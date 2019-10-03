ການສະໜັບສະໜຸນຂອງປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງກັບພວກກະບົດທີ່ສະໜັບສະໜຸນຣັດເຊຍທີ່ສະເໜີສະຖານະພາບພິເສດໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດທີ່ແຍກອອກ ຈາກຢູເຄຣນໄປນັ້ນ ໄດ້ຮັບທັງຄວາມໂກດແຄ້ນ ແລະສັນລະເສີນຈາກປວງຊົນທົ່ວປະເທດໃນວັນພຸດວານນີ້.
ອີງຕາມຄຳແນະນຳ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ສູດສຕາຍນ໌ມີເອີ ຫລື Steinmeier Formula, ທີ່ໄດ້ຖືກເຊັນກັນໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍບັນຫາຂອງກີຢິບ, ຣັດເຊຍ ແລະຂອງຢູໂຣບໄດ້ສັນຍາວ່າຈະຈັດໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງໃນທ້ອງຖິ່ນຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພວກກະບົດ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີສົງຄາມແກ່ຍາວມາເປັນເວລາ 5 ປີ ແລ້ວລະຫວ່າງພວກແບ່ງແຍກດິນແດນກັບທະຫານຂອງຢູເຄຣນທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍກວ່າ 13,000 ຄົນເສຍຊີວິດໄປນັບແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ການປະກາດດັ່ງກ່າວສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ມີການຮັບເອົາຢູ່ໃນເຂົງເຂດທີ່ ຄວບຄຸມໂດຍພວກແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ສະໜັບສະໜຸນຣັດເຊຍກໍຕາມ, ພວກຫົວຊາດນິຍົມຂົວຈັດພາກັນລົງໄປເຕົ້າໂຮມຢູ່ຈະຕຸລັດເອກະລາດຢູ່ໃຈກາງຂອງນະຄອນຫລວງກີຢິບຊຶ່ງເປັນຈຸດສູນກາງທີ່ສຳຄັນຂອງການປະຕິວັດມາຍແດນ ປີ 2014 ຂອງຢູເຄຣນທີ່ໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມປະທານາທິບໍດີ ວິກຕໍ ຢູໂນກົຟວິກ (Viktor Yanukovych) ທີ່ໜຸນຫລັງໂດຍຣັດເຊຍ ແລະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເອົາແຫລມໄຄຣເມຍ (Crimea) ເຂົ້າເປັນຂອງຣັດເຊຍນັ້ນ—ກໍໄດ້ຖືປ້າຍ ແລະຄຳຂັວນທີ່ຂຽນວ່າ "ບໍ່ມີການຍອມຈຳນົນ".
ແຜນການດັ່ງກ່າວ ທຳອິດໄດ້ຖືກສະເໜີໂດຍ ປະທານາທິບໍດີເຢຍຣະມັນ, ທ່ານ Frank-Walter Steinmeier ທີ່ແນໃສ່ເອົາສອງຝ່າຍໃຫ້ຕົກລົງນຳກັນຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ ຊຸດນຶ່ງທີ່ໄດ້ວາງອອກຢູ່ໃນສັນຍາມິນສຄ໌ (Minsk) ປີ 2014 ແລະ 2015 ໂດຍເປັນວິທີນຶ່ງເພື່ອໃຫ້ເລີ້ມຕົ້ນໃຫ້ມີການເຈລະຈາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້.
ພວກທີ່ຕຳໜິຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໄດ້ເວົ້າວ່າມັນເຮັດໃຫ້ມີການສົມຍອມທີ່ເຮັດໃຫ້ຣັດເຊຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫລາຍໂພດ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ເຂດ ດອນບາສ໌ທີ່ສະໜັບສະໜຸນຣັດເຊຍ ມີສິດປົກຄອງຕົນເອງຫລາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງນຶ່ງທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ຫາສຽງສະໜັບສະໜຸນມາໄດ້ດົນນານແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ພວກສະໜັບສະໜຸນກັບເຫັນວ່າ ມັນອາດເປັນບາດກ້າວສຳຄັນໃນການກ້າວໄປສູ່ການຍຸຕິການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະກ້າວໄປສູ່ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ້ວາງກວ່າເກົ່າຂອງສົງຄາມທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ 5 ປີແລ້ວນັ້ນ.