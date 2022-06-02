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ວັນພະຫັດ, 02 ມິຖຸນາ 2022
ໂລກ

​ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການ ສ​ປ​ຊ ມອງ​ເຫັນ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານ​ອາ​ຫານ ແຕ່​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ

ນາງ​ຮາ​ລີ​ໂມ ເຮີ​ຊີ (ຂວາ) ຊື້​ແປງ​ເຂົ້າ​ເບ​ລ່ ຈາກ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຮ້ານ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ ຮາ​ມາ-ເວ​ເນ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ໂມ​ກາ​ດິ​ສ​ຊູ ປະ​ເທດ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 26 ພຶດ​ສະ​ພາ 2022 ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາ​ຄາ​ແປ້ງ​ແພງ​ຂຶ້ນ 45% ຊຶ່ງ​ມີ​ການ​ຂັດ​ຂວາງ​ຕໍ່​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ໃນ​ທະ​ເລ​ດຳ ຍ້ອນ​ສົງ​ຄາມ​ໃນ​ຢ​ູ​ເຄ​ຣນ.

ວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານ​ອາ​ຫານທີ່​ທະ​ວີ​ຄວາ​ມ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນ​ຕື່ມ​ຍ້ອນ​ສົງ​ຄາມ​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ອາດເລີ້ມ​ເຫັນ​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ບາງ​ຢ່າງ​ໃນ​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ລົງ ອີງ​ຕາມ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ ຂອງເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທ່ານ​ແອນ​ໂຕ​ນີ​ໂອ ກິວ​ເຕ​ເຣັ​ສ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທັນ​ທີ​ ​ແລະ​ອາດ​ຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ໄປ​ອີກ​ຊົ່ວ​ໄລ​ຍະ​ນຶ່ງ.

ສົງ​ຄາມໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໃນ​ການ​ສະ​ໜອງ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ​ແລະຝຸ່ນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຫຼື​ປຸຍ​ຈາກ​ເຂດ​ສົງ​ຄາມ. ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ແມ່ນ​ປະ​ກອບ​ເປັນນຶ່ງສ່ວນ​ສາມ​ໃນ​ການ​ສະ​ໜອງ​ເຂົ້າ​ເບ​ລ່​ໃຫ້​ແກ່​ໂລກ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຣັດ​ເຊຍ​ເປັນ​ແຫຼ່ງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ສຸດ​ໃນ​ການ​ສະ​ໜອງ​ຝຸ່ນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ໃຫ້​ແກ່​ໂລກ.

ທ່ານ​ກິວ​ເຕ​ເຣັ​ສ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ “ເອົາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ​ແລະ​ເດັດ​ຂາດ​ເພື່ອ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ໃນ​ການ​ຫຼັ່ງ​ໄຫຼຢ່າງ​ສະ​ໝ່ຳ​ສະ​ເໝີ​ຂອງ​ອາ​ຫານ​ແລະ​ພະ​ລັງ​ງານ” ທີ່​ຮວມ​ທັງ “ຍົກ​ເລີກ​ການ​ຈຳ​ກັດ​ຮັດ​ແຄບ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ ຈັດ​ສັນ​ອາ​ຫານ​ທີ່​ເປັນ​ສ່ວນ​ເກີນແລະ​ສຳ​ຮອງ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຫຼໍ່​ແຫຼມ​ແລະ​ແກ້​ໄຂ​ລາ​ຄາ​ອາ​ຫານ​ທີ່​ແພງ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ປັ່ນ​ປ່ວນ​ຂອງ​ຕະ​ຫຼາດ​ສະ​ຫງົບ​ລົງ.”

ທ່ານ​ກິວ​ເຕ​ເຣັ​ສ​ກ່າ​ວ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ກັບ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມນ​ຕີ​ສະ​ວີ​ເດັນ ທ່ານ​ນາງ​ມາ​ກາ​ເຣ​ນາ ແອນ​ເດີ​ສັນ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ສະ​ຕອກ​ໂຮມ​ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ “​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ໄປ​ບໍ່​ຮອດ​ຈຸດນັ້ນ​ເທື່ອ. ມັນ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ສະ​ຫຼັບ​ຊັບ​ຊ້ອນ ແລະ​ຄວາມ​ຈິງ​ກໍ​ຄື ​ທຸກໆ​ຢ່າງ​ແມ່ນ​ມີ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັນ ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ມີ​ຄວາມ​ສັບ​ສົນ​ເປັນ​ພິ​ເສດ.”

ທ່ານ​ກິວ​ເຕ​ເຣັ​ສ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ມົ​ສ​ກູ​ແລະ​ກີ​ຢິບ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ຜ່ານ​ມານີ້ ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ​ເລີ້ມ​ຄືນ​ໃໝ່.

ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ດັ່ງ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າ​ວ​ຕໍ່​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຫວັງ​ວ່າ ແຕ່​ມັນ​ກໍ​ຍັງ​ມີ​ຊ່ອງ​ທາ​ງ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຢູ່ ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ໂດຍ​ເຕັມ​ທີ່​ຈ​ະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ.”

ມົ​ສ​ກູ​ໄດ້​ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ທີ່​ໄດ້​ລົບ​ກວນ​ການ​ສະ​ໜອງ​ອາ​ຫານ​ຕ່າງໆ ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ​ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ມ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ເຂົ້າ​ເບ​ລ່​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ​ຝຸ່ນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ຜ່ານ​ທາງ​ທະ​ເລ​ດຳ​ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ໃນ​ການ​ລົງ​ໂທດ.

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