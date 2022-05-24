ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ, ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສ໌ກີ ກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳໂລກ ແລະຜູ້ບໍລິຫານທຸລະກິດ ທີ່ກອງປະຊຸມເສດຖະກິດໂລກ ທີ່ນະຄອນດາວົສປະເທດສະວິດເຊີແລນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຈຸດຫັນປ່ຽນ ຫລັງຈາກການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໄປປະເທດຂອງທ່ານ - ແລະເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ຈະເພີ້ມມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ມົສກູໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ.
ມັນເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງໂລກ ແລະຜູ້ນຳທຸລະກິດ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ນະຄອນ ດາວົສຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2020 ກ່ອນການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ເປັນຕົ້ນມາ. ປັດຈຸບັນ ເຂົາເຈົ້າດຳເນີນການຢູ່ໃນໂລກທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ: ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ, ວິກິດການເສດຖະກິດ ແລະການຂາດແຄນສະບຽງອາຫານ.
ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ນຸ່ງເຄື່ອງແບບນັກທຸລະກິດຊົນຊັ້ນສູງຂອງນະຄອນດາວົສ ແຕ່ຢູ່ໃນຊຸດທະຫານທີ່ເບິ່ງຄືອິດເມື່ອຍ ຂອງການເປັນຜູ້ນຳໃນລະຫວ່າງສົງຄາມ, ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ພວກຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ທາງວິດີໂອ ຈາກນະຄອນຫລວງກີຢິບ. ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ “ການລົງໂທດທີ່ໜັກສຸດ” ຕໍ່ຣັດເຊຍ.
“ການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຊື້ນ້ຳມັນຣັດເຊຍ, ການປິດກັນທະນາຄານທັງໝົດຂອງຣັດເຊຍໄວ້, ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ. ການລະຖິ້ມຂະແຫນງໄອທີ (IT) ທັງຫມົດ ຂອງຣັດເຊຍ ແລະການຢຸດເຊົາເຮັດການຄ້າ ກັບຜູ້ຮຸກຮານຢ່າງສິນເຊີງ ... ຢ່າໄດ້ລໍຖ້າໃຫ້ຣັດເຊຍນໍາໃຊ້ອາວຸດພິເສດ, ເຄມີ, ຊີວະພາບ, ພະເຈົ້າຫ້າມ, ອາວຸດນິວເຄລຍ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານເຊເລັນສ໌ກີທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຮັບຟັງໃນນະຄອນດາວົສປະຕິບັດ.
"ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍານົດແບບຢ່າງ ເພື່ອການເອົາທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ອອກຈາກຕະຫຼາດຣັດເຊຍທັງຫມົດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຍີ່ຫໍ້ຂອງທ່ານບໍ່ໄປກ່ຽວພັນ ກັບອາດຊະຍາກໍາສົງຄາມ ແລະບໍ່ໃຫ້ອາດຊະຍາກອນສົງຄາມໃຊ້ຫ້ອງການ, ບັນຊີ ແລະສິນຄ້າຂອງທ່ານ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເລືອດ ຂອງພວກເຂົາ."
ຢູເຄຣນໄດ້ສົ່ງຄະນະຜູ້ແທນໃຫຍ່ ໄປຍັງນະຄອນດາວົສ, ລວມທັງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງກີຢິບ, ທ່ານວິຕາລີ ຄລິສໂກ (Vitali Klitschko). ທ່ານ ຄລິສໂກ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ "ທຸກທ່ານໃນນີ້ຕ້ອງເຂົ້າໃຈ: ພວກເຮົາກຳ ລັງປົກປ້ອງທ່ານໃນທາງສ່ວນ ຕົວ, ພວກເຮົາກຳລັງຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄ່ານິຍົມ. ຂ້າພະ ເຈົ້າຫວັງວ່າ ມັນເປັນຄ່ານິຍົມອັນດຽວກັນ, ຄ່ານິຍົມປະຊາທິປະໄຕ."ຖ້ອຍຄຳຈາກຄະນະຜູ້ແທນຢູເຄຣນ ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ. ແຕ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງກີຢິບໃນການຂວ້ຳບາດດ້ານພະລັງງານ ແລະການຄ້າກັບຣັດເຊຍ ແມ່ນຍັງໄກຫລາຍ ທີ່ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້.ຫຼາຍປະເທດໃນຢູໂຣບ, ໃນນັ້ນມີເຢຍຣະມັນ ຍັງສືບຕໍ່ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສຂອງຣັດເຊຍ. ຮັງກາຣີ ພວມຕ້ານຄືນການດຳເນີນຄວາມພະຍາ ຍາມທີ່ແນໃສ່ສະກັດກັ້ນການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຂອງອີຢູ (EU) ຢ່າງເຕັມສ່ວນຈາກຣັດເຊຍ.
ລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດເຢຍຣະມັນ ແລະຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂຣເບີດ ແຮເບັກ (Robert Habeck) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັງກາຣີເຂົ້າຮ່ວມເຮັດຕາມບັນດາຄູ່ພາຄີຂອງ EU.