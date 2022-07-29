ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍົກເລີກ ກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງ ຮົງກົງ

ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ຍົກເລີກກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຫຼື NSL ຂອງ ຮົງກົງ, ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນເຮັດໃຫ້ສິດທິຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະອິດສະຫຼະພາບຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວເຊື່ອມໂຊມລົງ. ຄະນະກໍາມະການສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຊິ່ງຕິດຕາມເບິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາລະຫວ່າງປະເທດວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງພົນລະເມືອງ ແລະສິດທິທາງດ້ານການເມືອງໄດ້ສະຫຼຸບການສັງເກດການ ກ່ຽວກັບສະຖານະການຢູ່ໃນ ຮົງກົງ. ລິຊາ ສະໄລນ໌ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນເຈເນວາ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຄະນະກໍາມະການທີ່ມີສະມາຊິກ 18 ຄົນ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມກັງວົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ກ່ຽວກັບການຕີຄວາມໝາຍ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຂອງກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຮົງກົງ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການຮັບຜ່ານສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຂອງຈີນ ໂດຍບໍ່ມີການປຶກສາຮາລືກັບປະຊາຊົນຊາວຮົງກົງແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການ ທ່ານຄຣິສໂຕເຟີ ອາຣີຟ ບູລການ (Christopher Arif Bulkan) ກ່າວວ່າ ມີຜູ້ຖືກຈັບຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍອີກ 12 ຄົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນປີ 2020 ບົນພື້ນຖານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງທ່ານ ບູລການ ກ່າວວ່າ:
“ຄະນະກໍາມະການ ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າກ່ຽວກັບຈຸດອ່ອນຂອງ NSL, ລວມເຖິງການຂາດຄວາມແຈ່ມແຈ້ງຂອງຄໍາວ່າຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຍົກຍ້າຍຄະດີຕ່າງໆຈາກ ຮົງກົງ ໄປຫາ ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່, ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານພາຄີ ແຫ່ງສົນທິສັນຍາລະຫວ່າງປະເທດ ເພື່ອການກວດກາ, ການດໍາເນີນຄະດີ, ການພິຈາລະນາ ແລະການດໍາເນີນງານ ກ່ຽວກັບການລົງ ໂທດ.”
ອັງກິດ ໄດ້ມອບອໍານາດການປົກຄອງ ຮົງກົງ ຄືນໃຫ້ ຈີນ ໃນປີ 1997 ພາຍໃຕ້ຫຼັກການ “ນຶ່ງປະເທດ ສອງລະບົບ,” ຂໍ້ຕົກລົງ, ເຊິ່ງໄດ້ບັນຈຸໃນອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ “ກົດໝາຍພື້ນຖານ,” ໂດຍປົກປ້ອງສິດທິເຊັ່ນວ່າ ສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ແລະການປະກອບສ່ວນ ຢູ່ໃນດິນແດນແຫ່ງນີ້ເປັນເວລາ 50 ປີ. ປະເທດຈີນ ໄດ້ແທນທີ່ຂໍ້ຕົກລົງ ລຸນຫຼັງທີ່ມີກົດໝາຍອອກມາ 23 ປີ ດ້ວຍກົດຫຼາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງຕົນ.
ຮົງກົງ ເປັນຜູ້ລົງນາມສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບສິດທິທາງດ້ານການເມືອງ ແລະພົນລະເມືອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍພື້ນຖານ. ເພາະສະນັ້ນ, ທ່ານ ບູລການ ຈຶ່ງເວົ້າວ່າ ອານາເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຜູກພັນຕ່າງໆ ທາງດ້ານສິດ ແລະເສລີພາບອື່ນໆທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈີນ ບໍ່ແມ່ນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາລະຫວ່າງປະເທດ, ທ່ານ ບູລການ ກ່າວວ່າ ສິດທິມະນຸດທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນສົນທິສັນຍານັ້ນ ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ທ່ານກ່າວວ່າ ກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ສາມາດທໍາລາຍສິດທິມະນຸດສາກົນທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໄດ້, ເຊິ່ງ ທ່ານ ບູລການ ໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ຢັ້ງຢືນຄຽງຄູ່ໄປກັບອໍານາດຕຸລາການ ທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະຄອບງໍາ ຫຼື ສາມາດຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ແລະດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນເຫດຜົນທໍາອິດເລີຍວ່າ ດ້ວຍເຫດໃດພວກເຮົາຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍົກເລີກ, ດ້ວຍເຫດຜົນທາງດ້ານສິດທິ ແລະເສລີພາບ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນ ຍາລະຫວ່າງປະເທດ.”
ທາງຄະນະກໍາມະການສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດມີຕໍ່ກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນຕ່າງໆ. ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ສະຫະພັນແຮງງານ ແລະສະຫະພັນນັກສຶກສາ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກກົດໝາຍທີ່ໄດ້ມີການຍົກຍ້າຍ ຫຼືຢຸດການປະຕິບັດການ.
ບັນດານັກຊ່ຽວຊານອິດສະຫຼະລະບຸວ່າ ລັດຖະບານຮົງກົງ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຫຼັກປະກັນວ່າຕົວແທນສັງຄົມພົນລະເຮືອນທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກວດການັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກຂໍ້ກ່າວຫາພາຍໃຕ້ກົດຫຼາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ. ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂໍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.