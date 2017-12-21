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ໂລກ

ທູດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ອົງການ​ ສປຊ. ກ່າວປະນາມ ການ​ທະວີຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ ໃນເຢ​ເມນ ​

ພວກຜູ້ຄົນພາກັນກວດກາເບິ່ງ ສະຖານທີ່ເກີດເຫດ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງເມືອງຊາດາ (Sa'ada), ເຢເມນ, 20 ທັນວາ 2017.

ທູດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດທີ່​ໄປ​ຍັງ​ເຢ​ເມນ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ອອກ​ຊຶ່ງ​ຄວາມ
​ເປັນ​ຫ່ວງ​ເປັນ​ໃຍ​ທີ່​ແຂງຂັນ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເພິ່ມຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​
ໃນ​ປະ​ເທດ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຄວາມ​ໝັ້ນໝາຍ​ຂອງ ຄະນະ​ປະສານ​ງານ​ຮ່ວມ​ທີ່
​ນຳພາ​ໂດຍຊາ​ອຸ​ດີ ທີ່​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ
​ໃນ​ເມືອງ​ທ່າທີ່​ສະ​ຄັນ​ຕ່າງໆ.

ທ່ານ ອິສແມ​ລ ອູ​ລດ໌ ​ເຊັຄ ອາ​ເມດ (Ismail Ould Cheikh Ahmed) ​ໄດ້​ກ່າວ​ປະນາມ
​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ຕໍ່ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງ​ກຸ່ມກະບົດ​ຮູ​ຕີ ທີ່​ໂຈມ​ຕີ​ຕໍ່​ ຊາ​ອຸ​ດີ
ອາຣາ​ເບຍ ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ແມ່ນ “​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ທີ່​ທຳລາຍ​ຕໍ່​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ສ້າງ
ສັນ​ຕິ​ພາບ​ໃນ​ເຢ​ເມນ.”

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ພວກ​ກະບົດ ​ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໃສ່​ສະໜາມ​ບິນຣີຢັດ ​ໃນ​ເດືອນ​ພະຈິກ ຜ່ານ​
ມາ​ນີ້ຊາ​ອຸ​ດີ ອາຣາ​ເບຍ ​ໄດ້​ທຳການ​ກີດ​ກັນ ທາງ​ອາກາດ ​ແລະ​ທາງ​ທະ​ເລ ​ໃນ​ເຢ​ເມນ
​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ຫຼາຍ​ສັບປະດາ​ແລ້ວ ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ ​ເພື່ອ​ກີດ
​ກັນການ​ສົ່ງ​ອາວຸດ ​ໄປ​ເຖິງ​ມື​ພວກ​ກະບົດ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້.

ທູດພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ໄປຍັງເຢເມນ,ທ່ານ ອິສແມລ ອູລດ໌ ເຊັຄ ອາເມດ (Ismail Ould Cheikh Ahmed) ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າງ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງໄປເຖິງສະໜາມບິນ ຊານາ (Sana'a) ໃນການຢ້ຽມຢາມເຢເມນ, 22 ພຶດສະພາ, 2017.
ທູດພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ໄປຍັງເຢເມນ,ທ່ານ ອິສແມລ ອູລດ໌ ເຊັຄ ອາເມດ (Ismail Ould Cheikh Ahmed) ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າງ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງໄປເຖິງສະໜາມບິນ ຊານາ (Sana'a) ໃນການຢ້ຽມຢາມເຢເມນ, 22 ພຶດສະພາ, 2017.

ກອງ​ປະສົມຮ່ວມ ​ໄດ້​ກ່າວໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈະມີ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລູກ
​ສອນ​ໄຟ​ໃໝ່ໆ​ນີ້ ກໍ​ຕາມ ເມື​ອງທ່າ ​ໂຮ​ເດ​ດາ (Hodeida) ກໍຍັງ​ຈະ​ເປີດຢູ່ ພາຍ​ໃນ 30
ວັນ ​ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້ການ​ຈັດສົ່ງ​ອາຫານ​ການ​ກິນ​ແລະ​ອຸບປະກອນ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ຕ່າງໆ.

​ກຸ່ມກະບົດ​ຮູ​ຕີ ​ໄດ້​ຍຶດ​ເອົາ ​ນະຄອນ ຊາ​ນາ (Sana’s) ເມືອງ​ຫຼວງ​ຂອງ​ເຢ​ເມນ ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ
2014 ທີ່​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ສະໜາມ​ບິນ​ນາໆ​ຊາດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ຍອມຮັບ​ປະທານາທິບໍດີ
ທ່ານ​ອັບ​ດູລ ຣາບູ ​ແມນ​ຊໍ ຮາ​ດີ (Abdu Rabu Mansour Hadi) ​ໃຫ້​ລົບໜີ​ໄປຍັງຊາ​ອຸ​ດີ
ອາຣາ​ເບຍ.

ກອງ​ປະສົມ​ຮ່ວມ ທີ່​ນຳພາ​ໂດຍ ຊາ​ອຸ​ດີ ທີ່​ໂຕ້​ຕອບ​ໃນເດືອນ​ເມສາ 2015 ​ໂດຍ​ທີ່​ໄດ້​ເປີດ
​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ ​ເພື່ອ​ຈະ​ໂຈມ​ຕີ​ກັບ ຕໍ່ສູ້​ກັບ​ພວກ​ກະບົດ ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຕາງໜ້າ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ທ່ານ​ຮາ​ດີ. ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ ອົງການ​ອະນາ​ໄມ​ໂລກ (WHO) ກ່າວວ່າ
ສະຖານ​ທີ່​ໃຫ້​ບໍລິການ​ດ້ານ​ສຸ​ກຂະອະນະ​ມາ​ໄມນັ້ນ ​ແມ່ນ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ​ໄດ້​ມີການ​ລົ້ມ
​ຕາຍ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 8 ພັນ 7 ຮ້ອຍ ກໍລະນີ ​ແລະ 50 ພັນ​ຄົນ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບາດ​ເຈັບ.

ອົງການ​ເພື່ອ​ມະນຸດສະທຳ ຫຼາຍ​ອົງການ ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ ​ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາ
ຍາມ​ຕໍ່​ວິ​ກິດ​ການ​ຕໍ່​ພົນລະ​ເຮືອນໃນເຢ​ເມນ, ບ່ອນ​ທີ່​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ກ່າວ​ວ່າ
ຜູ້​ຄົນ 3 ລ້ານ​ຄົນ ​ໄດ້​ຖືກ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ຫນີອອກ​ຈາກ​ທີ່ຢູ່​ອາ​ໄສ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ນາງ ຟາຕິມາ ອັບດູບບາ ຮາແຊນ (Fatima Abdullah Hassan), ຜູ້ທີ່ເປັນໂຮກຂາດອາຫານ, ນອນຢູ່ສູນກາງຊ່ອຍເຫຼືອພວກທີ່ເປັນໂຣກຂາດອາຫານໃນເມືອງທ່າ ແຣດຊີ ຂອງ ໂຮເດດາ, ເຢເມນ.
ນາງ ຟາຕິມາ ອັບດູບບາ ຮາແຊນ (Fatima Abdullah Hassan), ຜູ້ທີ່ເປັນໂຮກຂາດອາຫານ, ນອນຢູ່ສູນກາງຊ່ອຍເຫຼືອພວກທີ່ເປັນໂຣກຂາດອາຫານໃນເມືອງທ່າ ແຣດຊີ ຂອງ ໂຮເດດາ, ເຢເມນ.

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