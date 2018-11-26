ຣັດເຊຍໄດ້ຍິງກຳປັ່ນລົບຢູເຄຣນສອງລຳ ແລະແລ່ນຕຳກຳປັ່ນລຳທີສາມຢູ່ໃນລະເລດຳ
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຍຶດເອົາກຳປັ່ນ ແລະກ່າວຫາວ່າລ່ວງລໍ້າເຂົ້າມານ່ານນ້ຳຢ່າງຜິດ
ກົດໝາຍ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ລູກເຮືອຢ່າງໜ້ອຍຫົກຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະໄດ້
ປະຕິເສດວ່າ ບໍ່ໄດ້ກະທຳຄວາມຜິດໃດໆ ກ່າວຫາກອງທັບຣັດເຊຍວ່າທທຳການ
ຮຸກຮານ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຢູເຄຣນກ່າວວ່າ “ການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວເປັນການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່
ຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດທັງໝົດ ທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດທະເລດຳ ແລະເພະ
ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຕອບໂຕ້ທີ່ແຈ້ງຂາວຈາກປະຊາຄົມສາກົນ.”
ສະຫະພັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລັດຖະບານກາງຣັດເຊຍ (FSB) ໄດ້ກ່າວຫາຢູເຄຣນ
ວ່າ ມີເຈດຕະນາເກາະຜິດ.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງ FSB ກ່າວວ່າ “ອາວຸດຕ່າງໆໄດ້ໃຊ້ແນໃສ່ເພື່ອບັງຄັບ
ກຳປັ່ນລົບຢູເຄຣນໃຫ້ຢຸດ. ດ້ວຍສາເຫດດັ່ງກ່າວ ກຳປັ່ນລົບຢູເຄຣນທັງສາມລຳ ຈຶ່ງ
ໄດ້ຖືກຍຶດໄວ້ ຢູ່ໃນນ່ານນ້ຳ ຂອງສະຫະພັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຣັດເຊຍ ໃນທະເລດຳ.”
ອຸບັດເຫດຂອງວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ເລີ້ມເກີດຂຶ້ນເວລາເຮືອພ່ວງຂອງຢູເຄຣນລ່ອງ
ອອກໄປ ເພື່ອຕິດຕາມກຳປັ່ນລົບສອງລຳຈາກໂອແດສສາ ຢູ່ໃນທະເລດຳ ຜ່ານສ່ອງ
ແຄບເຄີດຣຈ໌ ໄປຫາທ່າເຮືອຢູເຄຣນຂອງມາຣີອູໂພລ ຢູ່ທະເລອາຊອຟ.
ສ່ອງແຄບເຄິດຣຈ໌ ແມ່ນທາງຜ່ານແຫ່ງດຽວ ລະຫວ່າງສອງທະເລດັ່ງກ່າວ.
ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນຍາມຝັ່ງຢູເຄຣນຖືກຕຳ ແລະເຮືອພ່ວງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍ
ຫາຍ ແລະກຳປັ່ນອີກສອງລຳໄດ້ຖືກຍິງ. ພວກເຮືອຍາມຝັ່ງຣັດເຊຍ ໄດ້ພາກັນຂຶ້ນ
ມາໃນກຳປັ່ນສາມລຳນັ້ນ ແລ້ວຍຶດເອົາ.
ຢູເຄຣນກ່າວວ່າຣັດເຊຍໃຊ້ກຳປັ່ນຂົນສົ່ງນໍ້າມັນຕັນທາງອອກໄປສູ່ສ່ອງແຄບ
ເຄິດຣຈ໌ ຊຶ່ງຕາມພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາແມ່ນວ່າ ເປັນເຂດນໍ້າແດນດິນທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ.
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