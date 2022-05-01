ສົງຄາມ ຢູເຄຣນ ເພີ່ມຄວາມຕຶງຄຽດ ຕໍ່ອຸດສາຫະກຳລົດຍົນ ທົ່ວໂລກ

ການຂາດແຄນໄມໂຄຣຊິບທົ່ວໂລກແມ່ນພຽງພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງອຸດສາຫະກຳລົດຍົນທີ່ປັ່ນປ່ວນໃນທົ່ວໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ຄົນຂັບລົດຫຼາຍກວ່າເກົ່າໄດ້ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ ເວລາທີ່ຂໍ້ຫ້າມໂຣກລະບາດໄດ້ຜ່ອນເບົາລົງ ກໍ່ໃຫ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສຳລັບລົດໃໝ່ມີຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຄັງສິນຄ້າແມ່ນຂາດແຄນ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ເຄນ ຟາຣາໂບ ມີລາຍງານເພີ່ມເຕີມຈາກນະຄອນຊິຄາໂກ, ເຊິ່ງພຸດທະສອນຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ມາຮອດຈຸດນີ້ຂອງປີ, ທ່ານ ບິລ ວອລຊ໌ ຈູເນຍ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນເຄືອຂ່າຍຮ້ານຂາຍລົດຍົນ 27 ແຫ່ງ ທີ່ລາວຄວບຄຸມນັ້ນກັບຄືນມາສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.
ທ່ານ ບິລ ວອລຊ໌ ຈູເນຍ ກ່າວວ່າ “ປົກກະຕິແລ້ວພວກເຮົາມີລົດ 2,000 ຄັນໃນສາງ, ໂດຍສະເພາະເວລານີ້ຂອງປີທີ່ເຂົ້າສູ່ລະດູບານໃໝ່. ພວກເຮົາມີ 600 ຄັນ.”
ລົດທີ່ມີຢູ່ໃນຄັງຂອງທ່ານ ວອລຊ໌ ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າ 65 ເປີເຊັນໃນເວລາທີ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສຳລັບລົດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ສ່ວນນຶ່ງຂອງບັນຫາສຳລັບຜູ້ຜະລິດແມ່ນການຂາດແຄນ ເຊມີຄອນດັກເຕີ ຫຼື ໄມໂຄຣຊິບ ທີ່ຕ້ອງການສຳລັບລະບົບອີເລັກໂທຣນິກໃນລົດໃໝ່ສ່ວນຫຼາຍ. ໃນຂະນະທີ່ການຂາດແຄນນັ້ນແມ່ນມາຈາກການຂາດການຜະລິດໃນລະຫວ່າງໂຣກລະບາດ, ທ່ານວອລຊ໌ ກ່າວວ່າ ມັນໄດ້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຍ້ອນຫຼາກຫຼາຍສະຖານະການນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.
ທ່ານ ບິລ ວອລຊ໌ ຈູເນຍ ກ່າວວ່າ “ເຈົ້າມີບັນຫາການຂາດແຄນແຮງງານ, ເຈົ້າມີບັນຫາການສັນຈອນ, ແລະ ຕອນນີ້ເຈົ້າມີໄພພິບັດທຳມະຊາດ.”
ການປິດລົງຂອງເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງໃນຄອງ ຊູເອສ ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດໃນປີ 2021 ແມ່ນອີກນຶ່ງປັດໃຈ. ແລະ ຕອນນີ້ກໍແມ່ນສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ຮານີ ມາມາສຊານີ, ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ນອດ ເວັສເທິນ ກ່າວວ່າ “ປາກົດວ່າມັນຈະເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟຟ້າ. ຢູເຄຣນແມ່ນນຶ່ງໃນຜູ້ຜະລິດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ.”
ສາສະດາຈານ ຮານີ ມາມາສຊານີ ແມ່ນປະທານກິຕິມະສັກຂອງສູນກາງການຂົນສົ່ງ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບ ການຂົນສົ່ງ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ນອດທ໌ ເວັສເຕິນ (North Western University) ໃນລັດອີລີນອຍ.
ທ່ານ ຮານີ ມາມາສຊານີ ກ່າວວ່າ “ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ກາຍເປັນທົ່ວໂລກ ແລະ ກ່ຽວພັນກັນຫຼາຍ, ຖ້າມີບ່ອນນຶ່ງໃນນັ້ນມີບັນຫາເຈົ້າກໍຈະເຫັນຜົນສະທ້ອນໄປທົ່ວ.”
ທ່ານ ມາມາສຊານີ ກ່າວວ່າອຸດສາຫະກຳລົດຍົນໄດ້ໃຊ້ເວລາ 20 ປີເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນຕັດລາຄາລົງ.
ທ່ານ ຮານີ ມາມາສຊານີ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມປະສິດທິພາບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າຫຼາຍເກີດໄປ, ແລະ ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າມັນຈະມີຄວາມຝືດເຄືອງເຫຼືອພຽງເລັກນ້ອຍ. ແລະ ເວລາທີ່ເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຝືດເຄືອງ, ເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດຮັບມືກັບການຢຸດຊະງັກໄດ້ດີ. ແລະສະນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ອອກແບບເພື່ອຄ່າໃຊ່ຈ່າຍທີ່ຕ່ຳ ແລະ ເພື່ອຄວາມມີປະສິດທິພາບ, ແລະດ້ວຍການເຮັດແບບນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ສູນເສຍຄວາມຍືດຢຸ່ນ.”
ແລະ ເງິນ. ແອຟເນັດ ຊີລີຄາ (Avnet Silica), ເຊິ່ງແມ່ນພະແນກນຶ່ງຂອງບໍລິສັດຢູໂຣບທີ່ຈຳໜ່າຍອົງປະກອບເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ຜະລິດລົດຍົນໄດ້ສູນເສຍຫຼາຍກວ່າ 500 ຕື້ໂດລາໃນລາຍໄດ້ນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຣກລະບາດ. ເຊິ່ງໄດ້ແຜ່ໄປສູ່ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຄືຂອງທ່ານ ວອລຊ໌.
ທ່ານ ບິລ ວອລຊ໌ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄົງຈະປະມານ 200 ຫົວໜ່ວຍຖືກເອົາອອກຈາກຍອດຂາຍທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານ ວອລຊ໌ ກ່າວວ່າຜູ້ຜະລິດທີ່ສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ບໍລິສັດຂອງລາວໄດ້ເຕືອນວ່າບັນຫາຈະບໍ່ສິ້ນສຸດລົງໃນໄວໆນີ້, ແມ່ນກະທັ້ງທີ່ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມທີ່ຈະດັດແປງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າກໍ່ຕາມ.
ທ່ານ ບິລ ວອລຊ໌ ກ່າວວ່າ “ມັນຂຶ້ນກັບຜູ້ຜະລິດ.. ປີ 2023, 2024, 2025 ແລະ ຢ່າຄາດເລີຍວ່າມັນຈະມີສິນຄ້າຢູ່ຄັງໃນລະດັບທີ່ເຈົ້າມີກ່ອນໂຄວິດ.”
ຜູ້ທີ່ອາດເປັນລູກຄ້າຈະຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າສຳລັບສິນຄ້າ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍຂຶ້ນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າພົບລົດທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ. ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງລາຄາໂດຍລວມໃນ ສະຫະລັດ ເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ອັດຕາດອກເບ້ຍສຳລັບການກູ້ຢືມເງິນຊື້ລົດທ່າມກາງພາວະເງິນເຟີ້ທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນຮອບ 40 ປີນັ້ນກໍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.
By this point in the year, Bill Walsh Jr. hoped to see inventory on the lots of the 27 automotive franchises he oversees back to normal.
“We typically have 2,000 vehicles in stock, especially at this time of the year going into the spring. We’re at 600.”
Walsh’s available inventory is down more than 65 percent at a time when demand for vehicles is up. Part of the problem for manufacturers is a shortage of semiconductors or “chips” needed for the electronic systems in most new vehicles. While that shortage stems from a lack of production during the pandemic, Walsh says it’s been compounded by a perfect storm of circumstances since then.
“You’ve got labor-shortage problems, you’ve got transportation problems, you’ve got now natural disasters.
A shutdown of the shipping lanes in the Suez Canal for weeks in 2021 is another contributing factor. And now, the war in Ukraine.
“Wire harnesses apparently - Ukraine is the one of the most important producers."
Professor Hani Mahmassani is the William A. Patterson distinguished chair in transportation at Northwestern University in Illinois.
“Our supply chains have become so globalized and interrelated, that if one sort of spot in there is struggling you are going to see repercussions across the board.”
Mahmassani says the automotive industry spent 20 years trying to optimize supply chains while cutting costs.
“We have hyper-optimized supply chains, and that means there is very little slack left. And when you have no slack, you are not able to deal with disruptions very well. And so we’ve designed for low cost essentially and for efficiency, and by doing so, we have lost resilience.”
And money. Avnet Silica, a division of a European company that distributes electronic components, reports that automotive manufacturers lost more than $500 billion in revenue since the start of the pandemic // which has trickled down to dealers like Walsh.
“We have seen probably 200 units a month taken out of our total sales.”
Walsh says the manufacturers who supply his dealerships are warning the problems won’t end anytime soon, even as they try to retool supply chains.
“Depending on the manufacturer... 2023, 2024, 2025, and don’t ever anticipate having the inventory levels that you had pre-COVID.”
Potential customers wait for inventory, and they will pay more once they find a vehicle they want. Not only are overall prices in the U.S. increasing, so are interest rates for auto loans amid the highest inflation figures in 40 years.
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