ສານອາຊະຍາກຳສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ຕ່າວປີ້ນການຕັດສິນໃຫ້
ພົ້ນໂທດ ໃນປີ 2016 ຕໍ່ອະດີດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຊີເບຍ ທ່ານ ໂວຈີສລາບ
ເຊແຊລຈ໌ ແລະໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ຈຳຄຸກເປັນເວລາ 10 ປີ.
ຜູ້ພິພາກສາ ສານອຸທອນ ໃນນະຄອນເຮກ ໃຊ້ຄຳປາໄສ ໃນປີ 1992 ທີ່ກ່າວໂຈມຕີ ພວກໂຄຣເອເຊຍ ທີ່ທ່ານເຊແຊລຈ໌ “ໄດ້ຍຸຍົງສົ່ມເສີມໃຫ້ມີການເນລະເທດແລະດຳ
ເນີນຄະດີ .ໂດຍຖືວ່າເປັນອາຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ” ທີ່ໃຊ້ເປັນພື້ນຖານສຳລັບ
ຍົກເລີກການຕັດສິນໃຫ້ພົ້ນໂທດ ກ່ອນນັ້ນ ຍ້ອນວ່າບໍ່ມີຫຼັກຖານພຽງພໍ.
ແຕ່ທ່ານເຊແຊລຈ໌ ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າ ຍັງຈະໄດ້ຮັບການປ່ອຍໃຫ້ເປັນອິດສະຫຼະຕໍ່ໄປ
ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ຮັບໃຊ້ໂທດໃນຄຸກມາແລ້ວ 12 ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ ທ່ານໄດ້ເຂົ້າມອບ
ຕົວຕໍ່ທາງການໃນປີ 2003 ນັ້ນ.
ທ່ານໄດ້ຖືກປ່ອຍ ໃນປີ 2014 ເພື່ອໄປຮັກສາໂຣກມະເຮັງ ແຕ່ວ່າ ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກ
ຢູ່ໃນສະພາເຊີເບຍ.
ທ່ານເຊແຊລຈ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນຂອງຜູ້ພິພາກສາສານ ເປັນການກະທຳທີ່
ຜິດກົດໝາຍ ແຕ່ທ່ານຍັງບໍ່ສຳນຶກຜິດ ຕໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ທ່ານໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນນັ້ນ.
“ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນພູມໃຈໃນອາຊະຍາກຳສົງຄາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ ແລະອາຊະຍາກຳ
ຕ້ານມະ ນຸດຊາດ ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ກໍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຮັດມັນຄືນອີກ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ
ຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວ.
ທ່ານເຊແຊລຈ໌ ແມ່ນເປັນຜູ້ລິເລີ່ມພັກເຊີເບຍຊາດນິຍົມຈັດ ແລະເປັນຮອງນາຍົກ
ລັດຖະ ມົນຕີ ພາຍໃຕ້ ທ່ານ ສໂລໂບດານ ມີໂລເຊວິກ ໃນຕອນສົງຄາມແຫຼມ
ບາລຄານ ໃນຕົ້ນຊຸມປີ 1990 ພຸ້ນ ແລະນຳໄປສູ່ການພັງທະລາຍລົງຂອງຢູໂກສລາ
ເວຍ ນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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