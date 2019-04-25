ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຍົກຍ້າຍຊາວອົບພະຍົບລີເບຍປະມານ 325 ຄົນອອກໄປຈາກສູນກັກຂັງທີ່ຄວບຄຸມໂດຍລັດຖະບານ ໃນນະຄອນທຣີໂປລີ ພາຍຫລັງທີ່ບາງຄົນຢູ່ໃນນັ້ນຖືກໂຈມຕີ ຍ້ອນປະທ້ວງຕໍ່ສະພາບການເປັນຢູ່ທີ່ບໍ່ດີ.
ການສູ້ລົບກັນລະຫວ່າງລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ເປັນສັດຕູກັນຢູ່ໃນລີເບຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນ ແລະຢູ່ໃກ້ນະຄອນຫລວງດັ່ງກ່າວເປັນໄພອັນຕະລາຍຫລາຍທີ່ສຸດ ສຳລັບພົນລະເຮືອນທັງຫລາຍ.
ທ່ານ ແມັດທີວ ບຣຸກ (Matthew Brook), ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ "ໄພອັນຕະລາຍສຳລັບພວກອົບພະຍົບ ແລະພວກຍ້າຍຖິ່ນຖານຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງທຣີໂປລີ ແມ່ນບໍ່ເຄີຍມີຫລາຍປານ ນີ້ຈັກເທື່ອ.” ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ການປ່ອຍໃຫ້ພວກອົບພະຍົບທີ່ຢູ່ໃນສະພາບອັນຕະລາຍໄປ ແລະເອົາເຂົາເຈົ້າຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນປອດໄພ ແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ສຳຄັນຫລາຍ."
ຫ້ອງການດ້ານອົບພະຍົບຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນ ທີ່ຈະຍົກຍ້າຍພວກອົບພະຍົບອອກຈາກສູນກັກຂັງ Qaser Ben Gasheer ຢ່າງຮີບດ່ວນ ເປັນຍ້ອນມີລາຍງານທີ່ເວົ້າວ່າ ພວກອົບພະຍົບບາງຄົນຖືກທຸບຕີ ແລະຖືກນາບຂູ່ດ້ວຍສຽງປືນ ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈົ່ມທຸກກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ແບບແອອັດ ແລະຂາດເຂົ້າປາອາຫານກິນ.
12 ຄົນຖືກສົ່ງໄປໂຮງໝໍ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ ພວກເພິ່ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫລາຍທີ່ສຸດ ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານປະມານ 3,000 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນສູນກັກຂັງຫລາຍແຫ່ງ ໃນນະຄອນທຣີໂປລີ. ພວກເພິ່ນເວົ້າວ່າ ການສູ້ລົບກັນເຮັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອກອບກູ້ຊີວິດຂອງພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ພົບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະເວົ້າວ່າ ການປ່ອຍໃຫ້ພົນລະເມືອງອອກໄປຈາກສູນຄຸມຂັງຕ່າງໆ ແລະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີໂອກາດໜີໄປຈາກບ່ອນມີການສູ້ລົບກັນ ແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ.
ມີຄົນຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຈາກລີເບຍ ແລະຈາກບ່ອນອື່ນໆ ຫລາຍພັນຄົນທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມພາກັນເດີນທາງແບບກັນດານໄປຍັງຢູໂຣບໂດຍຜ່ານທະເລເມດີແຕຣາເນ ຈາກຝັ່ງຂອງລີເບຍ ໃນແຕ່ລະປີ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ລີເບຍ "ເປັນບ່ອນທີ່ມີອັນຕະລາຍ ແລະບໍ່ເໝາະສົມ” ສຳລັບພວກອົບພະຍົບ ແລະພວກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະເວົ້າວ່າ "ບໍ່ຄວນລົດລະຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກທີ່ຖືກຊ່ວຍຊີວິດໄວ້ນັ້ນ ກັບຄືນໄປຍັງລີເບຍ."
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