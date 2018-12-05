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ສປ​ຊ: ຕົນ​​ຂໍເງິນຊ່ວຍເຫລືອ ທາງ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ເພີ້ມ ໃນປີ 2019

ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານດ້ານບັນເທົາທຸກ​ຈາກເຫດສຸກ​ເສີນ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ ທ່ານ​ມາ​ຄ ໂລ​ຄອກ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ປີ 2019 ທີ່ ເຈ​ນີ​ວາ, ສະວິດສ​ເຊີ​ແລນ, 4 ທັນ​ວາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ກໍາລັງເລີ້ມດໍາເນີນການຂໍເງິນຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ໃນຈໍານວນ 21 ຕື້ 9 ຮ້ອຍ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ສຳ​ລັບປີ 2019 ເພື່ອ​ຊ່ອຍຜູ້​ຄົນ​ເກືອບ 94 ລ້ານ​ຄົນ
ຢູ່ໃນ 42 ປະ​ເທດ ໃຫ້​ເອົາຊີວິດ​ລອດຈາກ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ຫງົບ, ຄວາມ​ອຶດ​ຫິວ, ການ​ແຕກໜີ
ຈາກບ້ານເຮືອນ, ຄວາມເດືອດຮ້ອນ ແລະຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​
ອາ​ກາດ ໄດ້. ລີ​ຊາ ສ​ແລນ ສົ່ງລາຍ​ງານກ່ຽວກັບ​ການຂໍ​ຮ້ອງ ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ນະ​ຄອນ
​ຈີ​ນີ​ວາ ​ມາຫາ​ວີ​ໂອ​ເອ, ຊຶ່ງວັນ​ນະ​ສອນ​ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​
ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​​ສ​ປ​ຊ ກ່​ຽວ​ກັບການ​ຂໍ​ເງິນ​ເພີ້ມ​ ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທ​ຳ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ຄາດ​ຫວັງວ່າ ​ການ​ຂໍເງິນຊ່ວຍເຫລືອໃນປີ 2019 ຈະມີຈໍານວນເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 25 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາຢ່າງເປັນ​ປະ​ຫວັດ​ການ ພາຍຫຼັງທີ່ມີ
ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງທາງດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ຂອງ​ຊີ​ເຣຍ ໄດ້ຮັບການປະເມີນຢ່າງ​
ເຕັມສ່ວນ ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ​ໜ້າ.

ພວກ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ການ​ຂໍຮ້ອງການຊ່ວຍເຫລືອນີ້ ແມ່ນ​ພວກ​ທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພຕ່າງໆ ໄດ້ງ່າຍທີ່​ມີ​ເກືອບຮອດ 132 ລ້ານ​ຄົນ ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.
​ຫຼາຍກວ່າ 20 ເປີ​ເຊັນຂອງກອງ​ທຶນ​ ຫຼື 4 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາທີ່​ຮ້ອງຂໍ​ໄປນັ້ນຈະ​ເອົາ​ໄປ
​ຊ່ອຍ​ເຢ​ເມນ, ຊຶ່ງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດຖື​ວ່າ ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີສະພາບການ​
ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທໍາທີ່ຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດ ໃນ​ໂລກ.

ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານດ້ານບັນເທົາທຸກ​ຈາກເຫດສຸກ​ເສີນ​ຂອງອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ,
ທ່ານ​ມາ​ຄ ໂລ​ຄອກ ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ໃນ​ເຢ​ເມນ ແມ່ນ​ຊຸດ​ໂຊມ​ລົງນັບມື້.
ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າມີ 24 ລ້ານ​ຄົນ ຫຼື 75 ເປີ​ເຊັນຂອງ​ປະ​ຊາ​ກອນຈະມີຄວາມຕ້ອງການ ​
ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ໃນ​ປີ​ໜ້າ​ນີ້

“ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ວາງ​ແຜນ​ທີ່​ຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງ 15 ລ້ານ ຄົນໃນຈໍານວນ​ນັ້ນ …ແລະ​ໃນນັ້ນ​ແມ່ນ​ຮວມ​ທັງ​ການ​ໃຫ້ຄວາມ​
ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ອາ​ຫານການ​ກິນໃຫ້ແກ່​ຜູ້​ຄົນ 12 ລ້ານ​ຄົນ…ສ່ວນ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ ​
ທີ່ມີ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການຊຸດໂຊມລົງ, ​ຮວມມີ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ​ຍ້ອນ ສະພາບທີ່ມີການ
ສົມທົມກັນລະຫວ່າງໄພແຫ້ງແລ້ງ, ການຂາດສະ​ຖຽນພາບ, ຂາດຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະບັນຫາ​ອື່ນ​ໆອີກ​ຢ່າງມາກ​ມາຍ…ແລະ​ປະ​ເທດ​
ກາເ​ມ​ຣູນ ແລະ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ກາງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນວ່າ ກໍາລັງມີຄວາມ
ຂັດແຍ້ງ ແລະການກໍ່​ຄວາມຮຸນແຮງ ເພີ້ມຂຶ້ນ.”

ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດລາຍ​ງານວ່າ ພວກອົງການຊ່ວຍເຫລືອຕ່າງໆ ໄດ້ໃຫ້ເງິນ
ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ 13 ຕື້ 9 ຮ້ອຍ​ລ້ານໂດລາ​ ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະມີຄວາມຍິນ​ດີຕໍ່​ຄວາມ​ເອື້ອເຟື້ອອອບອ້ອມອາ​ລີດັ່ງກ່າວ, ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ
​ປະ​ຊາ​ຊາດກ່າວ​ວ່າ ຈໍານວນເງິນກ້ອນນັ້ນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫລຸດຈາກ
ຄາດໝາຍ 20 ຕື້​ໂດ​ລາທີ່ໄດ້ຮ້ອງ​ຂໍໄປໃນ​ປີ 2018 ນັ້ນ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.

ທ່ານ​ໂລ​ຄອກ ໃຫ້ຄໍາເຫັນອີກວ່າ ສ່ວນແບ່ງກ້ອນໃຫຍ່ຂອງເງິນທີ່​ຮ້ອງຂໍຢູ່ໃນປັດຈະ
ບັນນີ້ ຈະເອົາໄປ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອເພື່ອກອບກູ້ຊີ​ວິດຂອງ​ຜູ້​ຄົນທີ່​ຕົກຢູ່​ໃນສະ​ຖາ​ນະ​ພາບທີ່
ມີການຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນ. ແຕ່​ທ່ານ​ກໍໄດ້​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ວ່າ​ ພວກ​ທີ່​ຈະໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​
ຈາກເງິນນີ້ ຈະ​ແມ່ນ​ພວກທີ່ໄດ້​ຮັບ​ເຄາະ​ຈາກ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ທີ່ມີຈໍານວນນັບມື້ ນັບເພີ້ມຂຶ້ນນັ້ນ.

ທ່ານກ່າວມ້ວນທ້າຍ​ວ່າ ພວກ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ ສະພາບ El Nino
ໃນ​ປີ​ໜ້າ​ນີ້ມີ​ໂອ​ກາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ 80 ເປີ​ເຊັນ. ​ເຫດ​ການ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ
ມັນ​ອາດ​ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄພ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ, ໄພນ້ຳ​ຖ້ວມ, ແລະພາຍຸ​ໄຊ​ ໂຄ​ລ​ນເຂດ​ຮ້ອນ
ຢູ່ໃນ 25 ປະ​ເທດ ໄວຂຶ້ນ ຫລືບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍ​ຮ້າຍ​ແຮງຂຶ້ນກວ່າ ເກົ່າ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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