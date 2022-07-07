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ວັນພະຫັດ, 07 ກໍລະກົດ 2022
ໂລກ

​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ກ່າວ​ວ່າ ມີ 828 ລ້ານ​ຄົນ ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ຄວາມ​ອຶດ​ຢາກ ໃນ​ປີ 2021

ແຟ້ມ - ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ອຸ້ມ​ກະ​ສອບ​ແປ້ງ​ເຂົ້າ​ເບ​ລ່ ທີ່​ນຳ​ເຂົ້າ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ເທີ​ກີ ຢູ່​ທີ່​ຕະ​ຫຼາດ ຮາ​ມາ-ເວ​ນີ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ໂມ​ກາ​ດິ​ສ​ຊູ ປະ​ເທດ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ.

ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດເຕືອນ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ວ່າ ໂລກ​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເພື່ອ​ລຶບ​ລ້າງ​ຄວາມ​ອຶດ​ຢາກ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຍັງ​ມີ 828 ລ້ານ​ຄົນ ​ມີອາ​ຫານ​ບໍ່ກຸ້ມກິນ ​ໃນ​ປີ 2021 ຄື 150 ລ້ານ​ຄົນ​ລື່ນ​ໄລ​ຍະ​ກ່ອນ​ເກີດ​ໂຣກ​ລະ​ບາດໂຄວິດ-19 ໃນ​ປີ 2019.

ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ທາງ​ດ້ານ​ອາ​ຫານ ​ແລະ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ແມ່ນຄວາມ​ພະ​ຍາຍ​າມ​ໃນການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ ຫ້າ​ພະ​ແນກ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ຮວມ​ທັງ​ອົງ​ການ​ອາ​ຫານ​ແລະ​ກະ​ເສດ​ແລະ​ໂຄງ​ການ​ອາ​ຫານ​ໂລກ. ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າສິ່ງ​ຜັກ​ດັນ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ບໍ່​ໝັ້ນ​ຄົງ​ທາງ​ດ້ານ​ອາ​ຫານ ​ແລະ​ການ​ຂາດ​ແຄນ​ສານ​ອາ​ຫານ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ບັນຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ ແລະ​ຄວາມ​ຕື່ນ​ຕົກ​ໃຈ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ກັບ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ເໝີ​ພາບ ​ທີ່​ນັບ​ມື້​ນັບ​ເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ຂຶ້ນ.

ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ອົງ​ການ​ອາ​ຫານ​ແລະ​ກະ​ເສດ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທ່ານກູ ດົງ​ຢູ ກ່າວ​ລາຍ​ງານ ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ວ່າ “ສົງ​ຄາມ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ພ້ອມ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ແກ່​ຍາວ​ອື່ນໆ​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ແມ່ນ​ຍິ່ງ​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລົບ​ກວນ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ອຸບ​ປ​ະ​ທານ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາ​ຄາ​ອາ​ຫານ ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ ຝຸ່ນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແພງ​ຂຶ້ນ ຊຶ່ງ​ພາໃຫ້​ເກີດ​ການ​ຂາດ​ແຄນ ແລະ​ລາ​ຄາອາ​ຫານ​ສູງ​ຂຶ້ນ.”

ມີ​ປະ​ມານ 2 ລ້ານ 3 ແສນ​ຄົນ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ​ພຽງ​ພໍ​ໃນ​ປີ 2021. ເມື່ອ​ເວົ້າ​ເຖິງຂົງ​ເຂດ​ຕ່າງໆ​ແລ້ວ ຄວາມ​ອຶດ​ຢາກ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ທະວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ບ່​ອນ​ທີ່ 278 ລ້ານ​ຄົນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ​ສ່ວນຢູ່​ທະ​ວີບ​ເອ​ເຊຍ​ມີ 425 ຄົນ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ບັນ​ຫານີ້ ແລະ​ຢູ່​ເຂດ​ລາ​ຕິນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ແລະ​ທະ​ເລ​ຄາ​ຣິບ​ບຽນ ມີ 56 ລ້ານ 5 ແສນ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ.

ເກືອບ 3.1 ຕື້​ຄົນ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຊື້​ອາ​ຫານ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບມາ​ກິນ​ໄດ້ ໃນ​ປີ 2020 ຊຶ່ງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ 112 ລ້ານ​ຄົນ​ຈາກ​ປີ 2019. ພະ​ແນກ​ການ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ແຈ້ງວ່າ ຈຳ​ນວນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ໄດ້​ສະ​ທ້ອນ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ລາ​ຄາ​ອາ​ຫານ​ທີ່​ໄດ້​ແພງ​ຂຶ້ນ ທັງ​ນີ້​ກໍ​ເນື່ອງ​ມາ​ຈາກ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ໂຣກ​ລະ​ບາດ​ແລະ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂຣກ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ລາຍ​ງານ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ຈັດ​ສັນ​ໃໝ່​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໃຫ້​ແກ່​ພາກ​ສ່ວນ​ກະ​ສິ​ກຳ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ໂດຍ​ໂຕ້​ແຍ້ງວ່າ ຜົນ​ຮັບ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ມີ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ​ ທີ່ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ຊຶ່ງ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຫຍັງ​ຕື່ມ. ນອກ​ນັ້ນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ຮວມ​ທັງ​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ ແລະ​ການ​ຈຳ​ກັດ​ໃນ​ດ້ານ​ຕະ​ຫຼາດ ຊຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ຂັດ​ຂວາງ​ຕໍ່​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ອາ​ຫານ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ໃນ​ລາ​ຄາ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ຊື້​ໄດ້.

ຮອງ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ອາ​ມີ​ນາ ໂມ​ຮຳ​ເໝັດ ກ່າ​ວ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວ່າ “ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ທົບ​ທວນ​ເບິ່ງ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ທາງ​ດ້ານ​ອາ​ຫານ​ແລະ​ກະ​ສິ​ກຳ ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ອຶດ​ຢາກ ຄວາມ​ບໍ່​ໝັ້ນ​ຄົງ​ທາງ​ດ້ານ​ອາ​ຫານ ແລະ​ການ​ຂາດ​ສານ​ອາ​ຫານ​ໃນ​ທຸກ​ຮູບ​ແບບ.”

​ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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