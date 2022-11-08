ຢູເຄຣນ ແມ່ນກຳລັງຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ກັບບັນດາປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ດ້ວຍການເຊັນຂໍ້ຕົກລົງການພົວພັນຕ່າງປະເທດທີ່ສຳຄັນສະບັບນຶ່ງ ກັບສະມາຄົມປະຊາຊາດແຫ່ງເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ASEAN ໃນທ້າຍອາທິດນີ້ ໃນນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ດມິໂຕຣ ກູເລບາ ແມ່ນຄາດວ່າຈະເຊັນຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນດ້ວຍຕົນເອງ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ ເຄື່ອງມືເພື່ອການເຂົ້າຫາສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ໄມຕີຈິດ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື TAC ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບາງງານຂອງສະມາຄົມ ອາຊຽນ.
TAC ແມ່ນສົນທິສັນຍາສັນຕິພາບທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1976 ໂດຍບັນດາສະມາຊິກຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ອາຊຽນ ທີ່ໄດ້ປົກປ້ອງກົດເກນພື້ນຖານຕ່າງໆເຊັ່ນ ການເຄົາລົບເຊິ່ງກັນແລະກັນສຳລັບອຳນາດອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ເອກະລັກແຫ່ງຊາດຂອງບັນດາປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນສົນທິສັນຍາ.
ມັນເປັນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການທູດ ທີ່ຖືກວັດແທກໂດຍບັນດາສະມາຊິກ ອາຊຽນ 10 ປະເທດ ເພື່ອຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບ ການເຂົ້າຫາຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງແມ່ນປະເທດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ກຸ່ມທີ່ວ່ານັ້ນຈະບໍ່ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະໜອງວັດຖຸ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ປະເທດທີ່ຖືກໂຈມຕີນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສກຳປູເຈຍທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ການລົງນາມໃນ TAC ບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງພັນທະໃດໆສຳລັບ ອາຊຽນ ເພື່ອສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຢູເຄຣນ. ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວແມ່ນກົດເກນໃນການປະຕິບັດສາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ໃຜ.”
ມາຮອດເດືອນສິງຫາ 2022, ມັນມີ 49 ປະເທດທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງ ຣັດເຊຍ, ຈີນ, ສະຫະລັດ ແລະ ສະຫະພາບຢູໂຣບ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກຳປູເຈຍ ປະຈຳ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແກ້ວ ເຈຍ ໄດ້ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍສູນກາງເພື່ອແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການສຶກສາສາກົນກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເວົ້າວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຊື້ອເຊີນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຢູເຄຣນ ມາເຊັນສົນທິສັນຍາ TAC ໃນນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ ໃນໄລຍະສອງອາທິດຂ້າງໜ້າຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ.”
ກຳປູເຈຍ ເປັນປະທານຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເອເຊຍຕາເວັນອອກໃນປີນີ້. ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ລາວຣອຟ ຈະເດີນທາງໄປພະນົມເປັນ ເພື່ອເປັນຕົວແທນໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ສຳລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດເອເຊຍຕາເວັນອອກ.