັ່ນກໍຕາມ.
ທ່ານແກຣນດີ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຢູເຄຣນເປັນເວລານຶ່ງອາທິດ. ທ່ານກ່າວວ່າ, ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ຍັງສືບຕໍ່ນໍາເອົາການທໍາລາຍລ້າງ ມາໃຫ້ພົນລະເຮືອນ ດ້ວຍການທໍາລາຍເຮືອນຊານຈຳນວນນຶ່ງ, ສູນສຸຂະພາບຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະສະຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການໄດ້.
KYIV, Ukraine (AP) — The U.N. High Commissioner for Refugees says that he's worried that the war in Ukraine has been forgotten as the country prepares to mark two years since Russia's full-scale invasion. UNHCR chief Filippo Grandi also told The Associated Press in an interview on Wednesday that it was important to remind the international community that Ukrainians were still living through a brutal war despite other global crises taking the spotlight. Grandi has been visiting Ukraine for a week. He said that the invasion continues to bring devastation to civilians with houses destroyed, health centers hit and many facilities not functioning.
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