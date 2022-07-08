ການສຶກສາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສາມເດືອນທຳອິດຂອງສົງຄາມໃນຢູເຄຣນໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຄາເຊື້ອໄຟແລະອາຫານຢູ່ໃນທົ່ວໂລກແພງຂຶ້ນ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງເປັນປະຫວັດການ ທີ່ຜັກດັນໃຫ້ 71 ລ້ານຄົນຕົກຢູ່ໃນສະພາບທຸກຍາກ.
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຜ່ານທາງອອນລາຍນ໌ ທີ່ນະຄອນເຈນີວາ ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ຫຼື UNDP ທ່ານອາກິມ ສໄຕເນີ (Achim Steiner) ກ່າວວ່າ ການວິເຄາະເບິ່ງ 159 ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຖີບໂຕສູງຂຶ້ນຂອງລາຄາສິນຄ້າທີ່ສຳຄັນໆແມ່ນມີ “ຜົນກະທົບໃນທັນທີແລະກໍຮ້າຍແຮງຕໍ່ບັນດາຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ.”
ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມຕື່ນຕົກໃຈຂອງເສດຖະກິດ ຈາກການຮຸກຮານເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການລັອກດາວເປັນເວລານຶ່ງປີເຄິ່ງຂອງໂຣກລະບາດໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງມີຂຶ້ນຢ່າງຊ້າໆແຕ່ກໍສະສົມກັນຂຶ້ນ ແລະມີຜົນໃນທາງລົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ. ທ່ານກ່າວວ່າ ໂຣກລະບາດແມ່ນໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ປະມານ 125 ລ້ານຄົນຕົກຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກໄປແລ້ວ.
ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວດຽວກັນນີ້ ນັກເສດຖະສາດອະວຸໂສຂອງ UNDP ທ່ານຈອດ ເກຣ ໂມລີນາ (George Gray Molina) ກ່າວວ່າ ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ ຫຼາຍໆປະເທດແມ່ນໄດ້ປະເຊີນໜ້າ ກັບ “ຄວາມຕື່ນຕົກໃຈ ຫຼັງຈາກຄວາມຕື່ນຕົກໃຈ ຫຼັງຈາກຄວາມຕື່ນຕົກໃຈ” ເປັນເວລາ 36 ເດືອນ. ທ່ານໂມລີນາກ່າວວ່າ ຜົນກະທົບຂອງສົງຄາມແມ່ນມີຜົນກະທົບ “ຮ້າຍແຮງຢ່າງໄວວາ” ຕໍ່ການສະໜອງອາຫານແລະພະລັງງານຂອງໂລກແລະກໍ່ໃຫ້ເກີດອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ທ່ານສໄຕເນີ ກ່າວວ່າ ຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆ ເພື່ອເອົາມາດຕະການແບບເດັດຂາດ ແລະ “ແປກໃໝ່” ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງໃນການກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມອົດທົນແລະຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຄົນເພື່ອຮັບມືກັບສະຖານະການໝົດລົງ.
ທ່ານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະຖານະການຢູ່ສຣີລັງກາ ບ່ອນທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ສັບສົນ ແລະປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບການຂາດແຄນອາຫານແລະເຊື້ອໄຟ ແລະຜິດນັດໃນການຈ່າຍຄືນໜີ້ເປັນເທື່ອທຳອິດໃນປະຫວັດສາດ.
ການສຶກສາກ່ຽວກັບໂຄງການພັດທະນາໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳບາງຢ່າງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການເງິນເພື່ອແກ້ໄຂວິກິດການ. ທ່ານສໄຕເນີແນະນຳ ຕົວຢ່າງວ່າມັນອາດເປັນໄປໄດ້ສຳລັບບາງປະເທດທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ “ເຄື່ອງມືແບບເດັດຂາດ” ດ້ວຍການຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍ.