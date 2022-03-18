ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ລົງຄະແນນສຽງ ໃນມື້ວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອຕໍ່ອາຍຸ ແລະເພີ້ມບົດບາດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນພາລະກິດຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດອັຟການິສຖານ ຫຼື UNAMA ຕໍ່ໄປອີກນຶ່ງປີ, ເນື່ອງຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວກໍາລັງປະເຊີນກັບຄວາມທ້າທາຍທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາຢ່າງຮຸນແຮງ.
ທ່ານໂມນາ ຈູລ (Mona Juul), ເອກອັກຄະລັດຖະທູດນໍເວ ເຊິ່ງຄະນະຜູ້ແທນຂອງທ່ານ ເປັນຜູ້ຮ່າງເອກກະສານກ່າວວ່າ “ຍັດຕິດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເຮັດ ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ UNAMA ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະແຂງຂັນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຈ ລະຈາທາງການເມືອງ, ກວດກາ ແລະລາຍງານກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ, ທັງຍັງຄົງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ ແລະຄວາມຕ້ອງການໃນຂັ້ນພື້ນຖານຂອງມະນຸດ, ເພື່ອພົວພັນກັບຜູ້ດໍາເນິນງານຊາວອັຟການິສຖານທັງໝົດ ລວມເຖິງບັນຫາທັງໝົດກ່ຽວກັບກຸ່ມຕາລິບານ.”
ຍັດຕິດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາດ້ວຍສຽງສະໜັບສະໜຸນ 14 ສຽງ ແລະບໍ່ອອກສຽງ ນຶ່ງສຽງຈາກຣັດເຊຍ, ໂດຍເຮັດໃຫ້ເລື້ອງສິດທິມະນຸດ ໂດຍສະເພາະຂອງພວກແມ່ຍິງ, ພວກເດັກນ້ອຍຍິງ ແລະພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍເຫຼົ່ານັ້ນ ເປັນບູລິມະສິດສໍາຄັນທີ່ສຸດ.
“ປະເທດອັຟການິສຖານ ບໍ່ສາມາດພົບກັບຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ຖ້າປະຊາ ກອນຂອງປະເທດເຄິ່ງນຶ່ງຍັງຖືກປະຕິເສດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງລະບົບການສຶກສາ ຫຼືບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກ,” ທູດສະຫະລັດ ທ່ານເຈັຟເຟຣ ເດລາວເຣັນທິສ (Jeffrey DeLaurentis) ກ່າວ. “ສະຫະລັດ ກໍາລັງຕິດຕາມເບິ່ງການດໍາເນີນງານຂອງກຸ່ມຕາລິບານຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ພວກເຂົາສາມາດປະຕິ ບັດຕາມຄໍາໝັ້ນຍາ ທີ່ຈະເຄົາລົບຕໍ່ສິດທິຂອງແມ່ຍິງໃນທົ່ວປະເທດ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນທີ່ຈະເປີດໂຮງຮຽນມັດທະ ຍົມ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລຫຼາຍແຫ່ງສໍາລັບເດັກນ້ອຍຍິງ ແລະພວກແມ່ຍິງ ເຊິ່ງຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ມີນາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ສະມາຊິກສະພາຫຼາຍຄົນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຕິດຕາມເບິ່ງວ່າ ກຸ່ມຕາລິບານຈະເຮັດຕາມຄໍາໝັ້ນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ກ່າວໄວ້ຫຼືບໍ່.
ຍັດຕິດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງເນັ້ນເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນການປົກຄອງທີ່ຮວມເອົາທຸກພັກ
ຝ່າຍ ແລະ “ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກແມ່ຍິງແບບຄົບຖ້ວນ, ເທົ່າທຽມ ແລະມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ.”
ນອກຈາກນີ້, ຍັດຕິດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ UNAMA ສາມາດເຂົ້າເຖິງຊັບສິນຢູ່ໃນທະນາຄານກາງຂອງປະເທດນີ້ໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກກັກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເກັບຮັກສາຊັບພະຍາກອນດັ່ງກ່າວນີ້ ຈາກກຸ່ມຕາລິບານທີ່ເຂົ້າຢຶດຄອງອໍານາດໃນເດືອນສິງຫາ ຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍເງິນປະມານ 9 ຕື້ 500 ລ້ານໂດລາ ແມ່ນຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
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