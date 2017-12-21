ທູດພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ໄປຍັງເຢເມນ ໄດ້ສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມ
ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍທີ່ແຂງຂັນ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບການເພິ່ມຄວາມຮຸນແຮງ
ໃນປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ ຍິນດີຕ້ອນຮັບຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງ ຄະນະປະສານງານຮ່ວມທີ່
ນຳພາໂດຍຊາອຸດີ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງການຊ່ອຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ
ໃນເມືອງທ່າທີ່ສະຄັນຕ່າງໆ.
ທ່ານ ອິສແມລ ອູລດ໌ ເຊັຄ ອາເມດ (Ismail Ould Cheikh Ahmed) ໄດ້ກ່າວປະນາມ
ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ຕໍ່ການຍິງລູກສອນໄຟຂອງກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ທີ່ໂຈມຕີຕໍ່ ຊາອຸດີ
ອາຣາເບຍ ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນແມ່ນ “ການເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ທຳລາຍຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມສ້າງ
ສັນຕິພາບໃນເຢເມນ.”
ຫຼັງຈາກທີ່ພວກກະບົດ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟໃສ່ສະໜາມບິນຣີຢັດ ໃນເດືອນພະຈິກ ຜ່ານ
ມານີ້ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ທຳການກີດກັນ ທາງອາກາດ ແລະທາງທະເລ ໃນເຢເມນ
ມາເປັນເວລາຫຼາຍສັບປະດາແລ້ວ ໂດຍກ່າວວ່າ ການເອົາບາດກ້າວທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອກີດ
ກັນການສົ່ງອາວຸດ ໄປເຖິງມືພວກກະບົດດັ່ງກ່າວນີ້.
ກອງປະສົມຮ່ວມ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການໂຈມຕີດ້ວຍລູກ
ສອນໄຟໃໝ່ໆນີ້ ກໍຕາມ ເມືອງທ່າ ໂຮເດດາ (Hodeida) ກໍຍັງຈະເປີດຢູ່ ພາຍໃນ 30
ວັນ ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ການຈັດສົ່ງອາຫານການກິນແລະອຸບປະກອນຊ່ອຍເຫຼືອຕ່າງໆ.
ກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ໄດ້ຍຶດເອົາ ນະຄອນ ຊານາ (Sana’s) ເມືອງຫຼວງຂອງເຢເມນ ໃນທ້າຍປີ
2014 ທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ສະໜາມບິນນາໆຊາດຂອງປະເທດ ທີ່ຍອມຮັບປະທານາທິບໍດີ
ທ່ານອັບດູລ ຣາບູ ແມນຊໍ ຮາດີ (Abdu Rabu Mansour Hadi) ໃຫ້ລົບໜີໄປຍັງຊາອຸດີ
ອາຣາເບຍ.
ກອງປະສົມຮ່ວມ ທີ່ນຳພາໂດຍ ຊາອຸດີ ທີ່ໂຕ້ຕອບໃນເດືອນເມສາ 2015 ໂດຍທີ່ໄດ້ເປີດ
ການປະຕິບັດງານ ເພື່ອຈະໂຈມຕີກັບ ຕໍ່ສູ້ກັບພວກກະບົດ ເປັນຕົວແທນຕາງໜ້າຂອງລັດຖະບານທ່ານຮາດີ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ກ່າວວ່າ
ສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸກຂະອະນະມາໄມນັ້ນ ແມ່ນມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ມີການລົ້ມ
ຕາຍຫຼາຍກວ່າ 8 ພັນ 7 ຮ້ອຍ ກໍລະນີ ແລະ 50 ພັນຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການບາດເຈັບ.
ອົງການເພື່ອມະນຸດສະທຳ ຫຼາຍອົງການ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ໃນຄວາມພະຍາ
ຍາມຕໍ່ວິກິດການຕໍ່ພົນລະເຮືອນໃນເຢເມນ, ບ່ອນທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ
ຜູ້ຄົນ 3 ລ້ານຄົນ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫນີອອກຈາກທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
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