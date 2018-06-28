ສປຊ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກ ລົງນິວເຄລຍ ອີຣ່ານ ກຳລັງ ມາຮອດ ທາງແຍກ

ຫົວໜ້າດ້ານການເມືອງ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານ ກຳລັງມາຮອດ “ທາງແຍກ” ຫຼັງຈາກສະຫະລັດໄດ້ຖອນໂຕອອກຈາກ
ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ຮັບຜິດຊອບດ້ານການເມືອງ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ທ່ານນາງໂຣສແມຣີ ດີຄາລໂລ ກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນລະ ຫວ່າງການພົບປະ
ເທື່ອທຳອິດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ນັບແຕ່ສະຫະລັດໄດ້ປະກາດຖອນ
ໂຕເມື່ອວັນທີ 8 ເດືອນພຶດ ໂດຍກ່າວວ່າ “ເລຂາ ທິການໃຫຍ່ ມີຄວາມເສຍໃຈ ຕໍ່ຄວາມ
ລົ້ມແຫຼງຂອງ JCPOA ແລະເຊື່ອວ່າບັນຫາບໍ່ໄດ້ພົວພັນໂດຍກົງຕໍ່ແຜນທີ່ຄວນແກ້ໄຂ
ໂດຍປາດສະຈາກການລຳອຽງເພື່ອຮັກສາຂໍ້ຕົກລົງໄວ້ ແລະການບັນລຸຜົນຕ່າງໆ.”
JCPOA ແມ່ນຊື່ຫຍໍ້ຂອງຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ປີ 2015 ທີ່ຮູ້ກັນຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ແຜນການຮ່ວມປະຕິບັດງານໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ທ່ານນາງດີຄາລໂລ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ ຫລື
IAEA ໄດ້ກວດກາ 11 ເທື່ອ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງອີ ຣ່ານ. ແຕ່ທ່ານ
ນາງຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອີຣ່່ານ “ພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ” ໃນຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງ
ສາກົນກ່ຽວກັບກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນທີ່ກົງກັນຂ້າມ ຂໍ້ຕົກລົງ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບ
ເທັກໂນໂລຈີລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະການສົ່ງອາວຸດໃຫ້ແກ່ພວກກະບົດຮູທີ ໃນ
ເຢເມນ ແລະກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຢູ່ໃນເລບານອນ ແລະແຫຼມກາຊາ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຂຽນຢູ່ໃນລາຍງານເທື່ອຫລ້າສຸດຂອງທ່ານ ກ່ຽວ
ກັບຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍວ່າ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ກ່າວຫາ ເກົ້າເທື່ອກ່ຽວກັບການ
ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຈາກເຢເມນເຂົ້າໄປໃນດິນແດນຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ມີຊິ້ນສ່ວນ
ເຮັດຢູ່ໃນອີຣ່ານ. ເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ລົງຄວາມເຫັນວ່າ “ບາງສ່ວນຂອງອົງປະກອບ
ແມ່ນໄດ້ຜະລິດຢູ່" ໃນອີຣ່ານ ແຕ່ວ່າສະຫະປະຊາຊາດ “ຍັງບໍ່ທັນບໍ່ສາມາດລົງຄວາມ
ເຫັນໄດ້” ວ່າລູກສອນໄ ຫຼືຊິ້ນສ່ວນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຈາກອີຣ່ານ ຫຼັງຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 16 ເດືອນມັງກອນ ປີ 2016 ຫລືບໍ່.
ຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານໂຈເນທັນ ໂຄເຮັນ
ກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງວ່າ “ລາຍງານໃນມື້ນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອີຣ່ານຍັງສືບຕໍ່ ທີ່
ຈະເຮັດຂົງເຂດ ບໍ່ມີຄວາມທຸ່ນທ່ຽງ ໂດຍໃຫ້ການສະໜັບສະ ໜູນແກ່ກຸ່່ມກໍ່ການຮ້າຍ
ຕ່າງໆແລະກຳລັງໂຕແທນ. ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ດ້ວຍການທຳການລົງໂທດຄືນອີກ
ຂອງພວກເຮົານັ້ນສະຫະລັດກຳລັງເອົາທ່າທີ. ພວກເຮົາໄດ້ປະກາດວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອີຣ່ານ ຈະບໍ່ສາມາດດຳເນີນໄປໂດຍບໍ່ມີການທ້າທາຍ ແລະພວກເຮົາໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາຈະປະຕິບັດຕາມ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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