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ກົດ​ໝາຍ​ນິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດໃໝ່ ຂອງ​ປະ​ເທດ ໂປ​ແລນ ຈະ​ທຳ​ລາຍ​ ຄວາມ​ເປັນ​ອິດ​ສະຫຼະ​ພາບ​ຂອງ ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຢູ່​ຖະ​ໜົນ ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີບັນ​ດາ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ ທີ່​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປີ​ຂວາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊໍ, ປະ​ເທດ ໂປ​ແລນ. 1 ທັນ​ວາ, 2019.

ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ເຕືອນ​ວ່າ ກົດ​ໝາຍ​ໃໝ່​ຂອງປະ​ເທດ ໂປ​ແລນ, ເຊິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ​ທີ່​ຈະ​ປົດ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ນັ້ນ, ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ຈະ​ທຳ​ລາຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ອິດ​ສະຫຼະ​ພາບ​ຂອງ​ອຳ​ນາດ​ຕຸ​ລາ​ການ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນ. ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ພັກ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ປົກ​ຄອງ​ປະ​ເທດ ໂປ​ແລນ ນັ້ນໄດ້​ຖືກ​ຮັບ​ຜ່ານ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ແລ້ວນີ້ ໂດຍ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ປະ​ເທດດັ່ງ​ກ່າວ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ເວົ້າ​ວ່າ ກົດ​ໝາຍ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ຄວາມ​ເປັນ​ອິດ​ສະຫຼະ​ຂອງ ບັນ​ດາ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ ດ້ວຍ​ການ​ຫ້າມ​ສິດ​ທິ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຕໍ່​ເສ​ລີ​ພາບ​ໃນ​ການ​ຄົບ​ຫາ​ສະ​ມາ​ຄົມ ແລະ ເສ​ລີ​ພາບ​ໃນ​ການ​ປາກ​ເວົ້າ.

ໂຄ​ສົກ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທ່ານ ຣູ​ເຜີດ ຄອ​ລ​ວິ​ລ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາບໍ່​ຄວນ​ຖືກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ເລື່ອງ​ການ​ເມືອງ ແລະ ບໍ່​ຄວນ​ນຳ​ເອົາ​ການ​ເມືອງ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ສານ. ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ, ຄື​ກັບ​ຄົນ​ອື່ນໆ, ບັນ​ດາ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ມີ​ສິດ​ທີ່​ຈະໃຫ້​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອງ ແລະ ຫາ​ສະ​ມາ​ຊິກຕາມ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເລືອກ ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ວ່າ ກົດ​ໝາຍ​ໃໝ່​ຈະ​ຫ້າມ​ການ​ກະ​ທຳ​ທີ່​ວ່ານີ້​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ.

ທ່ານ ຄອ​ລ​ວິລ ເວົ້າ​ວ່າ “ແນ່​ນອນ, ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໂດຍ​ລວມ​ຂອງ​ມັນ​ແມ່ນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ເປັນ​ຕາ​ຢ້ານຫຼາຍ​ຕໍ່​ອຳ​ນາດ​ຕຸ​ລາ​ການ. ມັນ​ຈຳ​ກັດຫຼາຍ​ທີ່​ມັນ​ອາດ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຄວ​າມ​ສະ​ໝັກ​ໃຈ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ ແລະ ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ.

ທ່ານ ຄອ​ລ​ວິ​ລ ກ່າວ​ວ່າ ກົດ​ໝາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ອາດ​ປ້ອງ​ກັນ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາບໍ່​ໃຫ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ ສະ​ຫະພາບ ຢູ​ໂຣບ ແລະ ແມ່ນ​ກະ​ທັ້ງ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍ ສະ​ຫະ​ພາບ ຢູ​ໂຣບ ຢ່າງ​ເໝາ​ສົມ. ທ່ານ​ເວົ້າ​ ຕື່​ມ​ວ່າ ມັນ​ຍັງ​ຈະ​ຍັງ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ສາ​ກົນ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຜິດ​ດ້ວຍ.

ທ່ານ ຄອ​ລ​ວິ​ລ ກ່າວ​ວ່າ “ອີງ​ຕາມ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສິ​ດ​ທິ​ມະ​ນຸດ, ຕົວ​ຢ່າງ, ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ຂອງ​ຄວາມ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ໃນ​ມາ​ດ​ຕາ​ທີ 14 ຂອງ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ສາ​ກົນ ກ່ຽວ​ກັບ ສິດ​ທິ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ ການ​ເມືອງ ໄດ້​ອ້າງ​ເຖິງ​ລະ​ບຽບ​ການ ແລະ ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ຕ່າງໆ, ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ອາ​ຊີບ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຈົນ​ກວ່າ​ອາ​ຍຸອອກ​ບຳ​ນານ​ທີ່​ເປັນ​ຂໍ້​ບັງ​ຄັບ​ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກາ​ນ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໝົດ​ອາ​ຍຸ.

ປະ​ເທດ ໂປ​ແລນ ໄດ້​ຖືກ​ເລືອກ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ 47 ປະ​ເທ​ດ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ສຳ​ລັບ​ສະ​ໄໝ​ນຶ່ງ​ສອງ​ປີ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໃນ​ປີ 2020. ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ໃໝ່​ນັ້ນ, ທ່ານ ຄອ​ລ​ວິ​ລ ເວົ້າ​ວ່າ ໂປແລນ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ຕັ້ງ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ລະ​ດັບ​ສູງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ສາ​ກົນ. ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ແລະ ເສ​ລີ​ພາບ​ພື້ນ​ຖານ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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