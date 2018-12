ກຸ່ມ​ນັກສັງ​ເກດ​ການອົງ​ການສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຮອດ​ປະ​ເທດ ​ເຢ​ເມນ

ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມການ​ຢຸດ​ຍິງທີ່​ລະ​ອຽດ​ອ່ອນ ​ຢູ່ເມືອງທ່າເຮືອໂຮ​ເດ​ດາ.

ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ທ່ານ​ ແພັດທ​ຣິກ ແຄມ​ເມີ​ດ​ຣ໌, ນ​າຍ​ພົນ​ບຳ​ນານ​ຊາວ ໂຮນ​ລັງ,

ໄດ້ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນ​ດາເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ຢູ່ເມືອງ ​ເອ​ເດັນ.

ບ່ອນ​ຢຸດ​ແຫ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ຂອງ​ທິມ​ດັ່ງແມ່ນ​ເມືອງ ​ຊາ​ນາ, ກ່ອນຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປຍັງ​ເມືອງທ່​າ​

ເຮືອ​ ໂຮ​ເດ​ດາ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ແດງ.

A United Nations monitoring team has arrived in Yemen to monitor the fragile cease-fire in the port city of Hodeida.

The group, led by Patrick Cammaert, a retired Dutch general, meets with government officials Saturday in Aden.



The team's next stop is Sana, before traveling to the Red Sea port city of Hodeida.