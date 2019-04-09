ຜູ້ສ້າງຕັ້ງຂະບວນການຄັນຮົ່ມ ຂອງຮົງກົງ 3 ທ່ານ ໃນປີ 2014 ແມ່ນໄດ້ຖືກ ພົບເຫັນວ່າ
ມີຄວາມຜິດໃນວັນອັງຄານມືນີ້ ໃນບົດບາດຂອງພວກເພິ່ນ ທີ່ນຳພາການປະທ້ວງນິຍົມ
ປະຊາທິປະໄຕ ຂະໜາດໃຫຍ່ນັ້ນ.
ທ່ານເບັນນີ ຕ້າຍ ທ່ານ ແຈນ ຄິນແມນ ແລະຄຸນພໍ່ ຈູ ຢີ ມິງ ຕ່າງກໍໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີ
ຄວາມຜິດຕໍ່ນຶ່ງກະທົງ ໃນຖານສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ເພື່ອກໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ສາທາລະນະ,
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຕ້າຍ ແລະທ່ານແຈນ ຖືກພົບວ່າ ຍຸຍົງໃຫ້ຄົນອື່ນກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍຕໍ່
ສາທາລະນະ. ຜູ້ສ້າງຕັ້ງຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວ Occupy Central ທັງ 3 ທ່ານໃນປີ
2013 ກ່ອນການປະທ້ວງທີ່ນຳພາໂດຍ ພວກນັກສຶກສາ ທີ່ໄດ້ປິດຈຸດສຳຄັນຫຼາຍໆເຂດ
ຂອງຕົວເມືອງລົງ ເປັນເວລາ 79 ວັນໃນປີຕໍ່ມາ.
ການຕັດສິນໂທດ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຍັງຮວມທັງພວກນັກເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆອີກ 6 ຄົນ
ປະກອບດ້ວຍ ສະມາຊິກສະພານິຕິບັນຢັດທີ່ຍັງດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນເວລານີ້ ກໍຄືທ່ານ
ນາງທອນຍາ ແຈນ ແລະທ່ານ Shiu Ka-chun, ອະດີດສະມາຊິກສະພານິຕິບັນຢັດ
ທ່ານ Lee Wing-tat, ອະດີດຜູ້ນຳນັກສຶກສາ ທ່ານທອມມີ Cheung ແລະທ່ານ
Eason Chung ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວການເມືອງ ທ່ານ Raphael Wong ຊຶ່ງທັງໝົດ
ຖືກພົບເຫັນວ່າ ມີຄວາມຜິດຢ່າງນ້ອຍນຶ່ງກະທົງ ໃນຖານກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍຕໍ່ສາທາລະນະ.
ຜູ້ພິພາກສາສານ ທ່ານຈອນນີ ແຈນ ໄດ້ຕັດສິນຄວາມຜິດໃນຄຳພິພາກສາຂອງທ່ານວ່າ
ການປະທ້ວງທັງຫຼາຍ ບໍ່ໄດ້ຖືກປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍທີ່ຄຸ້ມຄອງສິດເສລິພາບໃນການ
ປາກເວົ້າຢ່າງເສລີຂອງຮົງກົງ. ແຕ່ລະຄົນຂອງອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ “ສະມາຊິກຄັນຮົມທັງ 9”
ແມ່ນປະເຊີນກັບໂທດຕິດຄຸກຫຼາຍໆປີ ໃນຂໍ້ຫາອື່ນໆ.
ການປະທ້ວງຂອງຂະບວນການຄັນຮົ່ມ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮຽກຕາມບັນດາຄັນຮົ່ມສີເຫຼືອງ
ທີ່ພວກປະທ້ວງທັງຫຼາຍໄດ້ພາກັນຖືນັ້ນ ເພື່ອຄວາມເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວກັນ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ
ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງໂດຍກົງ ເອົາຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງເຂດດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກ
ທີ່ຈີນບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້ທີ່ຈະໃຫ້ມີການປ່ອນບັດອອກສຽງ ໃນປີ 2017.
ການປະທ້ວງທັງຫຼາຍ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ໂດຍ ປາດສະຈາກການໄດ້ຮັບການຜ່ອນຜັນໃດໆ
ໃນການຮຽກຮ້ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຈາກລັດຖະບານຮົງກົງ.
The three founders of Hong Kong's 2014 Umbrella Movement were convicted Tuesday for their roles in the massive pro-democracy demonstrations.
Benny Tai, Chan Kinman and Reverend Chu Yiu-ming were all found guilty of one count of conspiracy to commit public nuisance, while Tai and Chan were convicted of inciting others to commit public nuisance. The trio founded the Occupy Central movement in 2013 that preceded the student-led protests that shut down key parts of the city for 79 days the following year.
Also convicted Tuesday were six other Umbrella Movement activists, including current lawmakers Tanya Chan and Shiu Ka-chun, ex-lawmaker Lee Wing-tat, former student leaders Tommy Cheung and Eason Chung, and political activist Raphael Wong, who were all found guilty on at least one count of public nuisance.
Judge Johnny Chan ruled in his verdict that the protests were not protected by Hong Kong's free speech laws. Each of the so-called "Umbrella Nine" are facing several years in jail on the charges.
The Umbrella Movement protests, named after the yellow umbrellas the demonstrators carried as a sign of solidarity, were launched to demand the direct election of the city's top leader after China reneged on promises of universal suffrage by 2017. The protests ended without winning any concessions from the Hong Kong government on their demands.
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