ສົງຄາມຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີໃນການເຮັດການກະເສດແບບຍືນຍົງ ຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ເລື່ອນເວລາອອກໄປ

ກໍາມາທິການຢູໂຣບ (EC) ໄດ້ກໍານົດທີ່ຈະເລື່ອນເວລາໃນການພິມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ສະເໜີ ກ່ຽວກັບການເຮັດກະເສດແບບທໍາມະຊາດ ແລະຍືນຍົງ ທີ່ໄດ້ມີການຄາດການວ່າ ຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນອາທິດນີ້, ດ້ວຍຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກສົງຄາມຢູ່ໃນ ຢູເຄນ ຕໍ່ກັບການຈັດຫາອາຫານ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ບາງປະເທດມີຄໍາຖາມເຖິງການຜັກດັນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ (EU). ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ຈາກນະຄອນບຣັສເຊິລສ໌ ເມື່ອວັນທີ 21 ມີນາ ມື້ວານນີ້.
“ຂໍ້ຕົກລົງສີຂຽວ” ຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ກໍາລັງດໍາເນີນການປັບປຸງທຸກໆພາກ ສ່ວນ ລວມເຖິງທາງດ້ານການກະສິກໍາ, ດ້ວຍການປ່ອຍອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວປະມານ 10 ເປີເຊັນ. ນະຄອນບຣັສເຊິລສ໌ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຫຼຸດການນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ລົງພາຍໃນປີ 2030 ແລະກໍາລັງຮ່າງເປັນຂໍ້ກົດໝາຍຂຶ້ນມາເພື່ອໃຫ້ມັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ກໍາມາທິການຢູໂຣບ ມີກໍານົດທີ່ຈະພິມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຕໍ່ສາທາລະນະໃນວັນພຸດມື້ ອື່ນນີ້ ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີໃໝ່ສອງຂໍ້ທີ່ມີເປົ້າໝາຍກ່ຽວຂ້ອງກັນ ເພື່ອຟື້ນຟູທໍາມະຊາດ ແລະກົດໝາຍກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ທີ່ຍືນຍົງນັ້ນ ເພີ້ມຂຶ້ນອີກ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກໍາມາທິການດ້ານການກະເສດແຫ່ງສະພາຢູໂຣບ ທ່ານຈານັສຊ໌ ໂວກຈ໌ຊິໂຊວສກີ (Janusz Wojciechowski) ໄດ້ກ່າວໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທາງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຈະບໍ່ຫາລືກ່ຽວກັບຢາຂ້າແມງໄມ້ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມທີ່ຈະມີຂຶ້ນພາຍໃນອາທິດນີ້, ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ການນໍາສະເໜີຮ່່າງຍັດຕິດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງຖືກໂຈະ. ລາວບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບແຜນການຟື້ນຟູທໍາມະຊາດຄືນໃໝ່.
ກ່ອນໜ້ານີ້, ຄະນະກໍາມາທິການທາງດ້ານອາຫານ ແລະສຸຂະພາບແຫ່ງສະພາຢູໂຣບ ທ່ານສເທລລາ ກີເຣຍຄາຍສ໌ (Stella Kyriakides) ກ່າວກັບລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາແຫ່ງຊາດໃນນະຄອນ ບຣັສເຊິລສ໌ ວ່າ ກຸ່ມປະເທດໄດ້ປ່ຽນໄປນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ແບບຍືນຍົງ, ແຕ່ວ່າ ຍ້ອນວິກິດການໃນ ຢູເຄຣນ ທີ່ບໍ່ມີ “ຊ່ອງຫວ່າງທາງການເມືອງ” ສໍາລັບການປຶກສາຫາລືທີ່ເໝາະສົມນະເວ ລານີ້.
ກໍາມາທິການຢູໂຣບ ຈະຊຸກຍູ້ມາດຕະການດັ່ງກ່າວນີ້ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຮຸກຮານຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາຂອງເຂົ້າ ສາລີ ແລະເຂົ້າບາເລ້ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເພີ້ມຄວາມກັງວົນວ່າ ຈະມີອາ ຫານບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການສະໜອງ.
ຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ເຮັດການຄ້າເຂົ້າສາລີຄິດເປັນຈໍານວນ 30 ເປີເຊັນຢູ່ໃນໂລກ, ນໍ້າມັນດອກຕາເວັນຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນ, ລວມທັງເມັດພືດ ແລະອາຫານຕ່າງໆ.
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