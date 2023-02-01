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ວັນພຸດ, 01 ກຸມພາ 2023
ໂລກ

ຢູເຄຣນ ພວມຊຸກຍູ້ໃຫ້ຝຣັ່ງ ສົ່ງເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ ໃຫ້ແກ່ຕົນ

  • ວີໂອເອ
ແຟ້ມພາບ -ນັກບິນຂອງເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ Rafale ກຳລັງກວດກາ ແລະກຽມພ້ອມເຮືອບິນຂອງລາວ ດ້ວຍການຊ່ອຍເຫຼືອຂອງຊ່າງແປງຈາກກອງທັບບົກ ກ່ອນທີ່ຈະບິນອອກໄປປະຕິບັດພາລະກິດ ໄລຍະ 4 ເດືອນ ເພື່ອປົກປ້ອງນ່ານຟ້າຂອງປະເທດໃນເຂດທະເລບາລຕິກ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງຝຣັ່ງ, ເມື່ອວັນທີ 25 ພະຈິກ 2022.

ລັດຖະມົນຕີ​ກະ​ຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານໂອເລັກຊີ ເຣສນິຄັອບ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງປາຣີ ເພື່ອການເຈລະຈາກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງຝຣັ່ງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ສົ່ງເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ ເພື່ອຊ່ອຍກີຢິບ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານຢັນການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ແກ່ຍາວ ມາເກືອບນຶ່ງປີ.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ບັນດາພັນທະມິດຕາເວັນຕົກທັງ ຫຼາຍ ໃຫ້ສົ່ງເຮືອບິນອາຍພົ່ນໄປ​ຊ່ອຍ ເພື່ອທີ່ຈະຕ້ອບໂຕ້ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແຕ່ມາເຖິງເວລານີ້ ຄຳຮຽກຮ້ອງເຫຼົ່ານັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້​ຮັບ​ການຕອບສະໜອງເທື່ອ ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ.

ເມື່ອຖືກຖາມ ໂດຍບັນດານັກຂ່າວ ຖ້າວ່າ ຝຣັ່ງຈະພິຈາລະນາສົ່ງເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນໃຫ້ຢູເຄຣນ, ປະທານາທິບໍດີຂອງຝຣັ່ງ ທ່ານເອມມານູແອລ ມາກຣົງ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ວ່າ “ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນ” ແຕ່ກໍໄດ້ວາງເງື່ອນໄຂຫຼາຍຢ່າງອອກມາ ກ່ອນທີ່ບາດກ້າວເຊັ່ນນັ້ນ ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້. ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ລວມມີ ອຸປະກອນນັ້ນ ຈະບໍ່ແຕະຕ້ອງພື້ນດິນຂອງຣັດເຊຍ, ຈະບໍ່ນຳໄປສູ່ການທະວີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະຈະບໍ່ “ເຮັດໃຫ້ຄວາມອາດສາມາດຂອງກອງທັບບົກຂອງຝຣັງ ອ່ອນແອລົງ.”

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ວ່າ ສະຫະລັດ ຈະບໍ່ສະໜອງເຮືອບິນລົບອາພົ່ນ F-16 ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຝຣັ່ງ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະສົ່ງປືນໃຫຍ່ ຊີຊາຣ (Caesar) ທີ່ລາກດ້ວຍລົດບັນທຸກ ຕື່ມອີກ 12 ກະບອກ ແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ເພື່ອເສີມກຳລັງໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານຣັດເຊຍ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານເຊແບສຕຽນ ເລີກໍນູ ລັດຖະມົນຕີ​ກະ​ຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ປາຣີ. ພວກປືນໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ ບວກໃສ່ກັບປືນໃຫຍ່ 18 ກະບອກ ທີ່ໄດ້ສົ່ງໄປໃຫ້ແລ້ວນັ້ນ.

ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ມີຂຶ້ນໂດຍທີ່ຝຣັ່ງ ຍັງບໍ່ທັນໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະສົ່ງລົດຖັງລົບຫຼັກ ເລີແຄລກ (Leclerc) ໃຫ້ຢູເຄຣນເທື່ອ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍອາທິດ ໃນການກົດດັນເບີລິນ ໃຫ້ສະໜອງລົດຖັງ ລຽວປາດ 2 ຂອງຕົນ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາພັນທະມິດ ສົ່ງລົດຖັງທີ່ຜະລິດໂດຍເຢຍຣະມັນ ໄປ​ໃຫ້​ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ຄຽງຄູ່ກັບປືນໃຫຍ່ເຄື່ອນທີ່ຂອງຝ່າຍຕາເວັນຕົກ ເຊັ່ນວ່າ ປານເຊີຮາວບິດສ໌ (Panzerhaubitze) 2000 ແລ້ວ, ຊີຊາຣ ກໍໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖື ເມື່ອປີກາຍນີ້ ດ້ວຍການຊ່ອຍໃຫ້ຢູເຄຣນ ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍຕ່າງໆເລິກເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນແນວຫຼັງຂອງຣັດເຊຍ ຊຶ່ງບ່ອນທຳລາຍການບຸກໂຈມຕີຂອງມົສກູ.

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