ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ກ່າວຢ່າງກົງໄປກົງມາ ກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ລາວຣອບວ່າ ສະຫະລັດມີແຜນການ ທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ຢູເຄຣນ “ຕາບໃດທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຢູ່” ໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ດຳເນີນມາໄດ້ນຶ່ງປີແລ້ວນັ້ນ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ ຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງສອງປະເທດມະຫາອຳນາດ ໄດ້ໂອ້ລົມກັນເປັນເວລາ 10 ນາທີ ຢູ່ຂ້າງນອກກອງປະຊຸມຂອງ ກຸ່ມ 20 ປະເທດທີ່ຈະເລີນທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳ ຢູ່ປະເທດອິນເດຍ. ນີ້ແມ່ນການຫາລືຄັ້ງທຳອິດ ນັບແຕ່ການພົບປະຂອງພວກທ່ານທີ່ນະຄອນເຈນີວາ ໃນເດືອນມັງກອນປີກາຍ ນຶ່ງເດືອນກ່ອນທີ່ຣັດເຊຍເປີດສາກບຸກໂຈມຕີເຂົ້າໄປໃນປະເທດຢູເຄຣນ.
ການເອົາທ່າທີຂອງສະຫະລັດຕໍ່ຢູເຄຣນບໍ່ແມ່ນເລື້ອງໃໝ່ ໂດຍທີ່ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍເລື້ອຍໆວ່າ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທາງທະຫານແກ່ຢູເຄຣນ ຕ້ານຢັນກຳລັງຣັດເຊຍ ແລະກ່າວປະນາມປະທານາທິບໍດີວລາດີເມຍ ປູຕິນໃນການຮຸກຮານດັ່ງກ່າວແລະປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມຢຸດເຊົາ. ແຕ່ຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງປະເທດທັງສອງບໍ່ໄດ້ໂອ້ລົມກັນ ຈົນທ່ານບລິງເກັນໄດ້ພົບປະກັບທ່ານລາວຣອບໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນການໂອ້ລົມກັນເປັນເວລາສັ້ນໆ.
ຍັງບໍ່ທັນມີປະຕິກິລິຍາໃດໆຈາກຣັດເຊຍເທື່ອ ໂດຍທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍແມ່ນກະທັງໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ການພົບປະດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເລີຍ.
ທ່ານບລິງເກັນກ່າວຕໍ່ທ່ານລາວຣອບວ່າ ການຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບສົງຄາມຄວນມີຂຶ້ນ ໂດຍໃຫ້ເປັນການສອດຄ່ອງ ກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດທີ່ໃຫ້ການເຄົາລົບຕໍ່ອະທິປະໄຕແລະຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ. ທ່ານບລິງເກັນເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດແລະຢູເຄຣນຢາກຍຸຕິສົງຄາມບົນພື້ນຖານດັ່ງກ່າວ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເວົ້າວ່າ “ສິ່ງທີ່ອາດພາດໂອກາດ ກໍແມ່ນການຕັດສິນໃຈທີ່ຄ້າຍຄືກັນຈາກມົສກູ.”
ການສູ້ລົບກັນຢ່າງໜັກຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປໃນແຕ່ລະວັນເພື່ອການຄວບຄຸມຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ແລະຣັດເຊຍຍັງສາມາດຄວບຄຸມແຫຼມໄຄຣເມຍຂອງຢູເຄຣນ ຊຶ່ງປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ຢຶດເອົາໃນປີ 2014 ຊຶ່ງເປັນການຢຶດຄອງທີ່ບໍ່ມີການຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຈາກໂລກປານໃດ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່າວວ່າ ນອກນັ້ນແລ້ວ ທ່ານບລິງເກັນຍັງບອກທ່ານລາວຣອບວ່າ ຣັດເຊຍຄວນເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາຄວບຄຸມອາວຸດ START ສະບັບໃໝ່ຄືນ ຊຶ່ງຣັດເຊຍໄດ້ຖອນໂຕເມື່ອໄວໆມານີ້ ແລະປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ຈະຈຳກັດການເກັບສະສົມຫົວລະເບີດນິວເຄລຍ 1,550 ລູກ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການກວດກາໂດຍທັງສອງປະເທດ.