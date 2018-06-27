ລາຍງານສະບັບນຶ່ງ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຕືອນເຖິງການຜະລິດຢາໂຄເຄນ
ແລະຢາຝິ່ນຂອງໂລກ ທີ່ມີລະດັບສູງເປັນປະຫວັດການ ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດຂອງຢາ
ເສບຕິດທັງສອງ ແລະຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດໝາຍອື່ນໆ ມີການຂະຫຍາຍຕົວນັ້ນ.
ນັກຂ່າວວີໂອເອ ລີຊາ ຊໄລນ໌ (Lisa Schlein) ມີລາຍງານກ່ຽວກັບການຜະລິດຢາ
ເສບຕິດຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ປີ 2018 ຈາກຫ້ອງການຕໍ່ຕ້ານຢາເສບຕິດແລະອາຊະຍາກຳ
ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ດັ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ
ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ລາຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ພົບວ່າ ການຜະລິດຢາຝິ່ນໃນທົ່ວໂລກໄດ້
ກະໂດດຂຶ້ນ 65 ເປີເຊັນ ເປັນ 10,500 ໂຕນ ຈາກປີ 2016 ຫາ 2017 ແລະໃນປີ
2016 ນັ້ນມີການຜະລິດຢາໂຄເຄນ ຫຼາຍກວ່າ 1,400 ໂຕນ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງເປັນ
ລະດັບສູງສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍບັນທຶກມາ.
ລາຍງານດັ່ງກ່າວຍັງລະບຸວ່າ ຢາໂຄເຄນຂອງໂລກສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນມາຈາກ
ປະເທດໂຄລອມເບຍ ແລະໄດ້ນຳໄປຂາຍຢູ່ອາເມຣິກາເໜືອ. ລາຍງານຍັງໄດ້
ກ່າວວ່າ ອາຟຣິກາ ແລະເອເຊຍ ແມ່ນກຳລັງກາຍເປັນເຂດ ທີ່ມີການລັກລອບຂົນສົ່ງ
ແລະ ບໍລິໂພກແຫ່ງໃໝ່. ລາຍງານຍັງລະບຸອີກວ່າ ຢາຝິ່ນນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍແລ້ວແມ່ນ
ຜະລິດໃນອັຟການິສຖານ ແລະລຳລຽງ ສົ່ງຜ່ານ ໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ເສັ້ນທາງແຫຼມ
ບອລກັນ ເຂົ້າໄປຍັງເທີກີ ແລະພາກພື້ນຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ.
ຜູ້ອຳນວຍການພະແນກປະຕິບັດງານ ຂອງອົງການຕໍ່ຕ້ານຢາເສບຕິດແລະອາຊະຍາກຳ
ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ມີວາ ກາໂຕ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ວິກິດການໂອປີອອຍທີ່
ກຳລັງເພີ້ມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນການນຳໃຊ້ທາງການແພດເຊັ່ນຢາທີ່ໝໍສັ່ງ, ແມ່ນໄດ້ກາຍ ເປັນການຂົ່ມຂູ່ທີ່ສຳຄັນ ໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກແລະການປະຕິບັດ
ກົດໝາຍ ໃນທົ່ວໂລກ.
ທ່ານກາໂຕ ກ່າວວ່າ “ປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນປະກອບເປັນ 3 ສ່ວນສີ່ ໃນການເສຍຊີວິດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຢາເສບຕິດ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ. ສະນັ້ນ ມັນໄດ້ພາໃຫ້ເກີດຄວາມ
ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ທັງສອງດ້ານ ເຊັ່ນອາເມຣິກາເໜືອ ບ່ອນທີ່ ສື່ມວນຊົນ ໄດ້ໃຫ້
ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍເປັນພິເສດ ແຕ່ວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອາຟຣິກາ ແລະເອເຊຍ
ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາສາມາດມອງເຫັນເຖິງຄວາມຄ້າຍຄຶງກັນນີ້.”
ລາຍງານ ພົບເຫັນ 275 ລ້ານຄົນ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 15 ຫາ 64 ປີ ແມ່ນໃຊ້ຢາທີ່ຜິດ
ກົດໝາຍ ຢ່າງນ້ອຍຄັ້ງນຶ່ງ ໃນປີກາຍນີ້ ແລະ ເກືອບເຄິ່ງລ້ານຄົນຂອງພວກທີ່ຕິດຢາ
ເສບຕິດແມ່ນເສຍຊີວິດ. ທ່ານກາໂຕ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ມູນນີ້ ແມ່ນຍັງໜ້ອຍຢູ່ ແລະຈຳນວນ
ພວກທີ່ ໃຊ້ຢາຕົວຈິງ ແລະຈຳນວນການຕາຍນັ້ນ ມີທ່າທາງວ່າ ຈະຫຼາຍກວ່ານີ້.
ລາຍງານຍັງລະບຸວ່າ ກັນຊາ ແມ່ນມີການຊົມໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປີ 2016. ລາຍງານ
ຍັງກ່າວອີກວ່າ ຍັງໄວເກີນໄປ ທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າ ຜົນກະທົບຂອງການເຮັດໃຫ້ກັນຊາ
ກາຍເປັນການນຳໃຊ້ເພື່ອການສັງສັນມ່ວນຊື່ນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍນັ້ນ
ຈະມີໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ.
ແຕ່ລາຍງານແຈ້ງວ່າ ຂໍ້ມູນຈາກລັດໂຄໂລຣາໂດ ຊຶ່ງເປັນລັດທຳອິດຂອງສະຫະລັດ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ກັນຊາ ເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍນັ້ນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງການເຂົ້າຮັກສາພະຍາບານແບບສຸກເສີນ ຈາກການຊົມໃຊ້ກັນຊາ
ເປັນພິດ ແລະມີການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງອຸປະຕິເຫດ ແລະການຕາຍ ໃນການສັນຈອນໄປມາ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ