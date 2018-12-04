ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກຸແທແຣສ
ເຕືອນວ່າ ໂລກເຮົາ “ແມ່ນປະສົບບັນຫາຢ່າງໜັກໜ່ວງກ່ຽວກັບສະພາການດິນຟ້າ
ອາກາດ.”
ການກ່າວຄຳປາໄສ ໃນມື້ທຳອິດ ຂອງສອງສັບປະດາ ກ່ຽວກັບການສົນທະນາ ຫາລື
ເລື້ອງດິນຟ້າອາກາດ ໃນໂປແລນ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ທ່ານ Guterres ກ່າວວ່າ ນີ້ແມ່ນ
“ການຮວມຕົວກັນທີ່ສຳຄັນສຸດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ນັບຕັ້ງ
ແຕ່ ຂໍ້ຕົກລົງປາຣີ ໄດ້ຖືກລົງນາມ ຮ່ວມກັນໃນສັນຍານັ້ນ.”
ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເກືອບ 200 ປະເທດ ທີ່ໄປມີໜ້າ ໃນເມືອງ Katowice ທີ່ຈະກຳກັບ
ບັນຫານີ້ຢ່າງຈິງຈັງ ແລະຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອການເອົາບາດກ້າວ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນປາຣີ ປີ 2015.
ບັນດາລາຍເຊັນທີ່ໄດ້ລົງນາມ ທີ່ເປັນສັນຍາລັກ ທີ່ສຳຄັນ ເມື່ອປີ 2015 ໃນປາຣີ ໄດ້ປະຕິ
ຍານວ່າ ຈະຕັດເກ໊ສເຮືອນແກ້ວລົງ ແລະຈຳກັດ ການເພີ້ມຂຶ້ນ ຂອງລະດັບຄວາມຮ້ອນ
ໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ໜ້ອຍກວ່າ 2 ເປີເຊັນ ແຊລຊຽສ ພາຍໃນປີ 2030.
“ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະຢ້ຳເຕືອນທຸກພັກຝ່າຍວ່າ ມັນມີເສັ້ນຕາຍ ທີ່ທ່ານຈັດໄວ້ ສຳລັບ
ທ່ານເອງແລະໃນຄວາມຈຳເປັນທີ່ທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້,” ຊຶ່ງທ່ານກຸແຕຣແຣສ
ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ອ້າງເອົາຕາມລາຍງານຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ທີ່ຮວມທັງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຄາດວ່າ
ກຸ່ມຄະນະກຳມະການເລື້ອງດິນຟ້າອາກາດ ໃນເດືອນຕຸລາ, ທ່ານກຸແຕຣແຣສ ໄດ້ຊີ້
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນຮ້າຍແຮງຫຼາຍ ຈາກພວກພາຍຸເຮີຣິເຄນທັງຫຼາຍ ໃນເບີຣ໌ມຸດາ ແລະໂດມິ
ນິກັນ ໃນບ່ອນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ໃຈສະຫລາຍ” ແຕ່ວ່າມັນ ຍັງ “ປ້ອງກັນໄດ້ຢູ່.”
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແມ່ນໄດ້ຖອນສະຫະລັດ ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງ
ປາຣີ ຍ້ອນວ່າ ມັນຈະທຳລາຍການເສດຖະກິດ ຈາກຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຄວບຄຸມນີ້.
ທ່ານທຣຳ ແມ່ນສະໜັບສະໜຸນ ພະລັງງານນ້ຳມັນແລະ ພະລັງງານນິວເຄລຍ ແລະໄດ້
ສະເໜີການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ກ່ຽວກັບສັນຍາປາຣີ ຊຶ່ງເປັນຄວາມຄິດທີ່ຫຼາຍໆຄົນບໍ່ເຫັນວ່າ
ມັນຈະກະທົບເຊັ່ນນັ້ນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ: ສັນຍາປາຣີ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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