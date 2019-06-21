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ຫົວ​ໜ້າ ອົບ​ພະ​ຍົບ ສ​ປ​ຊ ກ່າວ​ວ່າ ​ປະ​ເທດ ທີ່​ຮັ່ງ​ມີ ຕ້ອງ​ເປີດກວ້າງ ປະ​ຕູ ຂອງ​ຕົນ

ເຈົ້າ​ຄອງ​ນະ​ຄອນ​ອຳ​ມານ ທ່ານ​ຢູ​ເຊັ​ຟ ອາ​ລ-ຊາ​ວາ​ເບ ຟັງ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ຂອງ​ຂ້າ​​ຫຼວງ​ໃຫຍ່​ອົບ​ພະ​ຍົບ ສ​ປ​ຊ ທ່ານ​ຟີ​ລິບ​ໂປ ແກ​ຣນ​ດີ ໃນ​ພິ​ທີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວັນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ໂລກ ທີ່​ປະ​ເທດ​ຈໍ​ແດັນ. (ວັນ​ທີ 20 ມິ​ຖຸ​ນາ 2019)

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຫົ​ວ​ໜ້າ​ອົບ​ພະ​ຍົບອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທ່ານ​ຟີ​ລິບ​ໂປ ແກ​ຣນ​ດີ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ ​ຫຼາຍກວ່າ 70 ລ້ານ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຫຼົບ​ໄພຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກນັ້ນ ແມ່ນ​ເປັນ “ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ​ຮ່ວມ​ກັນ” ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາກົນແລະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ນ້ຳ​ນຶ່ງ​ໃຈ​ດຽວ​ກັນ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາດັ່ງ​ກ່າວ.

ທ່ານ​ແກ​ຣນ​ດີ ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ອຳ​ມານ​ຂອງ ປະ​ເທດ​ຈໍ​ແດັນ ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງວັນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຂອງ​ໂລກ ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ “ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ກ່າວ​ເຖິງນັ້ນ ແມ່ນ 70 ລ້ານ​ຄົນ ທີ່​ພາ​ກັນ​ຫຼົບ​ໜີ​ຈາກ​ສົງ​ຄາມ ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ແລະ​ວິ​ກິດ​ການ. ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນເບິ່ງ​ຄື​ວ່​າ ​ໝົດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໄປ​ແລ້ວ ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ມື​ ແລະ​ແກ້​ໄຂ​ສົງ​ຄາມ​ແລະ​ວິ​ກິດ​ການເຫຼົ່ານີ້.”

ອົງ​ການ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ​ຫຼື (UNHCR) ກ່າວ​ໃນ​ອາ​ທິດນີ້​ວ່າ ມີ​ 70 ລ້ານ 8 ແສນ​ຄົນ ໄດ້​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ຫຼົບ​ໜີ​ໄປ​ຈາກ​ເຮືອນ​ຊານ​ບ້ານ​ຊ່ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້ ຫຼື​ບໍ່​ກໍ​ເປັນຜູ້​ຫຼົບ​ໄພ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ​ຍ້ອນ​ເກີດບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ການ​ລະ​ເມີດ​ສິ​ດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ​ຫຼື​ບໍ່​ກໍ​ຍ້ອນການ​ປະ​ຫັດ​ປະ​ຫານ. ໃນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ 2 ລ້ານ 3 ແສນ​ຄົນ ຫຼາຍກວ່າ​ປີ 2017.

ປະ​ມານ 25 ລ້ານ​ຄົນ​ໃນ​ຈຳ​ນວນນີ້ ຖືກ​ຈັດ​ວ່າ​ເປັນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ພາຍ​ໃຕ້​ສິດ​ອຳນາດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ມອບ​ໝາຍ​ຈາກ​ອົງ​ການອົບ​ພະ​ຍົບ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ສ່ວນ​ທີ່​ເຫຼືອແມ່ນ​ເປັນ​ພວກ​ຫຼົບ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ຫຼື​ບໍ່​ກໍ​ເປັນ​ພວກ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ.

ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ ຫ້າ​ປະ​ເທດ ຄື​ຊີ​ເຣຍ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຊູ​ດານ​ໃຕ້ ມຽນ​ມາ ແລະ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ.

ແຕ່​ທ່ານ​ແກ​ຣນ​ດີ ບໍ່​ຍອມ​ຮັບເອົາ​ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ວ່າ ​ບັນ​ຫານີ້​ແມ່ນ​ໃຫຍ່ກວ່​າ​ທີ່​ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ໄດ້.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ນີ້​ແມ່ນ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ. ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ ​ຊຶ່ງ​ພວກ​ເຮົາມີ​ນັກ​ການ​ເມືອງ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ທີ່​ບໍ່​ຢ້ານ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ບາບ ທີ່ບອກ​ພວກເຮົາ​ວ່​າ ນີ້​ແມ່ນ​ເປັນ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້​ທີ່​ຈະ​ຢຸດ​ເຊົາ​ວິ​ກິດ​ການນີ້ ໃນ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ມີ​ການຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ ແລະ​ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຮູ້ ການ​ແກ້​ໄຂ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ແມ່ນ​ຫຍັງ?ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ ອັດ​ລົງ ອອກ​ກົດ​ໝາຍ​ຈຳ​ກັດ ສ້າງ​ກຳ​ແພງ. ນີ້​ແມ່ນຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່​ຂ້າ​ພະເຈົ້າ​ບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ເອົາ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ສັນ​ຍາຂອງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອົບ​ພະ​ຍົບໃນໂລກ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ​ປີ​ກາຍນັ້ນ​ວ່າ ເປັນ​ແຜນ​ທີ່ ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ທີ່ໄດ້​ວາງ​ອອກ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແບ່ງ​ກັນ​ຮັບ​ມືແລະ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂ​ອງ​ນາໆ​ຊາດ. ທ່ານສັນ​ຍາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ພວມ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຢູ່​ໃນ 15 ປະ​ເທດ​ດີ​ຂຶ້ນ​.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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