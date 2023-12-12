ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຈະຈັດກອງປະຊຸມສຸກເສີນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເພື່ອອະພິປາຍກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢຸດຍິງດ້ານມະນຸດສະທໍາໃນທັນທີໃນ ກາຊາ.
ມະຕິດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ “ຄວາມວິຕົກກັງວົນຢ່າງຍິ່ງ ຕໍ່ສະຖານະການໄພພິບັດດ້ານມະນຸດສະທຳ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ ແລະ ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງພົນລະເຮືອນຊາວປາເລັສໄຕນ໌” ແລະ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ ທັງຊາວອິສຣາແອລ ແລະ ຊາວປາເລັສໄຕນ໌ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສາກົນ.
ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຝ່າຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ເນັ້ນໜັກເຖິງການປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນ. ນອກນີ້ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍ ຕົວປະກັນທັງໝົດໂດຍໄວ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮັບປະ ກັນ ການເຂົ້າເຖິງດ້ານມະນຸດສະທຳ.
ມະຕິທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມເຫຼວ ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຍ້ອນການໃຊ້ສິດຍັບຍັ້ງ ຫຼື ວີໂຕ້ຂອງສະຫະ ລັດ. ມັນບໍ່ມີການ ວີໂຕ້ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ຈະບໍ່ມີຜົນຜູກມັດ, ແຕ່ກໍ່ມີນ້ໍາຫນັກທາງດ້ານການເມືອງ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແມັດທິວ ມີລເລີ (Matthew Miller) ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການຄັດຄ້ານຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານສະຫຼູບໂດຍຫຍໍ້ໃຫ້ນັກຂ່າວຟັງ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
"ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜູນການຢຸດຊົ່ວຄາວດ້ານມະນຸດສະທຳ, ແຕ່ພວກເຮົາຄິດວ່າການຢຸດຍິງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການນຳຂອງກຸ່ມຮາມາສ ທີ່ໄດ້ອອກກົນອຸບາຍ ແລະວາງແຜນໄວ້ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ສືບຕໍ່ດຳເນີນການຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ແລະວາງແຜນການໂຈມຕີໃນອະນາຄົດ, ເຊິ່ງນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້." ທ່ານມີລເລີ ກ່າວ.
ກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ການສູ້ລົບ ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ ຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ຮວມທັງການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິສຣາແອລໃນພາກກາງ ແລະພາກໃຕ້ຂອງເຂດ ກາຊາ.
ກອງທັບອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງຕົນແມ່ນແນໃສ່ຈຸດຍິງສົ່ງລູກສອນໄຟທົ່ວເຂດກາຊາ, ແລະກອງທັບບົກໄດ້ພົບເຫັນຈະຫຼວດ, ລູກ ປືນຄົກ ແລະລູກລະເບີດທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຈະຫຼວດ 250 ລູກ ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີ.