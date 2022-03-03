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ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ລົງຄະແນນສຽງ ປະນາມ ການບຸກລຸກຢູເຄຣນ ຂອງຣັດເຊຍ ຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ

ບັນດາສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ລົງຄະແນນສຽງ ຕໍ່ຍັດຕິ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢູເຄຣນ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸກເສີນ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ຢູ່ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ເມື່ອວັນທີ 2 ມີນາ 2022.

ກອງປະຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ປະນາມການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ ​ດ້ວຍ​ຄະ​ແນນ​ສຽງຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຖອນກຳລັງທະຫານຂອງຕົນອອກໄປຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະໃນທັນທີ ໃນຂະນະທີ່ກອງທັບຂອງມົສກູກຳລັງໂຈມຕີທາງອາກາດແລະກຳລັງທະຫານຕໍ່ເມືອງຕ່າງໆຂອງຢູເຄຣນ.

ຈາກ​ຈຳ​ນວນ 193 ປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 181 ປະເທດ ​ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການລົງຄະແນນສຽງ. ໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ມີ 141 ປະເທດໃຫ້​ການສະໜັບສະໜຸນຍັດຕິການປະນາມມົສກູ ແລະມີພຽງ 5 ປະເທດທີ່ໄດ້ຄັດຄ້ານ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ຣັດເຊຍ ແລະກຸ່ມພັນທະມິດນ້ອຍໆຂອງຕົນ ຄື ເບລາຣຸສ ຊີເຣຍ ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະເອຣິເທຣຍ. ສາມສິບຫ້າປະເທດ ໄດ້ງົດອອກສຽງ ແຕ່ຄະແນນສຽງຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໃດໆ ຕໍ່ ຄະ​ແນນສອງສ່ວນສາມ ທີ່ຈຳ​ເປັນ ສຳລັບການຮັບຮອງເອົາຍັດຕິນັ້ນ.

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຢູເຄຣນປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານເຊີກີ ຄິສລີຊີຢາ (Sergiy Kyslytsya) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ການລົງຄະແນນສຽງແມ່ນເປັນຂໍ້ຄວາມ ທີ່ມີພະລັງ ເຖິງສະຫະພັນຣັດເຊຍ.”

ເກືອບ 100 ປະເທດທີ່ໄດ້ຮ່ວມກັນສະໜັບສະໜຸນສະເໜີຍັດຕິດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເປັນແບບດຽວກັນກັບທີ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການນຳເອົາຍັດຕິນີ້ຂຶ້ນ​ມາ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັນ​ໃນ​ກອງປະຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາໃຫຍ່.

“ຂໍ້ຄວາມຂອງກອງປະຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນດັງກ້ອງແລະຈະແຈ້ງ” ທ່ານແອນໂທນີໂອ ກູເຕເຣສ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ຍຸຕິການໂຈມຕີໃນຢູເຄຣນ-ດຽວນີ້. ໃຫ້ສຽງປືນທັງຫຼາຍມິດຫງຽບ-ດຽວນີ້. ເປີດປະຕູເພື່ອການເຈລະ ຈາ ແລະ ການທູດ-ດຽວນີ້.”

ສ່ວນສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ທຳງານຢ່າງໜັກເພື່ອປຸ້ມລຸມ 27 ປະເທດ ສະມາ ຊິກຂອງຕົນ ແລະປະຊາຄົມນາໆຊາດທີ່ຍັງເຫຼືອ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການຮຸກຮານຂອງປະທານາທິບໍດີ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ.

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານໂອລາຟ ສກຸກ (Olaf Skoog) ໄດ້ກ່າວຫຼັງຈາກການລົງຄະແນນສຽງວ່າ “ລັດຖະ ບານຣັດເຊຍ ຢືນຢູ່ໂດດດ່ຽວຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂລກໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນຕ້ອງຢຸດເຊົາການຮຸກຮານໃນທັນທີ ຖອນທະຫານຂອງຕົນ ແລະປະຕິບັດຕາມລະບຽບຂອງກົດບັດອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຣັດເຊຍໄດ້ເລືອກເອົາການຮຸກຮານ. ໂລກໄດ້ເລືອກເອົາສັນຕິພາບ.”

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງລິນດາ ກຣີນຟີລ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ປະເທດທັງຫຼາຍກ່ອນໜ້າຂອງການລົງຄະແນນສຽງ.

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